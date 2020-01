Quoi de neuf sur Disney + en Australie | Hulk: où les monstres habitent

L’Australie a ajouté quelques nouveaux ajouts Marvel à Disney + aujourd’hui, notamment

Hulk: où les monstres habitent

Cette Veille des reliques, Cauchemar est déterminé à conquérir notre monde éveillé en traversant la dimension du rêve et en convertissant chaque rêveur en monstre. Le Dr Strange, Hulk et les commandos hurlants peuvent-ils tenir le coup et mettre un terme à son plan néfaste?

Ce titre ne sera pas ajouté à Disney + aux États-Unis ou au Canada, car il est toujours disponible sur Netflix.

L’Australie a également ajouté quelques autres titres Marvel, notamment:

Le spectacle Super Hero Squad

Marvel: 75 ans, de la pulpe à la pop!

Les deux ont été ajoutés à Disney + aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Canada la semaine dernière.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.