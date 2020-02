Quoi de neuf sur Disney + | Grandes entreprises, thon méchant et plus

C’est le début d’un nouveau mois et Disney a ajouté du nouveau contenu de bibliothèque à Disney +, notamment Around The World In 80 Days, Big Business et les deux premières saisons de Wicked Tuna de National Geographic.

Disney a également rajouté le film des studios du 20e siècle, The Sandlot, qui a été supprimé au début de l’année.

Voici le récapitulatif complet:

Autour du monde en 80 jours

Un pari oppose un inventeur britannique, un voleur chinois et un artiste français dans une aventure mondiale qui leur permettra de faire le tour du globe en 80 jours.

Grosse affaire

Dans les années 40, dans la petite ville de Jupiter Hollow, deux paires de jumeaux identiques naissent dans le même hôpital la même nuit. L’un est destiné à une famille locale pauvre et l’autre à une famille riche de passage. L’infirmière étourdie de service mélange accidentellement les jumeaux à l’insu des parents. Notre histoire se propage aux années 1980 où les ensembles de jumeaux incompatibles sont sur le point de se croiser.

The Sandlot (retour du titre)

À l’été 1962, un nouveau gamin de la ville est pris sous l’aile d’un jeune prodige du baseball et de son équipe tapageuse, ce qui entraîne de nombreuses aventures.

Thon méchant (Saison 1-2)

Wicked Tuna suit les pêcheurs de cannes et moulinets qui sillonnent les eaux glaciales de l’Atlantique Nord dans l’espoir d’attraper le précieux thon rouge. Lorsqu’un thon rouge peut rapporter jusqu’à 20 000 $, il fera tout ce qu’il faut pour se connecter.

