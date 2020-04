Quoi de neuf à Disney + cette semaine (États-Unis / Canada) | Prop Culture, John Carter, The Princess Bride et bien plus encore

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrive à Disney + cette semaine aux États-Unis et au Canada. Au début de chaque mois, Disney ajoute une large sélection de contenu de bibliothèque à Disney +, donc vendredi sera une journée exceptionnelle pour de nouvelles choses à regarder, d’autant plus que nous avons une toute nouvelle série, Prop Culture. La série complète sera disponible vendredi, donc pas d’attente de semaine en semaine pour de nouveaux épisodes. Parfait pour ceux d’entre nous coincés à la maison!

Remarque – Les nouveaux ajouts sont sujets à changement et peuvent varier

Voici le récapitulatif complet:

Jeudi 30 avril

Trésor national (États-Unis)

Les chasseurs de trésors modernes, dirigés par l’archéologue Ben Gates, recherchent un coffre de richesses qui aurait été caché par George Washington, Thomas Jefferson et Benjamin Franklin pendant la guerre d’indépendance. L’endroit où se trouve le coffre peut résider dans des indices secrets inscrits dans la Constitution et la Déclaration d’indépendance, et Gates est en course pour trouver l’or avant ses ennemis.

Vendredi 1er mai

Culture de l’hélice (mondiale)

Cette série d’anthologie qui jette un regard unique sur les films bien-aimés – y compris Pirates des Caraïbes: La Malédiction de la Perle Noire, Mary Poppins, The Muppet Movie, Tron et Who Framed Roger Rabbit – à travers les accessoires et les costumes (désormais des artefacts modernes) ‘) qui les a rendus uniques. Nous allons entendre les artisans qui les ont créés, les acteurs qui ont interagi avec eux et les collectionneurs / archives qui les possèdent et les chérissent dans le spectacle, qui sera animé par l’historien / collectionneur de films Dan Lanigan. Les 8 épisodes de ce nouveau spectacle sortiront le 1er mai.

Prop Culture Episode 101 – “Mary Poppins”

Dan apprend les histoires derrière les accessoires du classique bien-aimé de Disney “Mary Poppins”.

Prop Culture Episode 102 – “Tron”

Dan entre dans le monde de “Tron” et restaure l’un des accessoires les plus mémorables du film.

Prop Culture Episode 103 – “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”

Rejoignez Dan alors qu’il rencontre des contributeurs créatifs derrière “The Nightmare Before Christmas” de Tim Burton.

Prop Culture Episode 104 – “Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl”

Voyagez avec Dan pour découvrir les trésors de «Pirates des Caraïbes: la malédiction de la perle noire».

Prop Culture Episode 105 – «Chérie, j’ai rétréci les enfants»

Rejoignez Dan alors qu’il explore les inventions futuristes de «Honey, I Shrunk the Kids».

Prop Culture Episode 106 – “Les Chroniques de Narnia: Le Lion la Sorcière et la Garde-robe”

Dan enquête sur les accessoires de “The Chronicles of Narnia: Le Lion la sorcière et la garde-robe”.

Prop Culture Episode 107 – «Qui a encadré Roger Rabbit»

Dan découvre les secrets du film gagnant de Walt Disney OSCAR® “Who Framed Roger Rabbit”.

Prop Culture Episode 108 – «Le film Muppet»

Venez pour une aventure de road trip avec Dan pour trouver les accessoires manquants de “The Muppet Movie”.

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 11 (Global)

Après avoir capturé Maul sur Mandalore, le voyage d’Ahsoka au Conseil Jedi est interrompu lorsque l’Ordre 66 est déclaré, bouleversant son monde.

Disney Family Sundays Épisode 126 – «Star Wars: Clock»

La famille Kurzawa rejoint Amber pour un artisanat inspiré de «Star Wars».

Un jour à Disney Episode 122 – «Robin Roberts: co-ancre de Good Morning America»

Suivez-nous alors que Co-Anchor GMA, Robin Roberts, nous emmène dans les coulisses de l’émission matinale préférée des États-Unis. De la couverture des dernières nouvelles du monde à la chronique de sa bataille pour la santé personnelle en direct en 2012, Robin montre ce qu’il faut pour faire partie de la machine bien huilée qui donne le ton pour la journée de l’Amérique.

Soyez notre chef Épisode 106 – «visqueux mais satisfaisant» (mondial)

Dans ce défi inspiré du «Roi Lion», la famille Perez et la famille Platt rivalisent pour régner sur la terre alors qu’elles trouvent un moyen d’inclure les légumes dans un plat qui convient à toute la famille. Tout comme Simba ne voulait pas manger d’insectes au début, les enfants ne veulent parfois pas manger leurs légumes. Ces familles seront chargées d’incorporer des légumes dans un plat qu’elles trouveront toutes satisfaisantes.

