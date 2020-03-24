Quoi de neuf sur Disney + (Royaume-Uni / Irlande) | Des centaines de films et d’émissions

Aujourd’hui voit le lancement de Disney + au Royaume-Uni et en Irlande, qui comprend plus de 500 films, 26 films et séries exclusifs et des milliers d’épisodes télévisés de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore.
Les abonnés peuvent profiter de 26 titres Disney + Originals, dont «The Mandalorian», la toute première série épique en direct de Star Wars; «Lady and the Tramp», une rediffusion en direct du classique animé de 1955; «High School Musical: The Musical: The Series», la toute nouvelle série scénarisée qui se déroule au East High, dans les films à succès; Série documentaire «Le monde selon Jeff Goldblum» de National Geographic; «Marvel’s Hero Project», qui célèbre des enfants extraordinaires qui font une différence dans leurs communautés; Exécutif «Encore !,» produit par la talentueuse Kristen Bell; “The Imagineering Story”, un documentaire en 6 parties du cinéaste Leslie Iwerks nominé aux Emmy Awards et aux collections de courts métrages d’animation “SparkShorts” et “Forky Asks A Question” des studios d’animation Pixar.
Voici la ligne de lancement complète de Disney +
DISNEY
FILM
101 DALMATIENS (1996)
101 DALMATIANS II: L’AVENTURE DE PATCH’S LONDON
102 DALMATIENS
20 000 LIGUES SOUS LA MER
UN FILM GOOFY
UN ANNEAU DE LUMIÈRE SANS FIN
UNE RIDE DANS LE TEMPS (2018)
CHATS AFRICAINS
ALADDIN (1992)
ALADDIN (2019)
ALADDIN ET LE ROI DES VOLEURS
ALEXANDER ET LE TERRIBLE, HORRIBLE, PAS DE BON, TRÈS MAUVAIS JOUR
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (1951)
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010)
ALICE À TRAVERS LE VERRE
ALLEY CATS STRIKE (DISNEY CHANNEL)
AMERICA’S HEART & SOUL
AMY
UN FILM EXTRÊMEMENT BON
ANNIE (1999)
ATLANTIS: LE RETOUR DE MILO
ATLANTIS: L’EMPIRE PERDU
BABES IN TOYLAND
BAMBI
BAMBI II
OURS
BEAUTÉ ET LA BÊTE (1991)
BEAUTÉ ET LA BÊTE (2017)
BEAUTÉ ET LA BÊTE-LES NOËL ENCHANTÉS
BOUTONS DE LIT ET BROOMSTICKS
DES HISTOIRES AU COUCHER
LE MONDE MAGIQUE DE BELLE (1998)
BENJI LE CHASSE
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 3: VIVA LA FIESTA!
BIG HERO 6
LE FANTÔME DE BLACKBEARD
CHÈQUE EN BLANC
BOULON
NÉ EN CHINE
BORD! (CHAINE DISNEY)
FRÈRE OURS
FRÈRE OURS 2
BUFFALO DREAMS (DISNEY CHANNEL)
CADET KELLY (CANAL DISNEY)
CAN OF WORMS (DISNEY CHANNEL)
BOUGIE
CASEBUSTERS
GUÉPARD
PETIT POULET
CHIMPANZÉ
CHRISTOPHER ROBIN
CINDERELLA (1950)
CINDERELLA (2015)
CINDERELLA II: LES RÊVES SONT RÉALISÉS (2002)
CINDERELLA III: UN TOUR DANS LE TEMPS
COLLEGE ROAD TRIP
CONFESSIONS D’UNE REINE DE DRAME ADOLESCENT
RUNNINGS FRAIS
COW BELLES (DISNEY CHANNEL)
AILE DE CRIMSON
D2: LES PUISSANTS CANARDS
D3: LES PUISSANTS CANARDS
DARBY O’GILL ET LES PETITS
DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE
DAVY CROCKETT, ROI DE LA FRONTIÈRE SAUVAGE
DINOSAURE
DISNEY ADVENTURES IN BABYSITTING (2016) (DISNEY CHANNEL)
DISNEY AVALON HIGH (DISNEY CHANNEL)
DISNEY BAD HAIR DAY (DISNEY CHANNEL)
DISNEY CAMP ROCK (DISNEY CHANNEL)
DISNEY CAMP ROCK 2 THE FINAL JAM (VERSION 1) (DISNEY CHANNEL)
DISNEY CLOUD 9 (DISNEY CHANNEL)
DISNEY DADNAPPED (DISNEY CHANNEL)
DISNEY DEN BROTHER (DISNEY CHANNEL)
DESCENDANTS DISNEY
DISNEY DESCENDANTS 2 (DISNEY CHANNEL)
VENDREDI DISNEY FREAKY (2018)
DISNEY FRENEMIES (DISNEY CHANNEL)
CHARME DISNEY GEEK (CANAL DISNEY)
DISNEY GIRL VS. MONSTER (DISNEY CHANNEL)
DISNEY GOOD LUCK CHARLIE, C’EST NOËL! (CHAINE DISNEY)
DISNEY HATCHING PETE (DISNEY CHANNEL)
DISNEY COMMENT CONSTRUIRE UN MEILLEUR GARÇON (DISNEY CHANNEL)
DISNEY INVISIBLE SISTER (DISNEY CHANNEL)
DISNEY KIM POSSIBLE
DISNEY LEMONADE MOUTH
DISNEY LAISSE BRILLER
DISNEY MINUTEMEN
PROGRAMME DE PROTECTION DISNEY PRINCESS
DISNEY SECRET DES AILES (AKA: DISNEY TINKER BELL ET LE SECRET DE…)
LA FABULEUSE AVENTURE DE DISNEY SHARPAY
DISNEY SKYRUNNERS
DISNEY TANGLED AVANT JAMAIS APRÈS
DISNEY TEEN BEACH 2
DISNEY TEEN BEACH MOVIE
DISNEY THE CHEETAH GIRLS ONE WORLD (DISNEY CHANNEL)
DISNEY THE SUITE LIFE FILM
DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE THE MOVIE
DISNEY ZOMBIES
DISNEY’S A CHRISTMAS CAROL (2009)
DISNEY’S KIM POSSIBLE FILM: SO THE DRAMA
DISNEY’S LEROY & STITCH
DISNEY’S TARZAN & JANE (2002)
PET DE L’ENSEIGNANT DE DISNEY
DISNEY’S THE KID (2000)
NE REGARDEZ PAS SOUS LE LIT (DISNEY CHANNEL)
DOUBLE ÉQUIPE (DISNEY CHANNEL)
DOUG’S 1ST MOVIE
DUCKTALES: LE TRÉSOR DU FILM DE LA LAMPE PERDUE
DUMBO (1941)
DUMBO (2019)
CUISSON DE MILLIONS DE DOLLARS D’EDDIE (DISNEY CHANNEL)
HUIT CI-DESSOUS
EMIL ET LES DÉTECTIFS
