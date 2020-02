Quoi de neuf sur Disney + aux États-Unis | Vieux chiens

Aujourd’hui voit l’ajout de “Old Dogs” sur Disney + aux États-Unis, ce film met en vedette John Travolta et Robin Williams. Old Dogs était déjà disponible dans d’autres régions comme le Canada et l’Australie.

Le film raconte l’histoire de Charlie et Dan, qui sont les meilleurs amis et partenaires commerciaux depuis trente ans; leur cabinet de relations publiques de Manhattan est sur le point de conclure un énorme accord commercial avec une entreprise japonaise. Avec deux semaines pour coudre le contrat, Dan obtient une surprise: une femme qu’il a épousée en état d’ébriété près de neuf ans auparavant (annulée le lendemain) se présente pour lui dire qu’il est le père de ses jumeaux, maintenant sept, et elle ” Je serai en prison pendant 14 jours pour une protestation politique. Dan se porte volontaire pour garder les tykes, bien qu’il soit serré et sans aucune idée. Avec l’aide de Charlie, est-il possible qu’ils soient papa et oncle, répondent aux attentes des enfants et décrochent toujours le compte?

Allez-vous regarder Old Dogs ce week-end?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

