Quoi de neuf sur Disney + (États-Unis / Canada) | Une ride dans le temps

Aujourd’hui voit la sortie de “A Wrinkle In Time” de Disney sur Disney + aux États-Unis et au Canada, alors qu’il quitte Netflix aujourd’hui et rejoint Disney +. Le film est déjà disponible dans d’autres pays.

De Disney et de la réalisatrice Ava DuVernay vient l’aventure épique «A Wrinkle In Time». Après la disparition du père scientifique de Meg Murry, trois célestes — Mme. Qui, Mme Whatsit et Mme Who — voyage sur Terre pour aider Meg à le rechercher. Voyager à travers un froissement du temps et de l’espace connu sous le nom de tessering, ils sont transportés dans des mondes au-delà de leur imagination, où ils sont confrontés à une force maléfique. Pour rentrer chez elle, Meg doit faire face à l’obscurité en elle-même et trouver la force de vaincre l’obscurité qui enveloppe l’Univers.

Allez-vous regarder “A Wrinkle In Time” cette semaine?