ÉVASION À LA MONTAGNE DES SORCIÈRES
EXPÉDITION CHINE
FANTASIE (1940)
FANTASIA 2000
PREMIER ENFANT
FLUBBER
FRANK ET OLLIE
FRANKENWEENIE (2012)
VENDREDI FREAKY (1977)
VENDREDI FREAKY (2003)
CONGELÉ
MIRACLE COMPLET (DISNEY CHANNEL)
AMUSEMENT ET FANTAISIE GRATUIT
FUZZBUCKET
G-FORCE
GENIUS (DISNEY CHANNEL)
GEORGE DE LA JUNGLE
GEORGE DE LA JUNGLE 2
OBTENEZ UN INDICE (DISNEY CHANNEL)
ROUTE DE LA GLOIRE
GO FIGURE (DISNEY CHANNEL)
ALLER AU MAT (DISNEY CHANNEL)
GOTTA KICK IT UP (DISNEY CHANNEL)
GREYFRIARS BOBBY
GRANDIR SAUVAGE
GUS
SCIE À MÉTAUX
HALLOWEENTOWN (DISNEY CHANNEL)
HALLOWEENTOWN HIGH (DISNEY CHANNEL)
HALLOWEENTOWN II: KALABAR’S REVENGE (DISNEY CHANNEL)
HANNAH MONTANA ET MILEY CYRUS: LE MEILLEUR DES DEUX MONDES CONCERT TOUR 3D
HANNAH MONTANA LE FILM
POIDS LOURDS
HERBIE GOES BANANAS
HERBIE PARTICIPE À MONTE CARLO
HERBIE RIDE ENCORE (1974)
HERBIE: ENTIÈREMENT CHARGÉE
HERCULES (1997)
ÉCOLE SECONDAIRE MUSICALE (DISNEY CHANNEL)
ÉCOLE SECONDAIRE MUSICAL 2
ÉCOLE SECONDAIRE MUSICALE 3: ANNÉE SUPÉRIEURE
HOCUS POCUS
DES TROUS
MAISON SUR LA GAMME
HOMEWARD BOUND II: PERDU À SAN FRANCISCO
HOMEWARD BOUND: LE VOYAGE INCROYABLE
MIEL, J’AI FAIT FONDRE LE JEUNE
CHÉRIE, J’AI RÉDUIT LES ENFANTS
MIEL, NOUS NOUS RÉTRÉCISSONS
HORSE SENSE (DISNEY CHANNEL)
HOUNDED (FKA: THE DOG HOUSE) (DISNEY CHANNEL)
JE SERAI RENTRÉ POUR NOËL
PRINCESSE DE GLACE
INSPECTEUR GADGET
INSPECTEUR GADGET II
DANS LES BOIS
INVINCIBLE
VOLONTÉ DE FER
JOHN CARTER
JOHNNY KAPAHALA: RETOUR À BORD
JOHNNY TSUNAMI
JONAS BROTHERS: L’EXPÉRIENCE CONCERT 3D
SAUTEZ!
NAVIRE DE SAUT
CHAT DE LA JUNGLE
JUSTIN MORGAN AVAIT UN CHEVAL
LA NOUVELLE RAINURE DE KRONK
LADY AND THE TRAMP (1955)
LADY AND THE TRAMP II: L’AVENTURE DE SCAMP
LA VIE EST RUFF
TAILLE VIE 2
LILO & STITCH
LILO & STITCH 2: STITCH HAS A GLITCH (2005)
UNE VEINE DE COCU
MALÉFIQUE
MARS A BESOIN DE MAMANS
MARY POPPINS (1964)
RETOURS DE MARY POPPINS
LE GRAND DÉPLACEMENT DE MAX KEEBLE
MCFARLAND, USA
RENCONTREZ LES DEEDLES
RENCONTREZ LES ROBINSONS
TEMPS DE MÉLODIE
MICKEY, DONALD, GOOFY: LES TROIS MOUSQUETAIRES
MICKEY IL ÉTAIT UNE FOIS UN NOËL
MICKEY’S TWICE UPON UN NOEL (2004)
MIGHTY JOE YOUNG
BRAS DE MILLIONS DE DOLLARS
MIRACLE
MIRACLE À MINUIT
MIRACLE IN LANE 2
MOANA (AKA: VAIANA)
MAMAN A OBTENU UNE DATE AVEC UN VAMPIRE
ROYAUME DES SINGES
MOTOCROSSÉ (FKA: 12ÈME TOUR)
MONSIEUR. BOOGEDIE
MONSIEUR. MAGOO
MULAN (1998)
MULAN II (2005)
ÎLE MUPPET TREASURE
MUPPETS LES PLUS RECHERCHÉS
MON MARTIEN FAVORI
TRÉSOR NATIONAL
TRÉSOR NATIONAL: LIVRE DE SECRETS
NOUVELLES
NOUVELLES: LA MUSIQUE BROADWAY
MAINTENANT VOUS LE VOYEZ (DISNEY CHANNEL)
VIEUX CHIENS
VIEUX CRIEUR
OLIVER & COMPANY
UNE FOIS SUR UN MATELAS
UN CENT ET UN DALMATIEN (1961)
UN NOËL MAGIQUE
OPÉRATION DUMBO DROP
OZ LE GRAND ET PUISSANT
PERRI
PETE’S DRAGON (1977)
PETE’S DRAGON (2016)
PETER PAN (1953)
FANTÔME DU MEGAPLEX
LE GRAND FILM DE PIGLET
PINOCCHIO (1940)
PIRATES DES CARAÏBES: AU BOUT DU MONDE
PIRATES DES CARAÏBES: LE COFFRE DU MORT
PIRATES DES CARAÏBES: LES HOMMES MORTS NE DISENT PAS DE CONTES
PIRATES DES CARAÏBES: LA FONTAINE DE JOUVENCE
PIRATES DES CARAÏBES: LA MALÉDICTION DE LA PERLE NOIRE
PIXEL PARFAIT (AKA: LORETTA MODERN)
AVIONS
AVIONS: INCENDIE ET SAUVETAGE
POCAHONTAS
POCAHONTAS II: VOYAGE DANS UN NOUVEAU MONDE
BÉAT
GRANDE AVENTURE DE POOH: LA RECHERCHE DE CHRISTOPHER ROBIN
FILM HEFFALUMP DE POOH
PRINCE DE PERSE: LES SABLES DU TEMPS
BAL DE PROMO
REINE DE KATWE
QUINTUPLÉS
RACE TO WITCH MOUNTAIN
RALPH BRISE L’INTERNET
LIT ÇA ET PLEURE
PRÊT À COURIR
RÉCRÈS: TOUS GRANDIS
SÉJOUR: L’ÉCOLE EST SORTIE
SÉJOUR: PRENDRE LA 5e ANNÉE
SOUVENEZ-VOUS DES TITANS
RETOUR DE WITCH MOUNTAIN
RETOUR À HALLOWEENTOWN
RETOUR À JAMAIS LA TERRE
RETOUR À OZ
DROIT SUR LA PISTE (AKA: LES SOEURS ENDER)
RIP GIRLS
ROBIN HOOD (1973)
PONTS EN RUBIS
PLANÈTE SACRÉE
SALUDOS AMIGOS (1943)
SAMMY, LE JOINT DE SORTIE
SANTA BUDDIES
LA CLAUSE DE SANTA
SANTA PAWS 2: LES SANTA PUPS
SAUVER MR. BANQUES
SECRÉTARIAT
SECRETS DE VIE
EXPÉDIÉ
CIEL HAUT
LA BELLE AU BOIS DORMANT
MAISON INTELLIGENTE
CHIENS DE NEIGE
LÉOPARDS DES NEIGES: LES FANTÔMES DES MONTAGNES
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NOURRITURES
SNOWBALL EXPRESS
ESPACES BUDDIES
STARSTRUCK
Demi-soeur de Planet Weird
POINT! LE FILM
Coincé dans les banlieues
SULTAN ET LA ROCK STAR
SUPER BUDDIES
LA FAMILLE SUISSE ROBINSON (1960)
TALL TALE
TANGLED (2010)
TARZAN (1999)
TARZAN II (2005)
CETTE FÊTE DE CHAT (1997)
QUE GAGNER LE CHAT! (1965)
LE PROFESSEUR ABSENT-ESPRIT
LES AVENTURES DE BULLWHIP GRIFFIN
LES AVENTURES DE HUCK FINN
LES AVENTURES D’ICHABOD ET MR. CRAPAUD
LE LION AFRICAIN
LE GANG DE DUMPLING AUX POMMES
LE GANG DE DUMPLING DE POMME REPREND
LES ARISTOCATS
