Quoi de neuf sur Disney + en Australie | The Runaways Saison 1

Disney a ajouté la première saison de Marvel’s Runaways à Disney + en Australie.

Lorsque six adolescents de Los Angeles tombent sur un terrible secret, ils se rendent compte que leurs parents leur ont menti toute leur vie. … Maintenant, cette improbable équipe d’adolescents doit se regrouper pour arrêter leurs parents avant qu’il ne soit trop tard.

Allez-vous regarder les Runaways?

