Quoi de neuf sur Disney + | Journal d’un futur président

Nous sommes vendredi et cela signifie que nous avons beaucoup de nouveaux Disney + Originals à espérer, y compris le premier épisode d’une toute nouvelle série, “Diary of a Future President” ainsi que de nouveaux épisodes de “Encore”, “Le monde selon Jeff” Goldblum »et« Pick of the Litter ».

Voici le récapitulatif des nouveaux ajouts d’aujourd’hui:

Première – Journal d’un futur président – Épisode 101 – «Bonjour tout le monde»

Elena se bat contre une série de boules courbes à l’école, alors qu’elle oublie de faire ses devoirs pour la première fois et se bat pour savoir s’il faut garder ou non un secret sur son ancienne meilleure amie. Pendant ce temps, sa mère, Gabi, a du mal à parler à ses enfants de son nouveau petit ami, Sam.

Bis! – Épisode 111 – «Ragtime»

Il y a onze ans, des camarades de lycée du Pacifica Christian High School de Santa Monica, en Californie, ont interprété le classique de Broadway «Ragtime». Maintenant, le casting revient pour reprendre les rôles de leurs jeunes avec l’aide de professionnels de Broadway.

Marvel’s Hero Project – Episode 111 – «Thrata Tokata»

Tokata est une conteuse et un leader parmi les jeunes autochtones pour lesquels elle plaide. Son activisme a réussi à mettre en lumière l’héritage de sa communauté et elle a travaillé dur pour amplifier les voix d’autres enfants autochtones en leur donnant les outils et les plateformes pour raconter leurs propres histoires. Maintenant, Marvel célèbre Tokata dans une histoire qui lui est propre, immortalisée dans sa propre bande dessinée.

Le monde selon Jeff Goldblum – Épisode 111 – «Piscines»

Jeff Goldblum plonge dans le monde des PISCINES et suit sa curiosité quant à son impact et sa capacité à briser les frontières. Le voyage de Jeff comprend la découverte d’un parc aquatique de LA, d’un centre d’aqua-thérapie et du laboratoire de flottabilité neutre de la NASA, où il découvre de première main les qualités uniques de l’eau et notre relation avec elle. Il essaie même sa main à des routines de nage synchronisées dans le processus.

One Day At Disney – Épisode 107 – «Jose Zelaya: Character Designer»

Jose Zelaya, un enfant épris de dessins animés devenu concepteur de personnages chez Disney Television Animation, partage ce que c’est que de créer certains des personnages les plus aimés de Disney Channel. Ce court métrage entièrement accessible partage le voyage de Jose du Salvador en Amérique tout en jetant un regard profond sur le monde du développement et du design des personnages.

Choix de la litière – Épisode 105 – «Rencontrez votre partenaire»

Les chiens en formation avancée passent leurs examens finaux dans l’espoir d’être jumelés avec des clients.

Dimanches en famille Disney – Hercules: parcours d’obstacles

La famille Mai est sur la bonne voie avec ce métier inspiré des «Hercules» de Disney.

