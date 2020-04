Quoi de neuf à Disney + cette semaine (Royaume-Uni / Irlande) | Une célébration de la musique de Coco

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrive à Disney + cette semaine au Royaume-Uni et en Irlande. Le plus gros ajout de cette semaine sera “Une célébration de la musique de Coco », qui est un nouveau Disney + Original. Il y a aussi de nouveaux ajouts à la bibliothèque.

Voici le récapitulatif complet:

Une célébration de la musique de Coco

Première – Spécial

Un aperçu de la production musicale de «Coco: une expérience de concert live-to-film», présentée au Hollywood Bowl historique.

Star Wars: La guerre des clones Épisode 707 – «Dette dangereuse»

Prisonnière des Pykes, Ahsoka et les sœurs Martez tentent de s’échapper.

Star Wars: The Clone Wars Episode Episode 708 – «Encore une fois»

Ahsoka négocie la liberté des sœurs et fait une découverte surprenante.

Dimanches en famille Disney

Épisode 119 – «Minnie Mouse: Kite»

La famille Ruvalcaba rejoint l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour construire un engin aérien inspiré de Minnie Mouse.

Classe de magasin

Épisode 107 – «Prêt pour le lancement»

Six équipes en demi-finale construisent et lancent des engins spatiaux capables de transporter des charges utiles d’œufs.

Un jour à Disney

Épisode 119 – «Francheska Roman: Candy Maker»

Francheska Roman, Candy Maker on Main Street, États-Unis, donne un aperçu exclusif de la fabrication des friandises préférées de Disneyland Resort. Alors que Francheska partage ses parties préférées du travail, elle illustre également la compétence, le soin et le dévouement qui entrent dans la confection de chaque confection sur le thème de Disney.

Soyez notre chef

Épisode 103 – «Hidden Within»

De retour à la cuisine pour un autre tour, la famille Merrill affronte de nouveaux arrivants, la famille Perez, pour un défi sur le thème «Mulan». Ce tour, les familles doivent créer un plat principal. Mais comme pour le voyage de Mulan pour trouver son guerrier caché intérieur, les équipes doivent utiliser un ingrédient inattendu et caché dans leur plat pour remporter la victoire.

Chapitre 5 de Mandalorian

Le Mandalorien aide un chasseur de primes recrue qui est au-dessus de sa tête.

High School Musical: La comédie musicale: la série

Épisode 104 – «Blocage»

Après que Nini découvre que E.J. n’est pas ce qu’elle pense qu’il est, Ashlyn se fait prendre au milieu. Gina et E.J. faites équipe comme des «merveilles», et Ricky reçoit un visiteur inattendu à la maison.

Choix de la litière – Épisode 104 – «Formation de niveau supérieur»

Les chiens dresseurs avancent. Le sort d’Amara est déterminé. Raffi est retourné pour une formation officielle.

L’histoire de l’imagination

Partie 4 – «Hit or Miss»

Après un ralentissement tragique, Michael Eisner prend du recul par rapport au stress créatif et embauche des gestionnaires soucieux des affaires pour combler le vide. Le pendule oscille de l’art au commerce. Les Imagineers entrent dans une ère d’austérité. Si certains projets connaissent un énorme succès, d’autres sont annulés et d’autres encore déçoivent. Le motif semble irréversible.

Forky pose une question

“Qu’est-ce que le temps?”

Rex utilise l’âge des vrais dinosaures comme exemple pour donner à Forky une compréhension du concept du temps.

Marvel’s Hero Project

Épisode 104 – «Here Comes Hailey»

Lorsque la grand-mère de Hailey a commencé à souffrir de la maladie d’Alzheimer, Hailey avait peur de perdre le lien étroit qu’ils partageaient. Hailey a donc trouvé un moyen de se connecter. Grâce à la puissance des puzzles, Hailey enseigne aux autres enfants aux prises avec la démence de leurs proches comment établir des liens pour une famille solide. Maintenant, Marvel reconnaîtra son travail compatissant alors qu’elle fait partie du projet Hero de Marvel.

Mariages de contes de fées Disney – Épisode 204 «Un mariage pandoran»

Patrice et Dontrell deviennent le premier couple jamais marié à Pandora, The World of Avatar. Alyssa et Scott honorent des générations de «ohana» à Aulani, A Disney Resort & Spa, avec une performance surprise de la chanteuse et guitariste Kina Grannis.

Journal d’un futur président

Épisode 104 – «Le National Mall»

Dans un effort pour arrêter d’attendre que la féminité vienne à eux, Elena et Sasha s’éloignent de leurs magasins habituels du centre commercial pour les Intimates & More interdits – ce qui conduit Elena à devenir une criminelle accidentelle. Les amis de Bobby jettent un coup de pied pour essayer d’aider Bobby à passer plus de temps seul avec Monyca. Gabi essaie de prouver à son patron qu’elle est parfaite pour le nouveau cas au travail.

Edward Scissorhands

Une petite ville de banlieue reçoit la visite d’une expérience scientifique inachevée du nom de Edward.

Nuit au musée

Le chaos règne au musée d’histoire naturelle lorsque le veilleur de nuit Larry Daley déclenche accidentellement une malédiction ancienne, réveillant Attila le Hun, une armée de gladiateurs, un Tyrannosaurus rex et d’autres expositions.

Îles paradisiaques

Les nombreuses îles situées entre l’Asie et l’Australie peuvent prétendre être les plus riches en biologie de la planète. La fascinante diversité de la vie est due aux millions d’années que ces îles sont restées sous les tropiques et à la puissance de la terre, du soleil et de la lune.

Descendants 3

Les adolescents des méchants les plus infâmes de Disney retournent sur l’île des Perdus pour recruter un nouveau lot de descendants méchants pour les rejoindre à Auradon Prep.

Tut’s Treasures: Hidden Secrets

La découverte par Howard Carter de la tombe de Toutankhamon en 1922 a fait la une des journaux du monde entier, provoquant une frénésie mondiale pour l’Égypte ancienne. Mais au cours des décennies qui ont suivi la découverte, de nombreux objets funéraires inestimables du pharaon ont disparu dans les sous-sols et les archives des musées à travers l’Égypte. Maintenant, tous les 5 398 objets sont réunis pour la première fois depuis leur découverte au nouveau Grand Musée égyptien. Beaucoup n’ont jamais été vus auparavant, mais ensemble ils jettent un nouvel éclairage sur la vie courte et mouvementée du soi-disant «Boy King» et aident maintenant les experts à réaliser l’ampleur de l’influence de Toutankhamon dans le monde antique.

Star vs The Forces of Evil

Le guerrier intergalactique Star Butterfly arrive sur Terre pour vivre avec la famille Diaz. Elle continue de combattre les méchants à travers l’univers et le lycée, principalement pour protéger sa baguette extrêmement puissante, un objet qui la confond encore.

Playtime avec Puppy Dog Pals

Les chiots carlin amoureux, les frères Bingo et Rolly, ont des appétits à la recherche de sensations fortes qui les emmènent dans des aventures exaltantes dans leur quartier et dans le monde entier.

Fast Layne

Qu’attendez-vous pour regarder sur Disney + cette semaine?

