Quoi de neuf sur Disney + | Iron Man & Hulk: Heroes United

Aujourd’hui, Disney a ajouté le film d’animation Marvel, Iron Man & Hulk: Heroes United à Disney + aux États-Unis. Ce film d’animation a également quitté Netflix aujourd’hui et le titre était déjà disponible aux Pays-Bas, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’Invincible Iron Man et l’Incredible Hulk doivent unir leurs forces pour sauver la Terre de sa plus grande menace à ce jour! Lorsque deux scientifiques d’Hydra tentent de suralimenter un réacteur Stark Arc avec l’énergie gamma de Hulk, ils libèrent un être d’électricité pure appelé Zzzax – et il a faim de destruction. Ensemble, Iron Man et Hulk sont la seule force qui fait obstacle à la panne planétaire du Zzzax. Mais d’abord, le duo super héroïque devra passer à travers les Wendigos hargneux, les robots mortels et la puissance écailleuse, Abomination. Deux des héros les plus puissants de Marvel peuvent-ils trouver un moyen de travailler ensemble sans se fracasser avant la fin du temps imparti?

Allez-vous regarder Iron Man & Hulk: Heroes United cette semaine?

