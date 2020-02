Quoi de neuf sur Disney + | Échec de Timmy: des erreurs ont été commises

C’est vendredi et cela signifie qu’il est temps pour un nouveau contenu Disney + Original, avec le gros ajout de cette semaine est le film, Timmy Failure: des erreurs ont été commises. Et comme pour tous les Disney + Originals, ils sont disponibles dans le monde entier. Découvrez les nouveaux ajouts d’aujourd’hui ci-dessous:

Échec de Timmy: des erreurs ont été commises

Réalisé par le cinéaste primé Tom McCarthy, «Timmy Failure: Mistakes Were Made» de Disney +, basé sur le livre le plus vendu du même nom, suit les exploits hilarants de notre héros décalé et mort, Timmy Failure, qui, avec son Total, un ours polaire de 1 500 livres, exploite Total Failure Inc., une agence de détectives de Portland.

Journal d’un futur président

Épisode 104 – «Le National Mall»

Dans un effort pour cesser d’attendre que la féminité vienne à eux, Elena et Sasha s’éloignent de leurs magasins habituels du centre commercial pour les Intimates & More interdits – ce qui conduit Elena à devenir une criminelle accidentelle. Les amis de Bobby jettent un coup de pied pour essayer d’aider Bobby à passer plus de temps seul avec Monyca. Gabi essaie de prouver à son patron qu’elle est parfaite pour le nouveau cas au travail.

Dimanches en famille Disney

Épisode 114 – «Toy Story: Toy Bins»

La famille Freeman se joint à l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour un artisanat inspiré des films “Toy Story” de Pixar.

Pixar dans la vraie vie: Toy Story: Traffic Cone Rescue

Al’s Toy Barn ouvre un magasin à New York et le gang Toy Story tente de sauver Woody.

Marvel’s Hero Project

Épisode 114 – «Daniella dynamique»

Après un voyage en Californie pour construire une maison pour une famille au Mexique, Daniella a décidé qu’elle devait continuer à construire. Elle a consacré son temps à la collecte de fonds pour les matériaux et les frais de voyage pour construire plus de maisons, avec plus d’une douzaine de familles bénéficiant directement de ses efforts. Elle est également un leader, inspirant d’autres jeunes à suivre ses traces. Maintenant, Marvel la reconnaît comme un véritable super héros.

Un jour à Disney

Épisode 110 – «Grace Lee: Artiste du livre de contes»

Grace Lee de Disney Publishing Worldwide offre un regard intime sur le monde de l’illustration et de la narration. L’intérêt de Lee pour le pouvoir des images a commencé à un âge précoce et l’a inspirée à travailler dans les arts visuels. Aujourd’hui, Grace passe ses journées à collaborer avec des cinéastes et d’autres créatifs pour prolonger les histoires les plus appréciées de Disney de l’écran au livre.

.