LES OURS ET MOI
LE GRAND VERT
LE BISCUIT MANGEUR
LE CHAUDRON NOIR
LE TROU NOIR (1979)
LES GARÇONS: L’HISTOIRE DES FRÈRES SHERMAN
LE CASWAY COWBOY
LE CHAT DE L’ESPACE EXTÉRIEUR
LES FILLES GUÉPARDS
LES FILLES DE CHEETAH 2
L’ÉTOILE DE NOËL
LES CHRONIQUES DE NARNIA: PRINCE CASPIAN
LES CHRONIQUES DE NARNIA: LE LION, LA SORCIÈRE ET L’ARMOIRE
LA COULEUR DE L’AMITIÉ (DISNEY CHANNEL)
LES CHAUSSURES DE TENNIS INFORMATIQUES
LES OURS DU PAYS
LA NOUVELLE ROUTINE DE L’EMPEREUR
LE MÊME FILM STEVENS (DISNEY CHANNEL)
LES MEILLEURES HEURES
LE RENARD ET LE CHIEN DE CHASSE
LE RENARD ET LE CHIEN 2
LE PLAN DE JEU
LES FANTÔMES DE BUXLEY HALL
LE DÉTECTEUR DE LA GRANDE SOURIS (AKA: AVENTURES DU DÉTECTEUR DE LA GRANDE SOURIS)
LA GRANDE CAPER MUPPET
LE PLUS GRAND JEU JAMAIS JOUÉ
LA MAISON HANTÉE (2003)
LE HUNCHBACK DE NOTRE DAME (ANIMÉ) (1996)
LE HUNCHBACK DE NOTRE DAME II
LE VOYAGE INCROYABLE (’63)
LE VOYAGE DE NATTY GANN
LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016)
LE LIVRE DE LA JUNGLE (ANIM) (1967)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 2
LE LIVRE DE LA JUNGLE: L’HISTOIRE DE MOWGLI
Le roi lion (1994)
LE ROI LION (2019)
LE LION ROI 1 1/2 (2004)
LE LION ROI II: LA FIERTÉ DE SIMBA (1998)
La petite sirène (1989)
LA PETITE MERMAID II: RETOUR À LA MER
LA PETITE MERMAID: LE DÉBUT D’ARIEL
LE DÉSERT VIVANT
LE FILM DE LIZZIE MCGUIRE
Le solitaire (2013)
LE BUG DE L’AMOUR
LES NOMBREUSES AVENTURES DE WINNIE THE POOH
LES PUISSANTS CANARDS
LE MILLION DE DOLLARS DE CANARD
LE MUPPET NOËL CAROL
LE FILM MUPPET
LES MUPPETS
LE CAUCHEMAR AVANT NOËL (TIM BURTON’S)
Le casse-noisette et les quatre royaumes
LA DRÔLE DE VIE DE TIMOTHY GREEN
L’AUTRE MOI
LE PACIFISTE
LE PIÈGE DES PARENTS (1961)
LE PIÈGE DES PARENTS (1998)
LA PIRATE FAIRY (AKA: TINKER BELL ET LA PIRATE FAIRY)
L’HISTOIRE PIXAR
LE POOF POINT
LE PRINCE ET LE PAUVRE
LE PRINCE ET LE PAUPER (FEATURETTE)
LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
LE JOURNAL D’UNE PRINCESSE
THE PRINCESS DIARIES 2: ENGAGEMENT ROYAL
LE FIER FILM DE LA FAMILLE
LE DRAGON RELUCTANT
LES SECOURISTES
LES SAUVETTES EN BAS
LE RETOUR DE JAFAR
LE ROCKETEER
LA RECRUE
LA CLAUSE SANTA 2
LA CLAUSE 3 DE SANTA: LA CLAUSE D’ÉVASION
L’ÉQUIPE SCREAM
LA RECHERCHE DE SANTA PAWS
LE SECRET DE LA MAGIE GOURDE
LE SHAGGY D.A.
LE CHIEN SHAGGY (1959)
APPRENTICE DU SORCIER (2010)
L’HISTOIRE DE ROBIN HOOD ET DE SES HOMMES MERRIE
L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE
L’ÉPÉE DANS LA PIERRE
LA TREIZIÈME ANNÉE (DISNEY CHANNEL)
LES TROIS CABALLEROS
LES TROIS MOUSQUETAIRES (1993)
LE FILM TIGGER
Le laid teckel
LE CADEAU DE NOËL ULTIME
LA PRAIRIE QUI ÉVOLUE
LA SAUVAGE (2006)
LE JEUNE ÉTALON NOIR
CES VOYAGES
TIGER CRUISE (AKA: VOYAGE)
TINI: EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTA
FÉE CLOCHETTE
TINKER BELL ET LE SAUVETAGE DE LA GRANDE FÉE
TINKER BELL ET LA LÉGENDE DU NEVERBEAST
CLOCHETTE ET LE TRÉSOR PERDU
TOM ET HUCK
TOMORROWLAND
BUDDIES AU TRÉSOR
ÎLE AU TRÉSOR
TRÉSOR DE MATECUMBE
PLANÈTE DU TRÉSOR
TRON
TRON L’HÉRITAGE
TRU CONFESSIONS (DISNEY CHANNEL)
TUCK EVERLASTING
C’était la nuit ……. (CHAINE DISNEY)
TWITCHES
TWITCHES TOO
UNDERDOG
ODDBALL VOLANT NON IDENTIFIÉ
HAUT, HAUT ET LOIN (CANAL DISNEY)
WAKING SLEEPING BEAUTY
WENDY WU: HOMECOMING WARRIOR
WHISPERS: LE CONTE D’UN ÉLÉPHANT
CROC BLANC
AILES DE VIE (AKA: POLLEN)
WINNIE L’OURSON
WINNIE THE POOH: UNE ANNÉE TRÈS JOYEUSE
WINNIE THE POOH: SPRINGTIME AVEC ROO (HOME VIDEO) (2004)
WRECK-IT RALPH
XIONG MAO HUI JIA LU (AKA: TRAIL OF THE PANDA)
CUBES YELLOWSTONE
VOUS CHIEN CHANCEUX
TU SOUHAITES! (2003) (DISNEY CHANNEL)
ZAPPÉ
ZENON: FILLE DU 21E SIECLE (DISNEY CHANNEL)
ZENON: LE ZEQUEL (DISNEY CHANNEL)
ZENON: Z3
ZOOTOPIE (AKA: ZOOTROPOLIS)
SÉRIES
GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 1 1993/94 EPS 1-22)
GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 2 1994/95 EPS 23-45)
GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 3 1995/96 EPS 46-67)
GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 4 1996/97 EPS 68-89)
GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 5 1997/98 EPS 90-113)
GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 6 1998/99 EPS 114-135)
GARÇON RENCONTRE LE MONDE (AN 7 1999/00 23 EPS 136-158)
RANGERS DE SAUVETAGE CHIP ‘N’ DALE ‘(YR 1 1989/90 EPS 1-65)
CANARD NOIR (YR 1 1991/92 EPS 1-78)
CANARD FONCÉ (YR 2 1992/93 EPS 79-91)
DISNEY ANDI MACK (YR 1 2016/17 EPS 1-13)
DISNEY ANDI MACK (2 AN 2017/18 EPS 14-39)
DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 1 2011/12 EPS 1-19)
DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 2 2012/13 EPS 20-45)
DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 3 2013/14 EPS 46-67)
DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 4 2014/15 EPS 68-87)
LES MEILLEURS AMIS DISNEY N’IMPORTE QUAND (AN 1 2015/16 EPS 1-19)
LES MEILLEURS AMIS DISNEY N’IMPORTE QUAND (AN 2 2016/17 EPS 20-32)
DISNEY BIG CITY GREENS (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-7)
DISNEY BIG HERO 6 LA SÉRIE (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-6)
DISNEY BIG HERO 6 LA SÉRIE (YR 1 2017/18 EPS 1-25)
DISNEY BIZAARDVARK (YR 1 2015/16 EPS 1-21)
DISNEY BIZAARDVARK (YR 2 2016/17 EPS 22-42)
DISNEY BUNK’D (YR 1 2014/15 EPS 1-21)
DISNEY BUNK’D (YR 2 2015/16 EPS 22-42)
DISNEY BUNK’D (YR 3 2017/18 EPS 43-58)
DISNEY CAPTAIN JAKE ET LES NEIR LAND PIRATES (YR 4 2014/15 EPS 101-120)
DISNEY DESCENDANTS: WICKED WORLD (SHORTS) (YR 1 2015/16 EPS 1-18)
DISNEY DESCENDANTS: WICKED WORLD (SHORTS) (YR 2 2016/17 EPS 19-36)
DISNEY DOC MCSTUFFINS (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
DISNEY DOC MCSTUFFINS (YR 2 2013/14 EPS 27-63)
DISNEY DOC MCSTUFFINS (YR 3 2014/15 EPS 64-92)
DISNEY DOC MCSTUFFINS: TOY HOSPITAL (YR 4 2015/16 EPS 93-120)
DISNEY DUCKTALES (SHORT) (YR 1 2016/17 EPS 1-15)
DISNEY DUCKTALES (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
DISNEY ELENA OF AVALOR (SHORT) (YR 1 2016/17 EPS 1-10)
DISNEY ELENA OF AVALOR (YR 1 2015/16 EPS 1-26)
DISNEY GIRL MEETS WORLD (YR 1 2013/14 EPS 1-21)
DISNEY GIRL MEETS WORLD (YR 2 2014/15 EPS 22-51)
DISNEY GIRL MEETS WORLD (YR 3 2015/16 EPS 52-72)
DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 1 2009/10 EPS 1-26)
DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 2 2010/11 EPS 27-56)
DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 3 2011/12 EPS 57-79)
DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 4 2012/13 EPS 80-100)
DISNEY GRAVITY FALLS (SHORTS) (YR 1 2012/13 EPS 1-17)
DISNEY GRAVITY FALLS (YR 1 2011/12 EPS 1-20)
DISNEY GRAVITY FALLS (YR 2 2013/14 EPS 21-41)
DISNEY HANNAH MONTANA (YR 1 2005/06 EPS 1-26)
DISNEY HANNAH MONTANA (YR 2 2006/07 EPS 27-56)
DISNEY HANNAH MONTANA (YR 3 2008/09 EPS 57-86)
DISNEY HANNAH MONTANA FOREVER (AN 4 2009/10 EPS 87-101)
DISNEY HENRY HUGGLEMONSTER (YR 1 2012/13 EPS 1-26)
DISNEY HENRY HUGGLEMONSTER (YR 2 2014/15 EPS 27-49)
DISNEY JAKE ET LES PIRATES DE NEVER LAND (YR 1 2010/11 EPS 1-26)
DISNEY JAKE ET LES PIRATES NEVER LAND (YR 2 2011/12 EPS 27-64)
DISNEY JAKE ET LES PIRATES NEVER LAND (YR 3 2013/14 EPS 65-100)
DISNEY JESSIE (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
DISNEY JESSIE (YR 2 2012/13 EPS 27-54)
DISNEY JESSIE (3 AN 2013/14 EPS 55-81)
DISNEY JESSIE (YR 4 2014/15 EPS 82-101)
DISNEY JUNIOR MUPPET BABIES (YR 1 2017/18 EPS 1-20)
DISNEY JUNIOR MUPPET BABIES SHOW AND TELL (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
DISNEY JUNIOR MUSIC NURSERY RHYMES (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-20)
DISNEY K.C. UNDERCOVER (YR 1 2014/15 EPS 1-29)
DISNEY K.C. UNDERCOVER (YR 2 2015/16 EPS 30-55)
DISNEY K.C. UNDERCOVER (YR 3 2016/17 EPS 56-81)
DISNEY KICKIN ’IT (YR 1 2010/11 EPS 1-21)
DISNEY KICKIN ’IT (YR 2 2011/12 EPS 22-45)
DISNEY KICKIN ’IT (YR 3 2012/13 EPS 46-67)
DISNEY KICKIN ’IT (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
RATS DISNEY LAB (YR 1 2011/12 EPS 1-20)
RATS DISNEY LAB (YR 2 2012/13 EPS 21-46)
RATS DISNEY LAB (YR 3 2013/14 EPS 47-72)
RATS DISNEY LAB: ÎLE BIONIQUE (AN 4 2014/15 EPS 73-98)
DISNEY LAB RATS: ELITE FORCE (YR 1 2015/16 EPS 1-16)
DISNEY LEGEND OF THE TROIS CABALLEROS (YR 1 2017/18 EPS 1-13)
DISNEY LIV ET MADDIE (YR 1 2013/14 EPS 1-21)
DISNEY LIV ET MADDIE (YR 2 2014/15 EPS 22-45)
DISNEY LIV ET MADDIE (YR 3 2015/16 EPS 46-65)
DISNEY LIV ET MADDIE: CALI STYLE (YR 4 2016/17 EPS 66-80)
DISNEY MICKEY ET LES COUREURS ROADSTER (YR 1 2016/17 EPS 1-26)
DISNEY MICKEY MOUSE (SHORT) (YR 1 2012/13 EPS 1-19)
DISNEY MICKEY MOUSE (SHORT) (YR 2 2013/14 EPS 20-39)
DISNEY MICKEY MOUSE (SHORT) (YR 3 2014/15 EPS 40-57)
DISNEY MICKEY MOUSE (SHORT) (YR 4 2016/17 EPS 58-76)
DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 2 2007/08 EPS 27-65)
DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 3 2009/10 EPS 66-100)
DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 4 2011/12 EPS 101-122)
DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 5 2013/14 EPS 123-132)
DISNEY MILES DE TOMORROWLAND (YR 1 2014/15 EPS 1-30)
DISNEY MILES DE TOMORROWLAND (YR 2 2015/16 EPS 31-55)
LOI DISNEY MILO MURPHY (YR 1 2016/17 EPS 1-21)
BOW-TOONS DE DISNEY MINNIE (SHORTS) (YR 1 2011/12 EPS 1-10)
BOW-TOONS DE DISNEY MINNIE (SHORTS) (YR 2 2012/13 EPS 11-20)
BOW-TOONS DE DISNEY MINNIE (SHORTS) (YR 3 2013/14 EPS 21-40)
