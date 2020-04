Quoi de neuf à Disney + cette semaine (États-Unis / Canada) | Une célébration de la musique de Coco

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrive à Disney + aux États-Unis et au Canada cette semaine. Le plus grand nouvel ajout sera le nouveau Disney + Original, Une célébration de la musique de Coco. De plus, il y aura beaucoup de nouveaux ajouts à la bibliothèque Disney +, y compris la dernière série de Running Wild avec Bear Grylls.

Voici le récapitulatif complet:

Vendredi 10 avril

Une célébration de la musique de Coco

Première – Spécial

Un aperçu de la production musicale de «Coco: une expérience de concert live-to-film», présentée au Hollywood Bowl historique.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 708 – «Ensemble encore»

Ahsoka négocie la liberté des sœurs et fait une découverte surprenante.

Dimanches en famille Disney

Épisode 119 – «Minnie Mouse: Kite»

La famille Ruvalcaba rejoint l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour construire un engin aérien inspiré de Minnie Mouse.

Classe de magasin

Épisode 107 – «Prêt pour le lancement»

Six équipes en demi-finale construisent et lancent des engins spatiaux capables de transporter des charges utiles d’œufs.

Un jour à Disney

Épisode 119 – «Francheska Roman: Candy Maker»

Francheska Roman, Candy Maker on Main Street, États-Unis, donne un aperçu exclusif de la fabrication des friandises préférées de Disneyland Resort. Alors que Francheska partage ses parties préférées du travail, elle illustre également la compétence, le soin et le dévouement qui entrent dans la confection de chaque confection sur le thème de Disney.

Soyez notre chef

Épisode 103 – «Hidden Within»

De retour à la cuisine pour un autre tour, la famille Merrill affronte de nouveaux arrivants, la famille Perez, pour un défi sur le thème «Mulan». Ce tour, les familles doivent créer un plat principal. Mais comme pour le voyage de Mulan pour trouver son guerrier caché intérieur, les équipes doivent utiliser un ingrédient inattendu et caché dans leur plat pour remporter la victoire.

La vie sous zéro (S14)

L’émission suit des gens qui vivre dans les régions reculées de l’Alaska, en essayant de survivre dans la au dessous de–zéro conditions, démontrant leurs luttes quotidiennes alors qu’ils chassent et ne dépendent que d’eux-mêmes et survivent en utilisant les ressources dont ils disposent.

Paradise Island (S1)

Les nombreuses îles situées entre l’Asie et l’Australie peuvent prétendre être les plus riches en biologie de la planète. La fascinante diversité de la vie est due aux millions d’années que ces îles sont restées sous les tropiques et à la puissance de la terre, du soleil et de la lune.

Playtime avec Puppy Dog Pals (S1)

Les chiots carlin amoureux, les frères Bingo et Rolly, ont des appétits à la recherche de sensations fortes qui les emmènent dans des aventures exaltantes dans leur quartier et dans le monde entier.

Courir sauvage avec Bear Grylls (S5)

Le survivant Bear Grylls emmène des célébrités hors de leur zone de confort et dans le désert alors qu’il découvre comment elles s’en sortent dans les environnements les plus dangereux et les plus impitoyables du monde.

Tut’s Treasures: Hidden Secrets (S1)

La découverte par Howard Carter de la tombe de Toutankhamon en 1922 a fait la une des journaux du monde entier, provoquant une frénésie mondiale pour l’Égypte ancienne. Mais au cours des décennies qui ont suivi la découverte, de nombreux objets funéraires inestimables du pharaon ont disparu dans les sous-sols et les archives des musées à travers l’Égypte. Maintenant, tous les 5 398 objets sont réunis pour la première fois depuis leur découverte au nouveau Grand Musée égyptien. Beaucoup n’ont jamais été vus auparavant, mais ensemble ils jettent un nouvel éclairage sur la vie courte et mouvementée du soi-disant «Boy King» et aident maintenant les experts à réaliser l’ampleur de l’influence de Toutankhamon dans le monde antique.

Dimanche 12 avril

Masques PJ (S3)

Connor, Greg et Amaya sont des enfants normaux de jour, mais la nuit, ils activent leurs bracelets, qui se lient à leur pyjama et leur donnent des super pouvoirs fantastiques, les transformant en leurs identités alternatives: les masques PJ. L’équipe est composée de Catboy (Connor), Gekko (Greg) et Owelette (Amaya). Ensemble, ils partent à l’aventure, résolvent des mystères et apprennent de précieuses leçons.

Qu’attendez-vous pour regarder sur Disney + cette semaine?

