Quoi de neuf sur Disney + | Panthère noire

Aujourd’hui, l’un des plus grands films Marvel de tous les temps, Black Panther, a frappé Disney + aux États-Unis et au Canada. Le film était déjà disponible dans d’autres pays, mais a été retenu jusqu’à ce qu’il quitte Netflix.

Le roi T’Challa rentre d’Amérique dans la nation recluse et technologiquement avancée de Wakanda pour servir de nouveau chef de file de son pays. Cependant, T’Challa constate rapidement qu’il est mis au défi pour le trône par des factions à l’intérieur comme à l’extérieur. Utilisant des pouvoirs réservés aux rois Wakandans, T’Challa assume le manteau Black Panther pour se joindre à sa petite amie Nakia, la reine-mère, sa soeur princesse-enfant, des membres de la Dora Milaje (les “ forces spéciales ” wakandaises) et un agent secret américain. , pour éviter que Wakanda ne soit entraîné dans une guerre mondiale.

Allez-vous regarder Black Panther cette semaine?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

