Quoi de neuf sur Disney + | L’âge de glace et le docteur Dolittle 2

Disney lance le mois de mars avec deux nouveaux ajouts du catalogue arrière des studios du 20e siècle aux États-Unis. Le hit d’animation, Ice Age, de Blue Sky Studios et Doctor Dolittle 2 avec Eddie Murphy. Ces titres ont déjà été ajoutés dans certains pays.

Âge de glace

Avec la période glaciaire imminente qui approche, un trio de créatures préhistoriques dépareillées – Manny le mammouth laineux, Diego le tigre à dents de sabre et Sid le paresseux géant – trouve un enfant orphelin et décide de le rendre à ses parents humains. En cours de route, les alliés improbables deviennent amis mais, lorsque les ennemis attaquent, leur quête poursuit des objectifs beaucoup plus nobles.

Dr Dolittle 2

Un groupe de castors demande au Dr Dolittle de sauver leur habitat des bûcherons. Le seul espoir est de préserver la forêt car c’est la maison d’un ours protégé, mais il y a un problème: l’ours est le seul ours dans la forêt, donc elle ne peut pas se reproduire. Imperturbable, Dolittle persuade un ours de cirque de l’aider, mais il doit lui apprendre non seulement les voies de la nature, mais aussi les ruses des ourses.

Allez-vous regarder l’un de ces nouveaux films sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.