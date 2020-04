Quoi de neuf sur Disney + | Onward, Elephants, Dolphin Reef & More (États-Unis / Canada)

C’est vendredi et l’heure de nouveaux ajouts sur Disney + aux États-Unis et au Canada, avec aujourd’hui un jour énorme pour de nouveaux ajouts, car le nouveau film de Pixar Onward a été précipité sur la plate-forme de streaming en raison de la crise actuelle.

Aujourd’hui voit également l’ajout de trois nouveaux films DisneyNature, dont 2 sont exclusifs à Disney +, Dolphin Reef et Elephants. Ceux-ci sont également accompagnés de documentaires en coulisse sur chacun des films.

D’autres Disney + Originals sont également disponibles aujourd’hui, y compris la finale des mariages de contes de fées de Disney

Voici le récapitulatif complet:

Pixar’s Onward (États-Unis)

Dans un monde fantastique de banlieue, deux frères elfes adolescents se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie.

Pingouins

L’histoire de Steve, un pingouin Adélie, dans une quête pour trouver un partenaire de vie et fonder une famille. Lorsque Steve rencontre Wuzzo, le manchot empereur, ils deviennent amis. Mais rien n’est facile dans l’Antarctique glacial.

Hameçons (S1-3)

Un trio de poissons – les frères Milo et Oscar, ainsi que le spectaculaire poisson rouge Bea – vont à l’école dans un aquarium dans une animalerie. Ils font face aux épreuves habituelles des adolescents, comme les rencontres, l’amitié, les sports et les problèmes scolaires, ainsi que des choses plus inhabituelles, comme les attaques de homard géant et les sorties dans les cages à hamsters.

Sonny avec une chance (S1-3)

Allison «Sonny» Munroe fait le saut du Midwest à Los Angeles pour rejoindre le casting de «So Random !,» l’émission de télévision humoristique la plus populaire pour les enfants et les préadolescents. Ses collègues jeunes comédiens sont la reine adolescente résidente Tawni, Nico super suave, le drôle de funnyman Grady et le décalé Zora. Maintenant, Sonny doit en quelque sorte équilibrer ces nouvelles amitiés tout en s’adaptant au mode de vie résolument différent de sa famille à Hollywood. Pendant ce temps, Sonny doit également affronter Chad Dylan Cooper, la star de l’émission rivale «MacKenzie Falls», qui fait savoir qu’il pense que son travail dramatique est meilleur que sa carrière de comédien.

Le garçon qui a parlé aux blaireaux

Un garçon de ferme de 6 ans se perd dans la nature sauvage canadienne, mais survit grâce à un blaireau amical.

L’histoire droite

Alvin Straight, un homme de 73 ans, apprend que son frère séparé, Lyle est gravement malade. Incapable de conduire, Alvin se lance dans un voyage de l’Iowa au mont. Sion, en conduisant une tondeuse à gazon. Va-t-il réussir?

Une large sélection de shorts:

+ Un conte de deux créatures

+ En bref

+ Fontaine de jouvence de Don

+ Donald’s Dog Laundry

+ Double dribble

+ Dragon Around

+ Elmer Elephant

+ Comment jouer au football

+ Lambert, le lion des moutons

+ Sur glace

+ Hors échelle

+ Fête de Pluton

+ Scouts marins

+ Le nouveau voisin

+ Le petit

Disney + Originals

Dolphin Reef – Première

Il est temps pour un jeune grand dauphin du Pacifique nommé Echo de grandir. Rapporté par Natalie Portman.

l’éléphant

Elephant »suit l’éléphant d’Afrique Shani et son fils vif Jomo alors que leur troupeau fait un voyage épique à des centaines de kilomètres à travers le vaste désert du Kalahari. Dirigée par leur grande matriarche, Gaia, la famille est confrontée à une chaleur brutale, à des ressources en diminution et à des prédateurs persistants, alors qu’ils suivent les traces de leur ancêtre dans une quête pour atteindre un paradis vert et luxuriant.

«Sur les traces de l’éléphant», Making Of Elephant

Dans les coulisses, regardez la fabrication d’Elephant.

La vie au bord – «Pingouins dans les coulisses»

Dans les coulisses, regardez la fabrication des pingouins.

Plonger avec les dauphins – «Dolphin Reef dans les coulisses»

Dans les coulisses, regardez la fabrication de Dolphin Reef.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 707 – «Dette dangereuse»

Prisonnière des Pykes, Ahsoka et les sœurs Martez tentent de s’échapper.

Mariages de conte de fées de Disney

Final – Épisode 208 – «Marry ME»

Ramila & Ike célèbrent 25 ans de mariage en Grèce grâce à leur fils. Kyle et Amanda et leur petite fille Harlow célèbrent à Disney’s California Adventure avec une performance surprise de Jason Derulo.

Classe de magasin

Épisode 106 – «Downhill Derby»

Les équipes doivent concevoir et construire des coureurs de derby de descente surdimensionnés.

Dimanches en famille Disney

Épisode 122 – «Minnie Mouse: Tablier»

Les dames Pyle-Lawrence rejoignent l’hôte Amber Kemp-Gerstel sur un projet inspiré de Minnie Mouse.

Un jour à Disney

Épisode 118 – «Patti Murin: Frozen Musical, Broadway»

La star de Frozen the Musical, Patti Murin, donne un aperçu des coulisses du fonctionnement interne rarement vu de l’un des plus grands succès de Broadway. Des moments dans les coulisses, des rituels d’avant-spectacle et la très convoitée ligne d’autographes NYC Stage Door sont tous exposés alors que Patti donne vie à l’une des princesses préférées de Disney pour les amateurs de théâtre de tous âges.

Soyez notre chef

Épisode 102 – «Diagnostic: délicieux»

Au deuxième tour de «Soyez notre chef», deux nouvelles familles, les familles Wells et Platt, sont chargées d’un défi inspiré de «Big Hero 6» pour préparer un dessert sain et délicieux. Mais avant de se diriger vers la cuisine, les familles visitent le super-câlin Baymax à Epcot pour trouver l’inspiration. Les deux familles espèrent leur première victoire. Mais qui s’effondrera en premier?

Qu’allez-vous regarder aujourd’hui sur Disney +?

