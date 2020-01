Quoi de neuf sur Disney + | Bluey

Aujourd’hui, Disney a ajouté toute la première saison de la série d’animation australienne, Bluey, à Disney +, qui se compose de 17 épisodes comprenant 3 courts métrages par épisode. Il est disponible dès maintenant

Bluey est un chien Blue Heeler de six ans inépuisable, qui aime jouer et transforme la vie de famille quotidienne en aventures extraordinaires, développant son imagination ainsi que sa résilience mentale, physique et émotionnelle.

La série a été commandée conjointement par l’Australian Broadcasting Corporation et la British Broadcasting Corporation. Cette série a été créée par Joe Brumm et a été produite par Ludo Studio. Bluey est la série pour enfants numéro un en Australie.

Allez-vous regarder Bluey cette semaine?