La princesse à marier

Une aventure de conte de fées sur une belle jeune femme et son seul véritable amour. Il doit la retrouver après une longue séparation et la sauver. Ils doivent combattre les maux du royaume mythique de Florin pour se retrouver. Basé sur le roman de William Goldman “The Princess Bride” qui a gagné son propre public fidèle.

George of the Jungle (États-Unis)

Après que Baby George ait survécu à un accident d’avion dans la jungle, il est sauvé puis adopté par un singe sage. Des années plus tard, George, adulte, sauve une femme noble des États-Unis, Ursula Stanhope pendant un safari, et l’emmène dans la jungle pour vivre avec lui. Tandis que l’amant d’Ursula continue sa recherche d’Ursula et de celle qui l’a emmenée, George apprend lentement les règles des relations humaines.

Homeward Bound – The Incredible Journey (États-Unis)

Remake du classique populaire de Disney, cette fois avec des voix bien connues comme deux chiens et un voyage en chat à travers l’Amérique rencontrant toutes sortes d’aventures dans la quête pour retrouver leurs propriétaires.

Homeward Bound 2 (États-Unis)

Lorsque les animaux domestiques sont accidentellement séparés de leurs propriétaires en vacances, Chance, Shadow et Sassy naviguent dans les rues de San Francisco, essayant de trouver leur maison de l’autre côté du Golden Gate Bridge. Mais la route est bloquée par une série de dangers, à la fois pour l’homme et la bête.

Animaux impressionnants (S1)

Naissance de l’Europe (S1)

Cette série de 3 épisodes détaille l’histoire épique de l’origine de l’Europe – un endroit avec une nature étonnamment diversifiée s’étendant de l’extrême nord enneigé aux côtes de l’Afrique. Défini par les volcans, les périodes glaciaires, la collision des continents et même des astéroïdes, l’héritage de l’histoire humaine masque son passé géologique impressionnant. Née aux premiers jours de la Terre, l’Europe est constamment affectée par les forces puissantes de Mère Nature. Il a été forgé dans le feu et écrasé par la collision des continents, sculpté par l’eau et le feu.

Bride of Boogedy

Dans cette suite du classique de la famille Disney conçu pour la télévision, M. Boogedy, la famille Davis traite du retour de M. Boogedy et de sa chasse sans fin pour la veuve Marion ainsi que d’un concurrent rival de gag-store qui a vraiment pour Carleton. Pendant ce temps, la ville de Lucifer Falls prévoit un grand carnaval que le méchant M. Lynch cherche à ruiner – si Boogedy ne s’en occupe pas d’abord.

Secrets enfouis de la Bible avec Albert Lin (S1)

Le scientifique Albert Lin enquête sur deux histoires bibliques sur la séparation de la mer Rouge et la destruction de Sodome et Gomorrhe.

VOITURE SOS (S1 – S7)

Poursuivant sa mission de sauver chaque voiture classique en décomposition sur laquelle elle peut mettre la main, la Car S.O.S. l’équipage est de retour pour leur troisième série. Le chef de file d’essence Tim Shaw et le mécanicien en chef Fuzz Townshend sont déterminés à traquer les voitures charismatiques avec des propriétaires méritants et à mettre leur fierté et leur joie en marche et à revenir sur la route … où ils appartiennent.

Seaux Disney Kirby (S1-S3)

Cette comédie hybride animation / action directe à une seule caméra tourne autour de Kirby Buckets, un enfant qui rêve d’être le plus grand animateur du monde. Ses dessins prennent forme alors que lui et ses meilleurs amis, Fish et Eli, se lancent dans des aventures scandaleuses.

Comment jouer au baseball

Il est temps d’apprendre aux fans à jouer au baseball.

Dans Beaver Valley

Une sortie nature. Les castors construisent des barrages qui créent un écosystème pour d’autres animaux. Des orignaux, des cerfs, des tamias, des oiseaux et divers animaux font leur apparition.

Trésors perdus d’Égypte (S1)

Une série immersive, riche en action et en découvertes, qui suit des équipes internationales d’égyptologues alors qu’elles dénichent la plus riche filière d’archéologie ancienne – la Vallée des rois d’Égypte.