DISNEY MUPPET MOMENTS (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-41)
DISNEY PHINEAS ET FERB (YR 1 2007/08 EPS 1-26)
DISNEY PHINEAS ET FERB (YR 2 2008/09 EPS 27-65)
DISNEY PHINEAS ET FERB (YR 3 2010/11 EPS 66-100)
DISNEY PHINEAS ET FERB (YR 4 2012/13 EPS 101-136)
DISNEY PUPPY DOG PALS (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
DISNEY RANDY CUNNINGHAM: 9E GRADE NINJA (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
DISNEY RANDY CUNNINGHAM: 9E GRADE NINJA (YR 2 2013/14 EPS 27-50)
MAISON DE DISNEY RAVEN (YR 1 2016/17 EPS 1-13)
MAISON DE DISNEY RAVEN (YR 2 2017/18 EPS 14-34)
DISNEY SHAKE IT UP (YR 1 2010/11 EPS 1-21)
DISNEY SHAKE IT UP (YR 2 2011/12 EPS 22-52)
DISNEY SHAKE IT UP (YR 3 2012/13 EPS 53-78)
DISNEY SHERIFF CALLIE’S WILD WEST (YR 1 2013/14 EPS 1-23)
DISNEY SHERIFF CALLIE’S WILD WEST (YR 2 2014/15 EPS 24-45)
DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 1 2012/13 EPS 1-25)
DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 2 2013/14 EPS 26-56)
DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 3 2014/15 EPS 57-86)
DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 4 2015/16 EPS 87-116)
DISNEY STAR VS. LES FORCES DU MAL (1ER ANNÉE 2014/15 EPS 1-13)
DISNEY STAR VS. LES FORCES DU MAL (2 AN 2015/16 EPS 14-35)
DISNEY PREND DEUX AVEC PHINEAS ET FERB (SHORT) (YR 1 2010/11 EPS 1-10)
DISNEY TANGLED: THE SERIES – SHORT COUTS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4)
DISNEY TANGLED: LA SÉRIE (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
DISNEY THE LION GUARD (YR 1 2015/16 EPS 1-28)
DISNEY THE LODGE (YR 1 EPS 1-10)
DISNEY THE LODGE (YR 2 EPS 11-25)
DISNEY THE SUITE LIFE OF ZACK & CODY (YR 3 2006/07 EPS 66-87)
DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (YR 1 2008/09 EPS. 1-21)
DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (YR 2 2009/10 EPS 22-51)
DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (YR 3 2010/11 EPS 52-73)
DISNEY TRON: UPRISING (YR 1 2011/12 EPS 1-18)
DISNEY VAMPIRINA (YR 1 2017/18 EPS 1-25)
DISNEY VAMPIRINA GHOUL GIRLS ROCK! (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-7)
DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 1 2007/08 EPS 1-21)
DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 2 2008/09 EPS 22-51)
DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 3 2009/10 EPS 52-81)
DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 4 2010/11 EPS 82-110)
LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 1 1985/86 EPS 1-13) (BVI-TV)
LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 2 1986/87 EPS 14-21) (BVI-TV)
LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 3 1987/88 EPS 22-29) (BVI-TV)
LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 4 1988/89 EPS 30-39) (BVI-TV)
LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 5 1989/90 EPS 40-47) (BVI-TV)
LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 6 1990/91 EPS 48-65) (BVI-TV)
DISNEY’S DOUG (YR 1 1996/97 EPS 1-26)
DISNEY’S DOUG (YR 2 1997/98 EPS 27-34)
DISNEY’S DOUG (YR 3 1998/99 EPS 35-65)
DISNEY’S DUCKTALES (YR 1 1987/88 EPS 1-65)
DISNEY’S DUCKTALES (YR 2 1989/90 EPS 66-95)
DISNEY’S DUCKTALES (YR 3 1990/91 EPS 96-100)
MARIAGES DISNEY’S FAIRY TALE (YR 1 2017/18 EPS 1-6)
DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 1 2001/02 EPS 1-21)
DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 2 2002/03 EPS 22-52)
DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 3 2004/05 EPS 53-65)
DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 4 2006/07 EPS 66-87)
DISNEY’S LILO & STITCH: THE SERIES (YR 1 2003/04 EPS 1-39)
DISNEY’S LILO & STITCH: THE SERIES (YR 2 2004/05 EPS 40-65)
DISNEY’S MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 1 2005/06 EPS 1-26)
DISNEY’S MIGHTY DUCKS (YR 1 1996/97 EPS 1-26)
DISNEY’S QUACK PACK (YR 1 1996/97 EPS 1-39)
DISNEY’S RECESS (VERSION INTL) (YR 1 1997/98 EPS 1-13)
DISNEY’S RECESS (INTL VERSION) (YR 2 1998/99 EPS 14-26)
DISNEY’S RECESS (VERSION INTL) (YR 3 1999/00 EPS 27-65)
PET DE DISNEY’S TEACHER’S (YR 1 2000/01 EPS 1-13)
PET DE DISNEY’S TEACHER’S (YR 2 2001/02 EPS 14-39)
DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (YR 1 1992/93 EPS 1-13)
DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (YR 2 1993/94 EPS 14-22)
DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (YR 3 1994/95 EPS 23-30)
CHEFS DE PREMIÈRE CLASSE: STYLE FAMILIAL (YR 1 2015/16 EPS 1-10)
GARGOUILLES (YR 1 1994/95 EPS 1-13)
GARGOUILLES (YR 2 1995/96 EPS 14-65)
GARGOUILLES (YR 3 1996/97 EPS 66-78)
GOOF TROOP (YR 1 1992/93 EPS 1-78)
LEGO DISNEY FROZEN: NORTHERN LIGHTS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4)
