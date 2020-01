Quoi de neuf sur Disney + | Durée de vie de la lampe

C’est vendredi et l’heure de l’arrivée de nouveaux contenus originaux sur Disney +, avec de nouveaux épisodes de “Diary of a Future President” et “Marvel Hero Project”, ainsi qu’un tout nouveau court métrage exclusif, “Lamp Life”. Comme pour tous les originaux Disney +, ceux-ci sont disponibles dans tous les pays dans lesquels Disney + est disponible.

Voici le récapitulatif:

Journal d’un futur président

Épisode 103 – «Secours aux sinistrés»

Afin de trouver sa «raison d’être», Elena essaie de devenir capitaine de la surveillance des ouragans d’Orange Bay Middle. Bobby se prépare à aller à «Miami Second Base» avec le nouveau béguin Monyca-with-a-Y. Gabi est ravie d’avoir son premier vrai rendez-vous avec Sam, mais les obligations familiales continuent de faire obstacle.

Dimanches en famille Disney

Épisode 113 – «Tangled: Paper Lanterns»

La famille Wulf s’illumine lorsqu’elle aide à héberger Amber Kemp-Gerstel sur un artisanat inspiré de «Tangled» de Disney.

Durée de vie de la lampe

Bo Peep fait un grand retour dans Toy Story 4 de Disney et Pixar et elle ouvre la voie dans le tout nouveau court métrage d’animation de Pixar, Lamp Life. Lamp Life répond à la question de ce qui est arrivé à Bo depuis la dernière fois que nous l’avons vue dans Toy Story 2. Rejoignez Woody et Giggle McDimples alors que Bo raconte ses folles aventures. Le court métrage est diffusé exclusivement sur Disney +.

Marvel’s Hero Project

Épisode 113 – «Soaring Seamus»

Seamus veut redonner à ceux qui servent – les hommes et les femmes qui sont prêts à tout risquer pour assurer sa liberté. Il a créé une organisation de collecte de fonds qui puise dans son amour de l’escalade pour collecter des fonds pour les familles des soldats tombés et blessés, afin qu’ils puissent continuer à grimper vers leurs propres rêves. Seamus est déjà un héros, mais maintenant, il est sur le point de devenir un super héros Marvel.

Un jour à Disney

Épisode 109 – «Rob Richards: organiste d’El Capitan»

Rob Richards nous emmène dans un voyage historique du puissant orgue Wurlitzer au El Capitan Theatre. C’est son ambition de toujours de jouer au Wurlitzer pour Disney, et après des années à perfectionner son art dans des pizzerias aux États-Unis, Richards a rempli sa mission de présenter le canon de Disney au public d’une toute nouvelle manière.

Que regarderez-vous aujourd’hui?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.