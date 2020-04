Quoi de neuf à Disney + cette semaine (Canada) | Shop Class Finale de la saison, Hostile Planet & Brain Games

Il est lundi et il est temps de jeter un coup d’œil à ce qui arrivera à Disney + cette semaine au Canada, qui comprend la finale de la «Shop Class» ainsi que du nouveau contenu de bibliothèque, y compris la première saison de «Just Roll With It» et la huitième saison des «Jeux du cerveau».

Remarque: cela peut changer et le contenu peut varier d’une région à l’autre.

Voici le récapitulatif complet:

Mardi 14 avril

Hostile Planet (Saison 1)

HOSTILE PLANET est une série animalière révolutionnaire qui explore les environnements les plus hostiles de la Terre. Au cours de six épisodes, nous explorons les extrêmes de profond, élevé, froid, chaud, humide et sec et révélons les façons vraiment extraordinaires dont les animaux se sont adaptés pour survivre face à une grande adversité. Cela a toujours été une PLANÈTE HOSTILE et pourtant, au cours des 40 dernières années, cela a été beaucoup plus difficile pour la faune. Le monde a plus changé au cours des 40 dernières années qu’à aucun moment au cours des 65 derniers millions. Les animaux des endroits les plus hostiles de la Terre doivent donc s’adapter en un clin d’œil évolutif. Face à tout, des habitats intrinsèquement hostiles et des conditions météorologiques brutales à la menace incessante des prédateurs et à l’intense compétition pour les ressources, leur défi est simple: s’adapter ou mourir.

Vendredi 17 avril

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 709 – «De vieux amis non oubliés»

Anakin et Obi-Wan doivent décider d’aider Ahsoka à poursuivre Maul ou de sauver Palpatine.

Classe de magasin

Final – Épisode 108 – «Construisez votre propre aventure»

Les finalistes se disputent le titre «Shop Class Champs» en construisant des forts d’arrière-cour contemporains.

Dimanches en famille Disney

Épisode 124 – «Trouver Nemo: Terrarium»

La famille Chaney rejoint l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour un projet inspiré par «Finding Nemo» et «Finding Dory» de Pixar.

Un jour à Disney

Épisode 120 – «Steve Sligh: Gold Oak Ranch Manager»

Steve Sligh aide à donner vie aux films en tant que directeur principal du Golden Oak Ranch. Historiquement, ce lieu de tournage légendaire a accueilli l’élite hollywoodienne et a même servi de retraite à Walt. Plus de 60 ans plus tard, cette propriété de près de 900 acres fonctionne toujours comme un lieu de tournage fonctionnel dans un souci de conservation.

Soyez notre chef

Épisode 104 – «Curieux et curieux»

La famille Perez fait face à la famille Robbins pour un défi «Alice au pays des merveilles». Après avoir rencontré Alice et le chapelier fou et mangé une queue de chat du Cheshire au Magic Kingdom Park, ils doivent utiliser cette inspiration pour préparer leur propre version d’un dessert de la taille d’une bouchée.

Disney Insider – Épisode 4

Aucun détail n’a encore été annoncé

Le journal d’un dégonflé: canicule

C’est l’été et Greg Heffley a hâte de jouer aux jeux vidéo et de passer du temps avec ses amis. Cependant, le père de Greg a d’autres plans: il a décidé qu’un certain temps de liaison père-fils était en règle. Désespéré d’empêcher son père de gâcher ses vacances d’été, Greg prétend qu’il a un emploi dans un country club chic. Mais le plan de Greg se retourne contre lui, le laissant au milieu d’incidents embarrassants et d’un voyage de camping qui a mal tourné.

Jeux de réflexion (S8)

Un repensé DES JEUX D’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL ajoute une touche hollywoodienne au format classique époustouflant. Tourné devant un public en studio, DES JEUX D’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL met au défi certaines des plus grandes célébrités du monde de réaliser leur puissance cérébrale spéciale à travers des jeux interactifs amusants et très divertissants, des illusions et des expériences sociales qui révèlent le «pourquoi» derrière le «wow». Le public en studio et les téléspectateurs à la maison peuvent jouer ensemble, en comparant leurs capacités mentales avec celles des A-listers. Participez au plaisir en tant que DES JEUX D’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL révèle l’incroyable science de ce qui fait vibrer notre cerveau!