LION KING’S TIMON & PUMBAA (VERSION INTL.) (YR 1 1995/96 EPS 1-25)
LION KING’S TIMON & PUMBAA (VERSION INTL.) (YR 2 1996/97 EPS 26-46)
LION KING’S TIMON & PUMBAA (VERSION INTL.) (YR 3 1998/99 EPS 47-85)
LIZZIE MCGUIRE (YR 1 2000/01 EPS 1-31)
LIZZIE MCGUIRE (YR 2 2001/02 EPS 32-65)
MIRACULOUS TALES OF LADYBUG & CAT NOIR (YR 2 2017/18 EPS 27-52)
MASQUES PJ (YR 1 2015/16 EPS 1-26)
PJ MASKS (YR 2 2017/18 EPS 27-52)
SO WEIRD (YR 01 1998/99 EPS 01-13)
SO WEIRD (YR 02 1999/00 EPS 14-39)
SO WEIRD (YR 03 2000/01 EPS 40-65)
SOY LUNA (YR 1 2015/16 EPS 1-80)
C’EST SI RAVEN (YR 1 2002/03 EPS 1-21)
C’EST SI RAVEN (YR 2 2003/04 EPS 22-43)
C’EST SI RAVEN (YR 3 2004/05 EPS 44-78)
C’EST SI RAVEN (YR 4 2005/06 EPS 79-100)
LES MUPPETS (YR 1 2015/16 EPS 1-16)
LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (YR 2 1989/90 EPS 27-32)
LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (YR 3 1990/91 EPS 33-42)
LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (YR 4 1991/92 EPS 43-50)
LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (VERSION INTL) (YR 1 1988/89 EPS 1-26)
LA VIE DE SUITE DE ZACK & CODY (YR 1 2004/05 EPS 1-26)
LA VIE DE SUITE DE ZACK & CODY (YR 2 2005/06 EPS 27-65)
VIOLETTA (YR 1 2011/12 EPS 1-80)
COURT
L’ART DU SKI
LE CONCERT DU GROUPE
PIQUE-NIQUE DE PLAGE
BEARLY ENDORME
BEEZY BEAR
LE GRAND MÉCHANT LOUP
CONSTRUCTEURS DE BATEAUX
BONE BANDIT
CADINE CANIN
CHEF DONALD
CHIP AN ’DALE
NETTOYEURS D’HORLOGE
CHIPS DE MAÏS
DESTINO
JEU DE GOLF DE DONALD
PANNES DE PNEUS DE DONALD
FERDINAND LE TAUREAU
FLEURS ET ARBRES
ALIMENT POUR FEUDIN »
FRANKENWEENIE (1984)
FIÈVRE CONGELÉE
LA DÉESSE DU PRINTEMPS
LE TOUCHER D’OR
GRAND CANYONSCOPE
GRASSHOPPER ET LES FOURMIS
VACANCES HAWAÏENNES
LE CHAMP DE HOCKEY
COMMENT PECHER
COMMENT NAGER
TRAVAUX INTÉRIEURS
PRÊTEZ UNE PAW
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
LE PETIT TOURBILLON
Fantômes solitaires
MICKEY DOWN SOUS
FÊTE D’ANNIVERSAIRE DE MICKEY
MICKEY’S CHRISTMAS CAROL (FEATURETTE)
DATE RETARDÉE DE MICKEY
MICKEY’S RIVAL
REMORQUE MICKEY
MONSIEUR. DUCK SORTIE
MONSIEUR. LA SOURIS FAIT UN VOYAGE
L’AVENTURE SURGELÉE DE L’OLAF (THÉÂTRE)
LE VIEUX MOULIN
LE CHAMP OLYMPIQUE
PLUTO ET LE GOPHER
ARBRE DE NOËL DE PLUTO
FORFAIT SURPRISE DE PLUTO
PULL PLUTO
RESCUE DOG
ATELIER DE SANTA
LES CHOSES SIMPLES
SALON DES CHIENS DE LA SOCIÉTÉ
STEAMBOAT WILLIE
SUPER RHINO
LA TORTUE ET LE LIÈVRE
THE UGLY DUCKLING (COLOR REMAKE-1939)
LA PETITE POULE SAGE
TROIS MUSEKETETE AVEUGLES
TROIS PETITS PORCS (1933)
TROIS PETITS LOUPS
PAR LE MIROIR
RETOURS TORTOISE TOBY
CORNE DE REMORQUE
TUGBOAT MICKEY
STOCKAGE D’HIVER
YE OLDEN DAYS
SPÉCIAL
JOURNAL DU CHATEAU D’ARENDELLE
DÉCORATION DE DISNEY: MAGIE DES VACANCES
DISNEY PHINEAS ET FERB: PHINEAS ET FERB STAR WARS (SPÉCIAL TV)
LE RETOUR DE DISNEY THE WIZARDS: ALEX VS. ALEX (SPÉCIAL TV)
DISNEY SOUS LA MER: UNE HISTOIRE DESCENDANTE
MARIAGES DISNEY’S FAIRY TALE
DISNEY’S FAIRY TALE WEDDINGS: MAGIE DES FÊTES
LE MONDE MERVEILLEUX DE DISNEY: LA PETITE MERMAID LIVE!
PIXAR
FILM
LA VIE D’UN INSECTE
COURAGEUX
VOITURES
VOITURES 2
VOITURES 3
COCO
TROUVER DORY
LE MONDE DE NEMO
INCRÉDIBLES 2
À L’ENVERS
UNIVERSITÉ DE MONSTRES
MONSTERS INC.
RATATOUILLE
LE BON DINOSAURE
LES INCROYABLES
HISTOIRE DE JOUET
JOUET HISTOIRE 2
TOY STORY 3
JOUET HISTOIRE 4
UP
WALL-E
COURT
LES AVENTURES D’ANDRE & WALLY B.
AUNTIE EDNA
BAO
LE PARAPLUIE BLEU (2013)
BOUNDIN »
BUGGED
BURN-E
JOUR NUIT
LA MISSION SPÉCIALE DE DUG
EL MATERDOR
POUR LES OISEAUX
GEORGE ET A.J.
JEU DE GERI
VACANCES HAWAÏENNES
MATIÈRE MÉTALLIQUE LOURDE
HICCUPS
JACK-JACK ATTACK
OBJET DÉCORATIF
LA LUNA
LAVE
LIFTED
LOU
LUXO JR.
MATER AND THE GHOSTLIGHT
MATER PRIVY EYE
MATER THE GREATER
LA NOUVELLE VOITURE DE MIKE
MONSTER TRUCK MATER
MOON MATER
ONE MAN BAND
PARTIELLEMENT NUAGEUX
PARTY CENTRAL
PARTYSAURUS REX
CORNEMUSEUR
PRESTO
RESSORTS DE RADIATEUR 500 1/2
RED’S DREAM
RESCUE SQUAD MATER
PREMIÈRE DATE DE RILEY?
SUPER ÉQUIPE DE SANJAY
PETITE FRISE
FILAGE
LA LÉGENDE DE MOR’DU
MATÉRIEL DE VOYAGE DANS LE TEMPS
JOUET EN ÉTAIN
TOKYO MATER
MATIÈRE VOLANTE NON IDENTIFIÉE
VOTRE AMI LE RAT
MERVEILLE
FILM
L’HOMME FOURMI
ANT-MAN ET LA GUÊPE
AVENGERS: INFINITY WAR
AVENGERS: ENDGAME
PANTHÈRE NOIRE
CAPITAINE AMERIQUE: GUERRE CIVILE
CAPITAINE AMERIQUE: LE PREMIER AVENGER
CAPITAINE AMÉRIQUE: LE SOLDAT DE L’HIVER
CAPITAINE MARVEL
DOCTEUR STRANGE
FANTASTIC FOUR: LA MONTÉE DU SURFER EN ARGENT
GARDIENS DE LA GALAXIE
GARDIENS DE LA GALAXIE VOL. 2
HOMME DE FER
L’HOMME DE FER 2
IRON MAN 3
MARVEL RISING: SECRET WARRIORS
MARVEL STUDIOS: ASSEMBLER UN UNIVERS
AVENTURES SUPER HERO MARVEL: COMBAT GIVRÉ!
MERVEILLE: 75 ANS, DE LA PATE À LA POP!
