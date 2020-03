Quoi de neuf sur Disney + au Canada | Plus de 30 shorts classiques

Pour lancer le premier du mois, Disney a ajouté un grand nombre de shorts classiques à Disney + au Canada.

Le short comprend:

Atelier du Père Noël (1932)

Le joueur de flûte (1933)

Déesse du printemps (1934)

Trois petits loups (1936)

Trois mousquetaires aveugles (1936)

Le rival de Mickey (1936)

À travers le miroir (1936)

Magicien Mickey (1937)

Nettoyeurs d’horloge (1937)

Bande-annonce de Mickey (1938)

Le champion de hockey (1939)

Pique-nique sur la plage (1939)

Mr Mouse fait un voyage (1940)

Remorqueur Mickey (1940)

Mr Duck sort (1940)

Cadet canin (1941)

L’art du ski (1941)

Comment pêcher (1942)

Comment nager (1942)

Fête d’anniversaire de Mickey (1942)

Le champion olympique (1942)

Chevalier d’un jour (1946)

Chip et Dale (1947)

Chien de sauvetage de Pluton (1947)

Chien de pluton (1947)

Date différée de Mickey (1947)

Bandit d’os (1948)

Mickey Down Under (1948)

Chandail de Pluton (1949)

Forfait surprise de Pluton (1949)

Entreposage d’hiver (1949)

Pluton et le Gopher (1950)

Cor de remorque (1950)

Les choses simples (1953)

Grand canyonscope (1954)

Ours Beezy (1955)

Chant de Noël de Mickey (1983)

Beaucoup de ces shorts étaient déjà disponibles aux États-Unis depuis leur lancement.

Quel court allez-vous regarder en premier?

