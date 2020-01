Quoi de neuf sur Disney + | Court-circuit

C’est vendredi et c’est le moment pour de nouveaux Disney + Originals, qui incluent la finale de “Encore”, “Le monde selon Jeff Goldblum” et “Pick of the Litter”, ainsi que les débuts de la série “Short Circuit”, qui est une expérience programme où tout le monde à Walt Disney Animation Studios peut présenter une idée et potentiellement être sélectionné pour créer un court-métrage original et innovant avec le soutien du studio et de leurs collègues artistes.

Voici le récapitulatif:

Journal d’un futur président – Épisode 102 – «Le New Deal»

Après avoir appris que Gabi a un nouveau petit ami, Elena s’inquiète de maintenir son rôle dans la famille. Bobby rencontre son match sur le court de tennis, et Sam aide Gabi à faire face à la perte de son sandwich préféré lorsqu’il est brusquement retiré du menu du déjeuner.

Bis! – Finale – Épisode 112 – «Tout va bien»

Il y a quarante-quatre ans, des camarades de lycée du lycée de Los Angeles à Los Angeles, en Californie, ont interprété le classique de Broadway «Anything Goes». Maintenant, le casting revient pour reprendre les rôles de leur jeunesse avec l’aide de professionnels de Broadway.

Marvel’s Hero Project – Épisode 112 – «High Kickin’ Izzy »

Izzy aime prouver que les gens ont tort. Née avec une condition qui raidit ses articulations et limite leurs mouvements, Izzy a remporté quatre championnats du monde de taekwondo. Mais sa superpuissance ne réside pas seulement dans son travail extrêmement dur et son dévouement, mais aussi dans le don d’elle-même pour enseigner le sport aux autres. C’est son leadership qui la distingue en tant que héros, et maintenant, elle rejoint le projet Hero de Marvel.

Le monde selon Jeff Goldblum – Finale – Épisode 112 – «Bijoux»

Jeff apprend tout ce qui brille est «or» lorsqu’il entreprend un voyage chatoyant pour dévoiler la joie extravagante des BIJOUX, y compris une visite aux maîtres joailliers qui fabriquent des Grillz incrustés d’or et de diamants personnalisés pour de riches clients célèbres. Il découvre également comment les étincelles jouent un grand rôle lors d’un mariage indien; visite le siège d’une fonderie de diamants; et se fait emporter dans un défilé de rue à la Nouvelle-Orléans.

One Day At Disney – Episode 108 – «Este Meza: Lucasfilm Events»

Este Meza de Lucasfilm brouille la frontière entre réalité et fantaisie pour les fans de Star Wars à travers des événements uniques et des apparitions de personnages. De l’organisation de célébrations sur mesure au test de la fonctionnalité des droïdes interactifs, Meza passe ses journées à créer des expériences immersives pour les fans de tous âges à travers le monde.

Disney Family Sunday – Big Hero 6: Trousse de premiers soins

The Gubaney’s et Amber font équipe pour un projet basé sur Disney’s Big Hero 6.

Pick of the Litter – Finale – Episode 106 – «Enfin ensemble»

Les chiens diplômés rencontrent leurs éleveurs de chiots avant de rentrer chez eux avec leurs nouveaux partenaires.

Court-circuit – Collection complète disponible – Épisodes 101 à 114

Short Circuit est un programme expérimental où tout le monde aux Walt Disney Animation Studios peut présenter une idée et potentiellement être sélectionné pour créer un court-métrage innovant original avec le soutien du Studio et de leurs collègues artistes. L’objectif du programme est de prendre des risques, de faire émerger de nouvelles voix de narration diverses au Studio et d’expérimenter de nouvelles innovations techniques dans le processus de réalisation de films.

Voici le récapitulatif complet de tous les courts métrages à venir à Disney + vendredi:

Flaques

Un jeune garçon aventureux découvre que les flaques d’eau peuvent être des portails vers un monde fantastique, mais il a du mal à détourner l’attention de sa sœur de son téléphone pour voir la magie du monde qui l’entoure.

Étudiant d’échange

La vie est déjà assez difficile pour une étudiante en échange dans une nouvelle école, mais en tant que seul terrien dans une école pour étrangers, le personnage central de cette histoire fantaisiste est l’ultime étranger et doit prouver qu’elle vaut la peine d’être acceptée par ses nouveaux camarades de classe inhabituels.

Lucky Toupee

Ce morceau intelligent de balderdash soulève le couvercle sur un conte original sur un postiche détourné, une bande de lutins larcènes et une romance naissante.

Juste une pensée

Un garçon maladroit de 12 ans, nommé Ollie, éprouve des «problèmes de bulles» lorsque ses véritables sentiments pour une fille sont révélés de manière embarrassante sous la forme d’une bulle de pensée physique.

Cycles

Une histoire centrée sur le vrai sens de la création d’une maison et la vie qu’elle recèle à l’intérieur de ses murs.

Foudre Dans une bouteille

Lors d’un orage, les efforts d’un jeune garçon pour capturer la foudre dans une bouteille en verre dans le cadre d’un projet d’expo-sciences réussissent au-delà de ses attentes les plus folles, mais il est choqué lorsqu’il découvre les conséquences de cet exploit contre nature.

La course

Grim a désespérément besoin d’une âme de plus pour gagner son concours de travail, mais sa dernière collection programmée lors d’une course de vélo rigoureuse bouleverse son monde. À la ligne d’arrivée, il apprend que la vie n’est pas toujours une question de trophée à la fin de la course.

Hair-Jitsu

Une jeune fille affronte un coiffeur maléfique alors qu’elle traverse des longueurs imaginatives pour éviter sa première coupe de cheveux.

Centre ville

La déception d’un banlieusard de manquer le bus se transforme en une balade colorée et inattendue lorsque le street art environnant prend vie, révélant le cœur de la ville sous un angle entièrement nouveau.

Jing Hua

Une artiste martiale en deuil rend hommage à son professeur récemment décédé en créant un monde peint à l’aide d’une forme magique de kung-fu.

Laissez tomber

Une goutte de pluie nouvellement formée tombe sur terre pour la première fois et a une rencontre improbable et sincère avec une jeune fille qui s’avère édifiante pour les deux.

Zénith

Un cerf lumineux et éthéré bondit sans effort à travers une étendue sombre de l’univers, laissant une galaxie d’étoiles dans son sillage. Lorsqu’il crée accidentellement un trou noir qui menace de dévorer tout ce qui est en vue, le cerf est obligé de prendre une décision qui laissera une impression durable.

Éléphant dans la chambre

Un bébé éléphant perdu est recueilli par un garçon et son père pour travailler sur leur plantation de bananes. Alors que les deux se lient rapidement, le garçon découvre que son nouveau meilleur ami aspire à sa famille et à sa maison à l’état sauvage.

Récupérer

Un enfant veut jouer à chercher avec son animal de compagnie. Malheureusement, il a erré profondément dans une forêt imposante.

Qu’avez-vous hâte de voir sur Disney + cette semaine?

