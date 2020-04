Quoi de neuf à Disney + cette semaine (Australie / Nouvelle-Zélande) | Z.O.M.B.I.E.S 2 & Shop Class Finale

Il est lundi et il est temps de jeter un coup d’œil à ce qui arrivera à Disney + cette semaine en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui comprend la finale de la «Shop Class» ainsi que du nouveau contenu de bibliothèque, y compris l’un des titres les plus demandés, Z.O.M.B.I.E.S 2.

Remarque: cela peut changer et le contenu peut varier d’une région à l’autre.

Voici le récapitulatif complet:

Vendredi 17 avril

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 709 – «De vieux amis non oubliés»

Anakin et Obi-Wan doivent décider d’aider Ahsoka à poursuivre Maul ou de sauver Palpatine.

Classe de magasin

Final – Épisode 108 – «Construisez votre propre aventure»

Les finalistes se disputent le titre «Shop Class Champs» en construisant des forts d’arrière-cour contemporains.

Dimanches en famille Disney

Épisode 124 – «Trouver Nemo: Terrarium»

La famille Chaney rejoint l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour un projet inspiré par «Finding Nemo» et «Finding Dory» de Pixar.

Un jour à Disney

Épisode 120 – «Steve Sligh: Gold Oak Ranch Manager»

Steve Sligh aide à donner vie aux films en tant que directeur principal du Golden Oak Ranch. Historiquement, ce lieu de tournage légendaire a accueilli l’élite hollywoodienne et a même servi de retraite à Walt. Plus de 60 ans plus tard, cette propriété de près de 900 acres fonctionne toujours comme un lieu de tournage fonctionnel dans un souci de conservation.

Soyez notre chef

Épisode 104 – «Curieux et curieux»

La famille Perez fait face à la famille Robbins pour un défi «Alice au pays des merveilles». Après avoir rencontré Alice et le chapelier fou et mangé une queue de chat du Cheshire au Magic Kingdom Park, ils doivent utiliser cette inspiration pour préparer leur propre version d’un dessert de la taille d’une bouchée.

Disney Insider – Épisode 4

Aucun détail n’a encore été annoncé

Le journal d’un dégonflé: canicule

C’est l’été et Greg Heffley a hâte de jouer aux jeux vidéo et de passer du temps avec ses amis. Cependant, le père de Greg a d’autres plans: il a décidé qu’un certain temps de liaison père-fils était en règle. Désespéré d’empêcher son père de gâcher ses vacances d’été, Greg prétend qu’il a un emploi dans un country club chic. Mais le plan de Greg se retourne contre lui, le laissant au milieu d’incidents embarrassants et d’un voyage de camping qui a mal tourné.

Restons ensemble

Une abeille âgée, voyant un Donald Duck tout aussi âgé dans le parc, revient sur leur longue collaboration. L’abeille a commencé à aider Donald à ramasser les ordures, puis à utiliser son aiguillon pointu pour augmenter les ventes du vendeur de ballons Donald, puis en tant que tatoueur, et enfin à faire de la broderie. Après une tapisserie particulièrement exigeante, l’abeille demande un congé et Donald le montre à une serre sur mesure. Là-bas, avec plein de jolies fleurs, et en plus une abeille. Cela cause évidemment des problèmes dans la relation avec Donald.

Achat de Pluton

Mickey envoie Pluton à la boucherie. Butch voit cela et parvient à prendre la saucisse de Pluton, utilisant finalement certaines de ses puces pour distraire Pluton assez longtemps. Pluton parvient à récupérer le prix et à le ramener chez lui en toute sécurité, seulement pour découvrir que c’est un cadeau d’anniversaire pour Butch.

Samedi 18 avril

Z.O.M.B.I.E.S 2

Avec des numéros de danse électrisants et de nouvelles chansons originales audacieuses, “ZOMBIES 2” reprend quelques mois après l’original dans la ville de Seabrook, où les communautés nouvellement unies d’humains et de zombies se délectent de leur paix retrouvée. Addison termine une session passionnante et compétitive au camp Cheer et Zed est préoccupé par son plan de lui demander de Prawn, le puissant bal de promo sur le thème des crevettes de Seabrook High. Cependant, lorsqu’un nouveau groupe de mystérieux loups-garous adolescents arrive de façon inattendue à la recherche d’une ancienne source de vie enterrée quelque part à Seabrook, un conseil municipal effrayant reconstitue immédiatement les lois anti-monstres de Seabrook, ce qui rend impossible pour Zed et Addison d’assister à Prawn ensemble. Déterminé à maintenir son plan pour être le premier couple de zombies / pom-pom girls à aller au bal, Zed se présente pour le président de l’école contre le capitaine de joie, Bucky, afin de changer les règles.

Pendant ce temps, les loups-garous, y compris le féroce chef de meute Willa, son frère sérieux Wyatt et leur ami bien intentionné mais parfois trop impatient Wynter, s’inscrivent à Seabrook High et se lancent dans une recherche pour trouver la puissante pierre de lune qui peut restaurer leur force et leur énergie qui s’estompent . Les loups soupçonnent Addison de détenir le secret pour trouver la pierre précieuse et commencent à l’attirer dans leur cercle. Craignant de perdre Addison face à la meute de loups-garous, Zed sabote les efforts d’Addison pour savoir si elle appartient vraiment à eux. Lorsque sa tromperie est révélée et que Addison confronte la vérité sur son identité, les zombies, les pom-pom girls et les loups-garous découvrent tous le vrai sens de la communauté et de l’acceptation.

