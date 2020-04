Quoi de neuf sur Disney + (États-Unis / Canada) | Disney Raiponce’s Tangled Adventure – Saison 3

Aujourd’hui, la troisième saison de Tangled Adventure de Disney Raiponce a été ajoutée à Disney + aux États-Unis et au Canada. Cette série se compose de 17 épisodes et la finale de la série diffusée sur Disney Channel le 1er mars 2020.

Dans la saison trois, Raiponce revient dans le royaume de Corona pour constater qu’il a été repris par un vieil ennemi. Toujours sous le choc de la trahison de Cassandra, Raiponce doit utiliser sa force intérieure pour sauver Corona et son peuple, y compris ses parents, le roi Frédéric et la reine Arianna. À ses côtés est son partenaire dans la vie, Eugene; son fidèle compagnon caméléon, Pascal; cheval sans scrupule et dévoué, Maximus; et le meilleur ami d’Eugene, Lance.

Sean Giambrone (ABC “The Goldbergs) en tant que version adolescente d’Eugene, Khary Payton (” The Walking Dead “) en tant que voyou du nouvel âge Kai, Chris Diamantopoulos (” Silicon Valley “) se joignent à la distribution vocale dans des rôles d’invité pour la saison trois. en tant que Flynn Rider en herbe, Betsy Sodaro («Disjointed») en tant que sorcière voleuse de mémoire Clementine, Artemis Pebdani («It’s Always Sunny in Philadelphia») en tant que chasseur de loups-garous Creighton, Gina Torres («Suits») en tant que reine rivale de Ingvarr et Tara Fitzgerald («Game of Thrones») en tant que Zhan Tiri, l’ancienne menace pour Corona.

Allez-vous découvrir la troisième saison de Tangled: The Series?

