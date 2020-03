Quoi de neuf sur Disney + (Royaume-Uni / Irlande) | Des centaines de films et d’émissions

Aujourd’hui voit le lancement de Disney + au Royaume-Uni et en Irlande, qui comprend plus de 500 films, 26 films et séries exclusifs et des milliers d’épisodes télévisés de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore.

Les abonnés peuvent profiter de 26 titres Disney + Originals, dont «The Mandalorian», la toute première série épique en direct de Star Wars; «Lady and the Tramp», une rediffusion en direct du classique animé de 1955; «High School Musical: The Musical: The Series», la toute nouvelle série scénarisée qui se déroule au East High, dans les films à succès; Série documentaire «Le monde selon Jeff Goldblum» de National Geographic; «Marvel’s Hero Project», qui célèbre des enfants extraordinaires qui font une différence dans leurs communautés; Exécutif «Encore !,» produit par la talentueuse Kristen Bell; “The Imagineering Story”, un documentaire en 6 parties du cinéaste Leslie Iwerks nominé aux Emmy Awards et aux collections de courts métrages d’animation “SparkShorts” et “Forky Asks A Question” des studios d’animation Pixar.

Voici la ligne de lancement complète de Disney +

DISNEY

FILM

101 DALMATIENS (1996)

101 DALMATIANS II: L’AVENTURE DE PATCH’S LONDON

102 DALMATIENS

20 000 LIGUES SOUS LA MER

UN FILM GOOFY

UN ANNEAU DE LUMIÈRE SANS FIN

UNE RIDE DANS LE TEMPS (2018)

CHATS AFRICAINS

ALADDIN (1992)

ALADDIN (2019)

ALADDIN ET LE ROI DES VOLEURS

ALEXANDER ET LE TERRIBLE, HORRIBLE, PAS DE BON, TRÈS MAUVAIS JOUR

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (1951)

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010)

ALICE À TRAVERS LE VERRE

ALLEY CATS STRIKE (DISNEY CHANNEL)

AMERICA’S HEART & SOUL

AMY

UN FILM EXTRÊMEMENT BON

ANNIE (1999)

ATLANTIS: LE RETOUR DE MILO

ATLANTIS: L’EMPIRE PERDU

BABES IN TOYLAND

BAMBI

BAMBI II

OURS

BEAUTÉ ET LA BÊTE (1991)

BEAUTÉ ET LA BÊTE (2017)

BEAUTÉ ET LA BÊTE-LES NOËL ENCHANTÉS

BOUTONS DE LIT ET BROOMSTICKS

DES HISTOIRES AU COUCHER

LE MONDE MAGIQUE DE BELLE (1998)

BENJI LE CHASSE

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 3: VIVA LA FIESTA!

BIG HERO 6

LE FANTÔME DE BLACKBEARD

CHÈQUE EN BLANC

BOULON

NÉ EN CHINE

BORD! (CHAINE DISNEY)

FRÈRE OURS

FRÈRE OURS 2

BUFFALO DREAMS (DISNEY CHANNEL)

CADET KELLY (CANAL DISNEY)

CAN OF WORMS (DISNEY CHANNEL)

BOUGIE

CASEBUSTERS

GUÉPARD

PETIT POULET

CHIMPANZÉ

CHRISTOPHER ROBIN

CINDERELLA (1950)

CINDERELLA (2015)

CINDERELLA II: LES RÊVES SONT RÉALISÉS (2002)

CINDERELLA III: UN TOUR DANS LE TEMPS

COLLEGE ROAD TRIP

CONFESSIONS D’UNE REINE DE DRAME ADOLESCENT

RUNNINGS FRAIS

COW BELLES (DISNEY CHANNEL)

AILE DE CRIMSON

D2: LES PUISSANTS CANARDS

D3: LES PUISSANTS CANARDS

DARBY O’GILL ET LES PETITS

DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE

DAVY CROCKETT, ROI DE LA FRONTIÈRE SAUVAGE

DINOSAURE

DISNEY ADVENTURES IN BABYSITTING (2016) (DISNEY CHANNEL)

DISNEY AVALON HIGH (DISNEY CHANNEL)

DISNEY BAD HAIR DAY (DISNEY CHANNEL)

DISNEY CAMP ROCK (DISNEY CHANNEL)

DISNEY CAMP ROCK 2 THE FINAL JAM (VERSION 1) (DISNEY CHANNEL)

DISNEY CLOUD 9 (DISNEY CHANNEL)

DISNEY DADNAPPED (DISNEY CHANNEL)

DISNEY DEN BROTHER (DISNEY CHANNEL)

DESCENDANTS DISNEY

DISNEY DESCENDANTS 2 (DISNEY CHANNEL)

VENDREDI DISNEY FREAKY (2018)

DISNEY FRENEMIES (DISNEY CHANNEL)

CHARME DISNEY GEEK (CANAL DISNEY)

DISNEY GIRL VS. MONSTER (DISNEY CHANNEL)

DISNEY GOOD LUCK CHARLIE, C’EST NOËL! (CHAINE DISNEY)

DISNEY HATCHING PETE (DISNEY CHANNEL)