MARVEL’S AVENGERS: AGE OF ULTRON
MARVEL’S HULK: OERE MONSTERS DWELL
MARVEL’S IRON MAN & CAPTAIN AMERICA: HEROES UNITED
MARVEL’S IRON MAN & HULK: HEROES UNITED
MARVEL’S THE AVENGERS
THOR
THOR: RAGNAROK
THOR: LE MONDE DES TÉNÈBRES
Le Wolverine (2013)
X2
X MEN
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST
X-MEN: L’AFFRONTEMENT FINAL
SÉRIES
LES AVENGERS: LES PLUS PETITS HÉROS DE LA TERRE (YR 1 2010/11 EPS 1-26)
LES AVENGERS: LES PLUS PETITS HÉROS DE LA TERRE (AN 2 2011/12 EPS 27-52)
FANTASTIC FOUR (YR 1 1994/95 EPS 1-26)
HULK ET LES AGENTS DE S.M.A.S.H. (YR 1 2012/13 EPS 1-26)
HULK ET LES AGENTS DE S.M.A.S.H. (YR 2 2014/15 EPS 27-52)
IRON MAN (YR 1 1994/95 EPS 1-26)
MARVEL COMICS SPIDER-MAN (1995) (YR 1 1995/96 EPS 1-65) AKA NEW SPIDER-MAN
MARVEL COMICS THE INCREDIBLE HULK (YR 1 1996/97 EPS 1-21)
MARVEL COMICS X-MEN (YR 1 1992/93 EPS 1-13)
MARVEL COMICS X-MEN (YR 2 1993/94 EPS 14-26)
MARVEL COMICS X-MEN (YR 3 1994/95 EPS 27-45)
MARVEL COMICS X-MEN (YR 4 1995/96 EPS 46-70)
MARVEL COMICS X-MEN (YR 5 1996/97 EPS 71-76)
MARVEL RISING: INITIATION (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-6)
MARVEL SUPER HERO ADVENTURES (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN (YR 2 2012/13 EPS 27-52)
MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN: WEB-WARRIORS (YR 3 2013/14 EPS 53-78)
AGENT CARTER DE MARVEL (YR 1 2014/15 EPS 1-8)
AGENT CARTER DE MARVEL (YR 2 2015/16 EPS 9-18)
LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 1 2013/14 EPS 1-22)
LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 2 2014/15 EPS 23-44)
LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 3 2015/16 EPS 45-66)
LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 4 2016/17 EPS 67-88)
LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 5 2017/18 EPS 89-110)
MARVEL’S ANT-MAN (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6)
ASSEMBLEE AVENGERS DE MARVEL (YR 1 2012/13 EPS 1-26)
ASSEMBLEE AVENGERS DE MARVEL (YR 2 2014/15 EPS 27-52)
MARVEL’S AVENGERS: SECRET WARS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6)
MARVEL’S AVENGERS: SECRET WARS (YR 4 2016/17 EPS 79-104)
MARVEL’S AVENGERS: ULTRON REVOLUTION (YR 3 2015/16 EPS 53-78)
AVENGERS FUTURS DE MARVEL (YR 1 2016/17 EPS 1-26)
LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-10)
LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (SHORTS) (YR 2 2016/17 EPS 11-16)
LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (YR 1 2015/16 EPS 1-26)
LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (YR 2 2016/17 EPS 27-52)
MARVEL’S INHUMANS (YR 1 2017/18 EPS 1-8)
MARVEL’S ROCKET & GROOT (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-12)
MARVEL’S SPIDER-MAN (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6)
MARVEL’S SPIDER-MAN (YR 1 2016/17 EPS 1-26)
MARVEL’S ULTIMATE COMICS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4)
MARVEL’S ULTIMATE SPIDER-MAN VS. LE SINISTER 6 (AN 4 2015/16 EPS 79-104)
MARVEL’S RUNAWAYS (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
MARVEL’S RUNAWAYS (YR 2 2018/19 EPS 11-23)
SURFER ARGENTÉ (YR 1 1997/98 EPS 1-13)
SPIDER-MAN (1981) (YR 1 1981/82 EPS 1-26) (alias SPIDER-MAN 5000)
SPIDER-MAN ET SES AMIS ÉTONNANTS (YR 1 1982/83 EPS 1-24)
SPIDER-MAN UNLIMITED (YR 1 1999/00 EPS 1-13)
SPIDERWOMAN (YR 1 1979/80 EPS 1-16)
LE SUPER HERO SQUAD SHOW (YR 1 2009/10 EPS 1-26)
LE SUPER HERO SQUAD SHOW (YR 2 2010/11 EPS 27-52)
SPÉCIAL
DISNEY PHINEAS ET FERB: MISSION MARVEL (TV SPECIAL)
MARVEL RISING: CHASING GHOSTS
GUERRES DES ÉTOILES
FILM
EMPIRE OF DREAMS: L’HISTOIRE DE LA TRILOGIE STAR WARS (VERSION HV ÉTENDUE)
ROGUE ONE: UNE HISTOIRE DE STAR WARS
SOLO: UNE HISTOIRE DE STAR WARS
STAR WARS: UN NOUVEL ESPOIR
STAR WARS: ATTAQUE DES CLONES
STAR WARS: RETOUR DU JEDI
STAR WARS: REVENGE OF THE SITH
STAR WARS: LA GUERRE DES CLONES
STAR WARS: L’EMPIRE REVIENT
STAR WARS: LA FORCE S’ÉVEILLE
STAR WARS: LE DERNIER JEDI
STAR WARS: LA MENACE FANTÔME
SÉRIES
LEGO STAR WARS: DROID TALES (YR 1 2014/15 EPS 1-5)
LEGO STAR WARS: THE FREEMAKER ADVENTURES (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-5)
LEGO STAR WARS: LES AVENTURES DU FREEMAKER (YR 1 2015/16 EPS 1-13)
LEGO STAR WARS: THE FREEMAKER ADVENTURES (YR 2 2016/17 EPS 14-26)
LEGO STAR WARS: THE RESISTANCE RISES (SHORTS) (YR 1 2015/16 EPS 1
STAR WARS FORCES OF DESTINY (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-16)
STAR WARS FORCES OF DESTINY (SHORTS) (YR 2 2017/18 EPS 17-32)
STAR WARS REBELS (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-4)
STAR WARS REBELS (YR 1 2014/15 EPS 1-15)
STAR WARS REBELS (YR 2 2015/16 EPS 16-37)
STAR WARS REBELS (YR 3 2016/17 EPS 38-59)
STAR WARS REBELS (YR 4 2017/18 EPS 60-74)
STAR WARS: THE CLONE WARS – LES MISSIONS PERDUES (2014/15 EPS 1-13)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 1 2008/09 EPS 1-22)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 2 2009/10 EPS 23-44)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 3 2010/11 EPS 45-66)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 4 2011/12 EPS 67-88)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 5 2012/13 EPS 89-108)
SPÉCIAL
STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – LE CHOC DES SKYWALKERS
STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – DUEL DES SKYWALKERS
STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – ÉVASION DU TEMPLE JEDI
STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – COURSE POUR LES HOLOCRONS
STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – RAID ON CORUSCANT
GÉOGRAPHIE NATIONALE
FILM
ATLANTIS RISING
AVANT L’INONDATION
DIANA: DANS SES PROPRES MOTS
EXPÉDITION MARS: ESPRIT ET OPPORTUNITÉ
L’INONDATION
SOLO GRATUIT
DANS LE GRAND CANYON
JEANNE
ROYAUME DE LA BALEINE BLEUE
MIRACLE ATTERRISSANT SUR L’HUDSON
PARIS À PITTSBURGH
EXPO-SCIENCES
SÉRIES
PARCS NATIONAUX D’AMÉRIQUE (YR 1 EPS 1-8)