Restons ensemble

Une abeille âgée, voyant un Donald Duck tout aussi âgé dans le parc, revient sur leur longue collaboration. L’abeille a commencé à aider Donald à ramasser les ordures, puis à utiliser son aiguillon pointu pour augmenter les ventes du vendeur de ballons Donald, puis en tant que tatoueur, et enfin à faire de la broderie. Après une tapisserie particulièrement exigeante, l’abeille demande un congé et Donald le montre à une serre sur mesure. Là-bas, avec plein de jolies fleurs, et en plus une abeille. Cela cause évidemment des problèmes dans la relation avec Donald.

Mickey et les Roadster Racers: Nutty Tales (S1-2)

Les choses sont sur le point de devenir un peu fous alors que Chip et Dale partent à l’aventure autour de Hot Dog Hills dans ces huit courts métrages passionnants. Le duo dynamique ne peut pas sembler à l’abri des ennuis alors qu’il prépare un GRAND mélange de muffins, s’embarque pour un voyage de pêche et crée un accident de courrier avec d’autres mésaventures. Mais peu importe où ils se retrouvent, Chip and Dale fera tout ce qu’il faut pour aider leurs amis Roadster Racing et rire en chemin.

Achat de Pluton

Mickey envoie Pluton à la boucherie. Butch voit cela et parvient à prendre la saucisse de Pluton, utilisant finalement certaines de ses puces pour distraire Pluton assez longtemps. Pluton parvient à récupérer le prix et à le ramener chez lui en toute sécurité, seulement pour découvrir que c’est un cadeau d’anniversaire pour Butch.

L’incroyable Dr. Pol (S16)

En cette saison fulgurante de The Incredible Dr. Pol, les médecins sont partis pour les courses alors qu’ils passent des visites cliniques critiques aux appels d’urgence à la ferme. Attachez-vous pour une balade sauvage alors que l’équipage de Pol Veterinary Services travaille sept jours par semaine pour tirer les veaux, pousser les prolapsus et essayer de trier le chaos qui accompagne le territoire central du Michigan.

Dimanche 19 avril

Il suffit de rouler avec (S1)

Percer le peloton, la nouvelle série innovante “Just Roll With It” combine la comédie d’improvisation avec une sitcom familiale traditionnelle. La série permet à un public de studio de voter sur la direction des scènes clés tout au long du tournage pendant que les acteurs sont dans les coulisses, ignorant totalement ce qui les attend. Cette série unique suit la famille Bennett-Blatt nouvellement reconstituée – les frères et soeurs préadolescents Blair et Owen et leurs parents amusants Rachel et Byron – alors qu’ils naviguent dans la vie familiale quotidienne et les hauts et les bas de l’adolescence tout en équilibrant un ménage de personnalités contrastées. Blair, souvent rebelle sans cause, est l’opposé polaire de sa maman Rachel, très enrégimentée mais aimante, qui est une vétéran militaire décorée et une directrice de station pour BEATZ 101 dans leur ville natale d’Akron, Ohio. Owen, un étudiant modèle qui prospère en suivant des règles et des horaires détaillés, tente de gérer son père créatif et charismatique, Byron, une personnalité de la radio à l’antenne sur BEATZ 101.

À des intervalles imprévisibles inconnus de la distribution ou du public, l’action scénarisée est soudainement interrompue par le son d’une corne de brume. Les acteurs sont séquestrés dans les coulisses tandis que le public du studio utilise des appareils de vote électronique à leurs sièges pour sélectionner lequel des trois scénarios comiques qu’ils aimeraient voir se dérouler ensuite. Après le vote, l’équipage se réinitialise rapidement et les acteurs reviennent sur scène pour continuer la scène non scénarisée, improvisant tout au long de celle-ci. À travers tout cela, les Bennett-Blatts, et les acteurs qui les jouent, prennent n’importe quelle vie – et le public du studio – leur jette dessus… et ils «roulent avec ça».

Qu’attendez-vous pour regarder cette semaine sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.