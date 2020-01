Quoi de neuf sur Disney + au Canada | Tortue et le lièvre et plus

Parallèlement à la nouvelle version de “Le Roi Lion” de Disney, Disney a ajouté un certain nombre de shorts classiques, qui n’étaient pas disponibles auparavant au Canada. Ces titres étaient déjà disponibles aux États-Unis.

Le short classique comprend:

La tortue et le lièvre

Symphonie idiote: le vieux moulin

Ferdinand le taureau

Symphonie idiote: le grand méchant loup

Exposition canine de la société

Le retour de la tortue Toby

Symphonie idiote: la sauterelle et les fourmis

Desinto

Donc, si vous avez envie d’un voyage dans le passé, assurez-vous de découvrir ces nouveaux ajouts à Disney + au Canada.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

