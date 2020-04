Quoi de neuf sur Disney + (États-Unis) | Dr Dolittle, Frankenweenie & More

C’est le premier du mois et Disney a ajouté un certain nombre de nouveaux films sur Disney + aux États-Unis, notamment Frankenweenie et Dr Dolittle. Beaucoup de ces films étaient auparavant disponibles sur d’autres plateformes de streaming aux États-Unis. Ces titres sont déjà disponibles dans certaines régions.

Voici un aperçu des nouveaux ajouts d’aujourd’hui:

Dr Dolittle (États-Unis)

Médecin à succès et père de famille dévoué, John Dolittle semble avoir le monde par la queue, jusqu’à ce qu’un talent longtemps supprimé qu’il possédait étant enfant, la capacité de communiquer avec les animaux se réveille soudainement avec une vengeance! Désormais, chaque créature à portée de voix demande les conseils du bon docteur, déclenchant une chaîne d’événements scandaleux qui bouleverse son monde!

Frankenweenie (États-Unis)



Lorsqu’une voiture heurte Sparky, le chien de compagnie du jeune Victor, Victor décide de le ramener à la vie de la seule façon qu’il sait. Mais lorsque le «monstre» à cou boulonné fait des ravages et de la terreur dans le cœur des voisins de Victor, il doit les convaincre que Sparky est toujours le bon et fidèle ami qu’il était.

The Last Song (États-Unis)



Un drame centré sur une fille rebelle qui est envoyée dans une ville balnéaire du sud pour l’été pour rester avec son père. Par leur amour mutuel de la musique, le duo séparé apprend à se reconnecter.

Mars a besoin de mamans (US)



Lorsque les Martiens enlèvent soudainement sa maman, Milo espiègle se précipite à la rescousse et découvre pourquoi toutes les mamans sont si spéciales.

La vie étrange de Timothy Green (États-Unis)



Un couple sans enfant enterre une boîte dans leur arrière-cour, contenant tous leurs souhaits pour un bébé. Bientôt, un enfant est né, bien que Timothy Green ne soit pas tout ce qu’il apparaît.

Prom (US)



Chez «Prom», chaque couple a une histoire et il n’y en a pas deux identiques. Alors que la grande danse approche pour Nova Prescott, c’est une bataille de volontés alors qu’elle se retrouve attirée par le gars qui gêne son bal de promo parfait. Mes collègues aînés Mei et Tyler ont des secrets, tandis que d’autres sont confrontés à l’insécurité et à l’anticipation qui entourent l’un des événements les plus marquants du lycée.

