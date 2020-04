Quoi de neuf sur Disney + (États-Unis) | Jane Goodall: L’espoir

C’est le Jour de la Terre et National Geographic ont sorti un tout nouveau documentaire, Jane Goodall: The Hope on Disney + aux États-Unis.

Jane Goodall: The Hope commence là où Jane (2017) s’est arrêtée. Le Dr Jane Goodall est arrivée à une conférence en 1986 en tant que scientifique et, après avoir appris l’étendue de la menace pesant sur les chimpanzés, elle est partie en tant que militante. Le film commence par cette transformation critique et suit Jane à travers trois décennies de travail de plaidoyer. Jane savait qu’elle devait prendre des mesures pour protéger les chimpanzés et autres animaux vivant à l’état sauvage, améliorer le bien-être des chimpanzés en captivité et inspirer une jeune génération de faiseurs de changement pour que ce travail vital se poursuive.

À un moment où la crise environnementale peut sembler écrasante, Jane s’est donné pour mission de nous encourager tous à trouver des solutions. Nos caméras capturent Jane alors qu’elle voyage plus de 300 jours par an, rencontrant tout le monde, des écoliers de Zanzibar aux géants de la technologie de la Silicon Valley en passant par le prince Harry, utilisant la sagesse, le cœur et l’humour pour diffuser un message d’espoir et montrer que chaque individu a le potentiel d’être un catalyseur et créer un changement durable. À l’approche du 60e anniversaire de son arrivée dans le royaume des chimpanzés à Gombe, elle passe du temps avec sa famille en Tanzanie et retourne dans son Éden sauvage, réfléchissant à tous les efforts déployés pour sauvegarder son avenir et créer un avenir durable pour la Terre.

Jane Goodall: The Hope est également diffusée sur la chaîne National Geographic à travers le monde, en plus d’être disponible sur Hulu.

Découvrez ma critique de Jane Goodall: L’espoir en cliquant ici.

Allez-vous regarder Jane Goodall: The Hope aujourd’hui?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.