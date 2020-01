Quoi de neuf sur Disney + | Le roi Lion

Aujourd’hui voit la sortie de la version 2019 de “The Lion King” de Disney, sur Disney + aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La nouvelle version de “The Lion King” a battu des records car elle a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde au box-office et était à un moment donné, le film d’animation le plus rentable de tous les temps (même si Disney n’admettra pas qu’il s’agit d’un film d’animation ). C’est également le deuxième film le plus rentable de 2019, juste derrière Avengers: Fin de partie, qui est également sur Disney +.

Et il est sorti dans les salles de cinéma aux États-Unis le 19 juillet 2019, il a donc fallu 193 jours à compter de sa sortie initiale avant qu’il ne soit disponible sur Disney +.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, et prend à cœur son propre destin royal. Mais tout le monde dans le royaume ne célèbre pas l’arrivée du nouveau petit. Scar, le frère de Mufasa – et ancien héritier du trône – a ses propres plans. La bataille pour Pride Rock est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, entraînant finalement l’exil de Simba. Avec l’aide d’une curieuse paire de nouveaux amis, Simba devra trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit.

Le film met en vedette les voix de Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, Billy Eichner, John Kani, John Oliver, Beyoncé Knowles-Carter et James Earl Jones

Allez-vous regarder la nouvelle version de “The Lion King” cette semaine?