JEUX DU CERVEAU (YR 1 2011/12 EPS 1-3)
JEUX DU CERVEAU (YR 2 2012/13 EPS 4-15)
JEUX DU CERVEAU (YR 3 2013/14 EPS 16-25)
JEUX DU CERVEAU (YR 4 2013/14 EPS 26-35)
JEUX DU CERVEAU (YR 5 2014/15 EPS 36-45)
JEUX DU CERVEAU (YR 6 2014/15 EPS 46-51)
JEUX DU CERVEAU (7 AN 2015/16 EPS 52-57)
CONTINENT 7: ANTARCTIQUE (YR 1 2016/17 EPS 1-6)
COSMOS: UNE ODYSSÉE SPATIALE (YR 1 2013/14 EPS 1-13)
DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 1 2014/15 EPS 1-6)
DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 2 2015/16 EPS 7-14)
DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 3 2015/16 EPS 15-22)
DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 4 2016/17 EPS 23-30)
DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 5 2017/18 EPS 31-40)
DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 1 2013/14 EPS 1-6)
DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 2 2014/15 EPS 7-16)
DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 3 2015/16 EPS 17-24)
DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 4 2016/17 EPS 25-32)
DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 5 2017/18 EPS 33-40)
DRAIN THE OCEANS (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
GRANDES MIGRATIONS (YR 1 2010/11 EPS 1-6)
L’INCROYABLE DR. POL (YR 1 2011/12 EPS 1-4)
L’INCROYABLE DR. POL (YR 2 2011/12 EPS 5-20)
L’INCROYABLE DR. POL (YR 3 2012/13 EPS 21-26)
L’INCROYABLE DR. POL (YR 4 2013/14 EPS 27-36)
L’INCROYABLE DR. POL (YR 5 2013/14 EPS 37-46)
L’INCROYABLE DR. POL (YR 6 2014/15 EPS 47-56)
ONE STRANGE ROCK (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
ORIGINES: LE VOYAGE DE L’HUMANITÉ (YR 1 2016/17 EPS 1-8)
SAUVETAGE D’ANIMAUX DE ROCKY MOUNTAIN (YR 1 2017/18 EPS 1-6)
SUPERCAR MEGABUILD (YR 1 2015/16 EPS 1-10)
SUPERCAR MEGABUILD (YR 2 2016/17 EPS 11-18)
PIERRE JAUNE SAUVAGE (YR 1 2015/16 EPS 1-2)
MILLION D’ANNÉES (YR 1 2016/17 EPS 1-6)
SPÉCIAL
BIZARRE DINOSAURS
BREAKING2
TERRE EN DIRECT
ÎLE DE PÂQUES NON RÉSOLUE
GÉANTS DU BLEU PROFOND
COMMENT LES CHIENS ONT OBTENU LEUR FORME
INCROYABLE! L’HISTOIRE DU DR. POL
L’INCROYABLE DR. POL: BLUE RIBBON KIDS
L’INCROYABLE DR. POL: JINGLE POLS
VOYAGE POUR SHARK EDEN
ROYAUME DES SINGES: LIGNES DE BATAILLE
L’HOMME PARMI LES CHEETAHS
MARS: INSIDE SPACEX
MISSION AU SOLEIL
PLANÈTE DES OISEAUX
MER D’ESPOIR: LES TRÉSORS SOUS-MARINS DE L’AMÉRIQUE
SECRETS OF CHRIST’S TOMB: SPÉCIAL EXPLORER
SECRETS DU ROI COBRA
REQUINS DE L’ILE PERDUE
STONEHENGE DÉCODÉ: DES SECRETS RÉVÉLÉS
LA TOMBE PERDUE D’ALEXANDRE LE GRAND
TITANIC: 20 ANS PLUS TARD AVEC JAMES CAMERON
TREE CLIMBING LIONS
WINGED SEDUCTION: BIRDS OF PARADISE
WORLD’S GREATEST DOGS
AUTRE
MOVIE
10 THINGS I HATE ABOUT YOU
12 DATES OF CHRISTMAS
ADVENTURES IN BABYSITTING (1987)
ALIENS OF THE DEEP
AVATAR
BECAUSE OF WINN-DIXIE
BIG BUSINESS
CAMP NOWHERE
CHEAPER BY THE DOZEN (2003)
CHEAPER BY THE DOZEN 2
DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES
DOCTOR DOLITTLE (1998)
DOCTOR DOLITTLE 2
FLICKA
GARFIELD A TAIL OF TWO KITTIES
HOME ALONE
HOME ALONE 2: LOST IN NEW YORK
HOME ALONE 3
ICE AGE
ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT
ICE AGE: THE MELTDOWN
JACK
JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH
LIFE WITH MIKEY
MRS. DOUBTFIRE
NEVER BEEN KISSED
NIGHT AT THE MUSEUM: BATTLE OF THE SMITHSONIAN
RICHIE RICH’S CHRISTMAS WISH (1998) (AKA: A CHRISTMAS STORY)
ROOKIE OF THE YEAR
ROVING MARS
SISTER ACT
SISTER ACT 2: BACK IN THE HABIT
SPLASH
STRANGE MAGIC
SWISS FAMILY ROBINSON (1940)
TEEN SPIRIT
THE LAST SONG
THE MISTLE-TONES
THE SIMPSONS MOVIE
THE SOUND OF MUSIC
THREE DAYS (2001)
THREE MEN AND A BABY
THREE MEN AND A LITTLE LADY
TURNER & HOOCH
WHILE YOU WERE SLEEPING
WHO FRAMED ROGER RABBIT
WILLOW
YOU AGAIN
SERIES
JUST LIKE ME! (YR 1 2015/16 EPS 1-21)
JUST LIKE ME! (YR 2 2016/17 EPS 22-71)
MIRACULOUS TALES OF LADYBUG & CAT NOIR (YR 1 2017/18 EPS 1-26)
THE SIMPSONS (YR 1 1989/90 EPS 1-13)
THE SIMPSONS (YR 2 1990/91 EPS 14-35)
THE SIMPSONS (YR 3 1991/92 EPS 36-59)
THE SIMPSONS (YR 4 1992/93 EPS 60-81)
THE SIMPSONS (YR 5 1993/94 EPS 82-103)
THE SIMPSONS (YR 6 1994/95 EPS 104-128)
THE SIMPSONS (YR 7 1995/96 EPS 129-153)
THE SIMPSONS (YR 8 1996/97 EPS 154-178)
THE SIMPSONS (YR 9 1997/98 EPS 179-203)
THE SIMPSONS (YR 10 1998/99 EPS 204-226)
THE SIMPSONS (YR 11 1999/00 EPS 227-248)
THE SIMPSONS (YR 12 2000/01 EPS 249-269)
THE SIMPSONS (YR 13 2001/02 EPS 270-291)
THE SIMPSONS (YR 14 2002/03 EPS 292-313)
THE SIMPSONS (YR 15 2003/04 EPS 314-335)
THE SIMPSONS (YR 16 2004/05 EPS 336-356)
THE SIMPSONS (YR 17 2005/06 EPS 357-378)
THE SIMPSONS (YR 18 2006/07 EPS 379-400)
THE SIMPSONS (YR 19 2007/08 EPS 401-420)
THE SIMPSONS (YR 20 2008/09 EPS 421-441)
THE SIMPSONS (YR 21 2009/10 EPS 442-465)
THE SIMPSONS (YR 22 2010/11 EPS 466-487)
THE SIMPSONS (YR 23 2011/12 EPS 488-509)
THE SIMPSONS (YR 24 2012/13 EPS 510-531)
THE SIMPSONS (YR 25 2013/14 EPS 532-553)
THE SIMPSONS (YR 26 2014/15 EPS 554-575)
THE SIMPSONS (YR 27 2015/16 EPS 576-597)
THE SIMPSONS (YR 28 2016/17 EPS 598-619)
THE SIMPSONS (YR 29 2017/18 EPS 620-640)
THE SIMPSONS (YR 30 2018/19 EPS 641-663)
SPECIAL
ICE AGE: A MAMMOTH CHRISTMAS
ICE AGE: THE GREAT EGG-SCAPADE
ORIGINALS
MOVIE
LADY AND THE TRAMP
ONE DAY
STAR GIRL
TIMMY FAILURE
TOGO
SERIES
BE OUR CHEF (27 MAR)
CLONE WARS
DIARY OF A FUTURE PRESIDENT
DISNEY FAIRYTALE WEDDINGS
DISNEY INSIDER
ENCORE!
HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES
HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES: THE SPECIAL
THE IMAGINEERING STORY
THE MANDALORIAN
MARVEL HERO PROJECT
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WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM
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Roger Palmer
Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.
Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com
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