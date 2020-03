Quoi de neuf sur Disney + | Des histoires au coucher

Aujourd’hui, Disney ajoute le film d’Adam Sandler, Bedtime Stories sur Disney + aux États-Unis et au Canada. Le film était déjà disponible dans d’autres pays, mais a été retenu jusqu’à ce qu’il quitte Netflix.

Skeeter Bronson est un gars qui n’a pas de chance et qui raconte toujours des histoires au coucher à sa nièce et à son neveu. Mais sa vie est bouleversée lorsque les histoires fantastiques qu’il compose pour le divertissement deviennent inexplicablement réalité. Un Skeeter égaré peut-il gérer ses propres fantasmes indisciplinés maintenant que les personnages et les situations scandaleux de son esprit se sont transformés en personnes et événements réels?

Allez-vous regarder Bedtime Stories cette semaine?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.