Amour et vétérinaires (S1)

Avec trois hôpitaux pour animaux, les vétérinaires mari et femme, le Dr Will Draper et le Dr Fran Tyler se divisent et conquièrent pour traiter les animaux de compagnie qui affluent vers leur pratique. Mais diriger une pratique vétérinaire réussie tout en jonglant avec les exigences d’une vie de famille occupée – qui comprend leurs quatre adolescents, quatre chiens, deux chats, deux restaurants et grand-mère dans la rue – peut conduire à des situations velues!

Nature’s Half Acre

La diversité de la faune dans un pré – en particulier les insectes et les fleurs – est observée au cours d’une année, grâce à la microphotographie et à la photographie en accéléré.

Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence

Le capitaine Jack Sparrow croise une femme de son passé, et il ne sait pas si c’est de l’amour – ou si c’est une escroc impitoyable qui l’utilise pour trouver la fabuleuse fontaine de jouvence. Quand elle le force à bord du Queen Anne’s Revenge, le vaisseau du redoutable pirate Blackbeard, Jack se retrouve dans une aventure inattendue dans laquelle il ne sait plus qui craindre le plus: Blackbeard ou la femme de son passé.

Manoir des chiens de prairie (S1)

L’écologiste comportemental John Hoogland explore une colonie de chiens de prairie près de la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Colorado contenant plus que sa juste part de drame.

Survivant primordial (S1-S4)

Hazen Audel se lance dans une randonnée épique qui reflétera un voyage nomade berbère traditionnel à travers le chaudron du désert du Sahara jusqu’à une oasis.

Rôdeurs des Everglades

Prowlers of the Everglades est un court métrage documentaire américain de 1953 réalisé par James Algar. Le film a été produit par Ben Sharpsteen dans le cadre de la série de documentaires sur la nature True-Life Adventures.

Les secrets du zoo

L’un des zoos les plus grands et les plus populaires des États-Unis, le célèbre Columbus Zoo and Aquarium de l’Ohio et son parc de conservation The Wilds, hébergent plus de 10 000 animaux sur 12 000 acres. C’est aussi la maison à temps partiel du gourou bien-aimé de la faune Jack Hanna, directeur émérite du zoo. Maintenant, Nat Geo Wild emmène les téléspectateurs à l’intérieur du terrain et leur permet de découvrir ce que les visiteurs ne peuvent pas: des histoires convaincantes et réconfortantes, ainsi que des moments et des aventures dans les coulisses. “Secrets of the Zoo” présente à la fois les animaux et les légions de travailleurs qui créent des liens inoubliables entre les gens et la faune.

Secrets du zoo: Tampa

Secrets du zoo: Tampa embrasse le côté sauvage du Sunshine State. Avec une équipe de zoo stellaire consacrée à la distribution d’animaux exotiques, cette équipe dédiée s’occupe à la fois de leur adorable famille de zoo ainsi que de sauvetage et de réhabilitation d’animaux dans le besoin, y compris des oursons noirs orphelins, des panthères blessées, des lamantins, des loutres et des alligators.

Survive the Tribe (S1)

Hazen Audel, guide et instructeur de survie en milieu sauvage, tente de rester en vie dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde en utilisant des techniques vieilles de plusieurs siècles. Hazen rejoint des tribus dans les forêts tropicales équatoriennes, le désert du Kalahari en Namibie, les montagnes de l’ouest de la Mongolie, l’Arctique gelé du Canada, dans le Kenya équatorial et sur une île isolée de l’océan Pacifique pour apprendre les compétences de première main. Il chasse avec des arcs et des flèches empoisonnées, escalade des montagnes escarpées à la recherche de proies et récolte de la nourriture sous la glace de mer mouvante, entre autres défis qui le poussent à ses limites.

États-Unis d’Amérique (S1)

Voyagez à travers les États-Unis pour explorer les animaux trouvés à travers le pays.

Amis animaux improbables (S3)

Les amis sont là pour vous lorsque vous avez besoin d’une épaule sur laquelle vous appuyer. Mais qui a dit que seuls les humains avaient des amis? Rejoignez-nous pour les amis animaux improbables!

Oiseaux aquatiques

De vraies aventures de vie présentant des faits étranges sur le monde dans lequel nous vivons, suivant la vie des oiseaux aquatiques, y compris les fous de Bassan, les sternes, les pélicans, les canards et les échassiers.

Samedi 2 mai

John Carter (États-Unis)



John Carter est un ancien capitaine militaire fatigué de la guerre qui est inexplicablement transporté sur la planète mystérieuse et exotique de Barsoom (Mars) et se retrouve à contrecœur impliqué dans un conflit épique. C’est un monde au bord de l’effondrement, et Carter retrouve son humanité quand il se rend compte que la survie de Barsoom et de son peuple repose entre ses mains.

Qu’attendez-vous pour regarder sur Disney + cette semaine?

.