Quoi de neuf sur Disney + | Disney Family Singalong

Aujourd’hui voit la sortie surprise de la famille Disney Singalong sur Disney + au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette spéciale magique d’une heure, célèbre la famille familiale, la musique et l’amour de toutes choses Disney et est présentée par Ryan Seacrest.

L’événement singalong met en vedette des célébrités avec leurs familles alors qu’elles prennent leurs chansons Disney préférées de chez elles. Invités spéciaux et performances à distance: Christina Aguilera, Erin Andrews, Bobby Bones, Michael Bublé, Kristin Chenoweth, Auliʻi Cravalho, Darren Criss, Luke Evans, Elle Fanning, Jordan Fisher, Josh Gad, Ariana Grande, Josh Groban, Derek Hough, Julianne Hough, Carrie Ann Inaba, Tori Kelly, Little Big Town, Demi Lovato, Alan Menken, Kenny Ortega, Donny Osmond, Thomas Rhett, Amber Riley, Tracee Ellis Ross, Marcus Scribner, John Stamos et une performance épique de «Nous sommes All in This Together »avec Kenny Ortega et ses amis de« High School Musical »,« Descendants »,« High School Musical: The Musical: The Series »,« Zombies »et au-delà, y compris Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Raven-Symoné, Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Sarah Jeffery, Meg Donnelly, Milo Manheim, Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio; et des apparitions surprises supplémentaires. De plus, James Monroe Iglehart et la Broadway Company de Disney “ALADDIN” se réuniront pour une interprétation envoûtante de “Friend Like Me”.

Avec un personnage animé pour guider les paroles à l’écran, le public, les familles, les colocataires et les proches peuvent suivre en parfaite harmonie avec leurs célébrités préférées en chantant des mélodies Disney bien-aimées.

La spéciale débute avec un échauffement vocal de Kristin Chenoweth, des introductions spéciales de Tracee Ellis Ross et Elle Fanning, et des performances tout au long de l’événement, notamment:

“Un rêve est un souhait que votre cœur fait” – Demi Lovato et Michael Bublé

“Une cuillerée de sucre” – Little Big Town

“Sois notre invité” – Derek Hough et Hayley Erbert, avec une apparition spéciale de Julianne Hough

“Peux-tu sentir l’amour ce soir” – Christina Aguilera

“Couleurs du vent” – Tori Kelly

“Veux-tu construire un bonhomme de neige” – Thomas Rhett

“Ami comme moi” – James Monroe Iglehart avec Broadway Company de Disney «ALADDIN»

«Gaston» – Josh Gad, Luke Evans et Alan Menken

“Jusqu’où j’irai” – Auliʻi Cravalho

“Je ne dirai pas que je suis amoureux” – Ariana Grande

“Je veux être comme toi” – Darren Criss

“Je ferai de toi un homme” – Donny Osmond

“Le monde est petit” – John Stamos

“Laisser aller” – Amber Riley

“Les nécessité simple” – Erin Andrews, Bobby Bones, Carrie Ann Inaba et Marcus Scribner

“Sous la mer” – Jordan Fisher

“Je suis ton ami” – Josh Groban

Le spectacle se termine par une performance inoubliable de “Nous sommes tous dans le même bateau” avec Kenny Ortega et ses amis de «High School Musical», «Descendants», «High School Musical: The Musical: The Series», «Zombies» et plus, notamment Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, KayCee Stroh, Raven-Symoné, Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Sarah Jeffery, Meg Donelly, Milo Manheim, Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie, Matt Cornett, Dara Reneé, Julia Lester, Larry Saperstein, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Tik Tok Sensations Charli D’Amelio et Dixie D’Amelio, Chucky Klapow, Jared Murillo, Ro Malaga, Britt Stewart, Kim Klapow et Bayli Baker Thompson.

Découvrez ce clip d’Ariana Grande ci-dessous:

Allez-vous regarder le Disney Family Singalong?

