Quoi de neuf sur Disney + en Australie / Nouvelle-Zélande | Bunk’d

Ce week-end, Disney a ajouté les trois saisons de la série Disney Channel, Bunk’d, à Disney + en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Bunk’d est un spin-off de la série “Jessie” et voit les enfants Ross quitter leur extravagant penthouse de New York et se diriger vers le camp Kikiwaka. Ensemble, Emma, ​​Ravi et Zuri doivent naviguer entre les hijinks et les boules de courbe lancées par la propriétaire du camp, Gladys, qui, avec l’aide de sa nièce sournoise Hazel, est sortie pour les récupérer en raison de sa rivalité vieille de plusieurs décennies avec leur maman.

Malheureusement, les trois saisons ne seront pas disponibles aux États-Unis ou au Canada pendant un certain temps, car elles sont actuellement disponibles sur Netflix.

Allez-vous regarder Bunk’d sur Disney + ce week-end?

