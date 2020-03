Quoi de neuf sur Disney + (États-Unis / Canada) | Big Hero 6: The Series Saison 2

Disney a ajouté la deuxième saison de Big Hero 6: The Series sur Disney + aux États-Unis et au Canada. La deuxième saison aurait dû être ajoutée sur Disney + il y a quelques semaines mais n’a jamais paru. La deuxième saison est déjà disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Basé sur le long métrage primé aux Walt Disney Animation Studios, inspiré des bandes dessinées Marvel du même nom, «Big Hero 6 The Series» de Disney Channel reprend immédiatement après les événements du long métrage, poursuivant les aventures et l’amitié de 14 Hiro, un génie de la technologie depuis un an, et son robot de pointe compatissant Baymax. Avec leurs amis Wasabi, Honey Lemon, Go Go et Fred, ils forment la légendaire équipe de super-héros Big Hero 6 et se lancent dans des aventures de haute technologie tout en protégeant leur ville contre un éventail de méchants scientifiquement améliorés. Dans sa vie de tous les jours, Hiro fait face à des défis académiques et à des épreuves sociales intimidants en tant que nouveau prodige au San Fransokyo Institute of Technology.

Allez-vous découvrir la deuxième saison de Big Hero 6: The Series?

