Quoi de neuf sur Disney + aux États-Unis et au Canada | G-Force

Aujourd’hui, le film Disney, G-Force, quitte Netflix aux États-Unis et au Canada, passant à Disney +. Le film est déjà disponible dans certains pays.

Armé du dernier équipement d’espionnage de haute technologie, un cobaye nommé Darwin (Sam Rockwell) et son équipe de rongeurs spécialement formés sont souvent la dernière ligne de défense contre le chaos et la destruction. Mais lorsque le gouvernement les fermera et les enverra dans une animalerie, Darwin et son gang devront trouver un moyen d’éclater et d’empêcher un milliardaire fou (Bill Nighy) de conquérir le monde.

Allez-vous regarder G-Force ce week-end?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

