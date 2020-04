Quoi de neuf sur Disney + (États-Unis / Canada) | Born Wild: la prochaine génération

L’émission spéciale du National Geographic Earth Day, Born Wild: The Next Generation a été ajoutée à Disney + aux États-Unis et au Canada.

Pour commémorer le 50e anniversaire du Jour de la Terre, ce spécial est organisé par le co-présentateur de «Good Morning America» Robin Roberts. L’événement télévisé d’une heure présente des histoires d’espoir et donne aux téléspectateurs un aperçu révélateur de la prochaine génération de bébés animaux de notre planète et de leurs écosystèmes, qui font face à des changements environnementaux redoutables. Avec Explorateurs et photographes de National Geographic, superstar mondiale Chris Hemsworth et Correspondants ABC News, les téléspectateurs font un voyage dans des environnements à couper le souffle à travers le monde tels que l’Australie, la Californie, le Canada, Hawaï, le Minnesota, le Sri Lanka et le Kenya pour assister et célébrer la diversité et la splendeur des bébés animaux charismatiques, de leurs familles et de leurs habitats. BORN WILD: LA PROCHAINE GÉNÉRATION est un hommage mondial à notre planète dynamique et aux animaux qui l’habitent!

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