DISNEY COMMENT CONSTRUIRE UN MEILLEUR GARÇON (DISNEY CHANNEL)

DISNEY INVISIBLE SISTER (DISNEY CHANNEL)

DISNEY KIM POSSIBLE

DISNEY LEMONADE MOUTH

DISNEY LAISSE BRILLER

DISNEY MINUTEMEN

PROGRAMME DE PROTECTION DISNEY PRINCESS

DISNEY SECRET DES AILES (AKA: DISNEY TINKER BELL ET LE SECRET DE…)

LA FABULEUSE AVENTURE DE DISNEY SHARPAY

DISNEY SKYRUNNERS

DISNEY TANGLED AVANT JAMAIS APRÈS

DISNEY TEEN BEACH 2

DISNEY TEEN BEACH MOVIE

DISNEY THE CHEETAH GIRLS ONE WORLD (DISNEY CHANNEL)

DISNEY THE SUITE LIFE FILM

DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE THE MOVIE

DISNEY ZOMBIES

DISNEY’S A CHRISTMAS CAROL (2009)

DISNEY’S KIM POSSIBLE FILM: SO THE DRAMA

DISNEY’S LEROY & STITCH

DISNEY’S TARZAN & JANE (2002)

PET DE L’ENSEIGNANT DE DISNEY

DISNEY’S THE KID (2000)

NE REGARDEZ PAS SOUS LE LIT (DISNEY CHANNEL)

DOUBLE ÉQUIPE (DISNEY CHANNEL)

DOUG’S 1ST MOVIE

DUCKTALES: LE TRÉSOR DU FILM DE LA LAMPE PERDUE

DUMBO (1941)

DUMBO (2019)

CUISSON DE MILLIONS DE DOLLARS D’EDDIE (DISNEY CHANNEL)

HUIT CI-DESSOUS

EMIL ET LES DÉTECTIFS

ÉVASION À LA MONTAGNE DES SORCIÈRES

EXPÉDITION CHINE

FANTASIE (1940)

FANTASIA 2000

PREMIER ENFANT

FLUBBER

FRANK ET OLLIE

FRANKENWEENIE (2012)

VENDREDI FREAKY (1977)

VENDREDI FREAKY (2003)

CONGELÉ

MIRACLE COMPLET (DISNEY CHANNEL)

AMUSEMENT ET FANTAISIE GRATUIT

FUZZBUCKET

G-FORCE

GENIUS (DISNEY CHANNEL)

GEORGE DE LA JUNGLE

GEORGE DE LA JUNGLE 2

OBTENEZ UN INDICE (DISNEY CHANNEL)

ROUTE DE LA GLOIRE

GO FIGURE (DISNEY CHANNEL)

ALLER AU MAT (DISNEY CHANNEL)

GOTTA KICK IT UP (DISNEY CHANNEL)

GREYFRIARS BOBBY

GRANDIR SAUVAGE

GUS

SCIE À MÉTAUX

HALLOWEENTOWN (DISNEY CHANNEL)

HALLOWEENTOWN HIGH (DISNEY CHANNEL)

HALLOWEENTOWN II: KALABAR’S REVENGE (DISNEY CHANNEL)

HANNAH MONTANA ET MILEY CYRUS: LE MEILLEUR DES DEUX MONDES CONCERT TOUR 3D

HANNAH MONTANA LE FILM

POIDS LOURDS

HERBIE GOES BANANAS

HERBIE PARTICIPE À MONTE CARLO

HERBIE RIDE ENCORE (1974)

HERBIE: ENTIÈREMENT CHARGÉE

HERCULES (1997)

ÉCOLE SECONDAIRE MUSICALE (DISNEY CHANNEL)

ÉCOLE SECONDAIRE MUSICAL 2

ÉCOLE SECONDAIRE MUSICALE 3: ANNÉE SUPÉRIEURE

HOCUS POCUS

DES TROUS

MAISON SUR LA GAMME

HOMEWARD BOUND II: PERDU À SAN FRANCISCO

HOMEWARD BOUND: LE VOYAGE INCROYABLE

MIEL, J’AI FAIT FONDRE LE JEUNE

CHÉRIE, J’AI RÉDUIT LES ENFANTS

MIEL, NOUS NOUS RÉTRÉCISSONS

HORSE SENSE (DISNEY CHANNEL)

HOUNDED (FKA: THE DOG HOUSE) (DISNEY CHANNEL)

JE SERAI RENTRÉ POUR NOËL

PRINCESSE DE GLACE

INSPECTEUR GADGET

INSPECTEUR GADGET II

DANS LES BOIS

INVINCIBLE

VOLONTÉ DE FER

JOHN CARTER

JOHNNY KAPAHALA: RETOUR À BORD

JOHNNY TSUNAMI

JONAS BROTHERS: L’EXPÉRIENCE CONCERT 3D

SAUTEZ!

NAVIRE DE SAUT

CHAT DE LA JUNGLE

JUSTIN MORGAN AVAIT UN CHEVAL

LA NOUVELLE RAINURE DE KRONK

LADY AND THE TRAMP (1955)

LADY AND THE TRAMP II: L’AVENTURE DE SCAMP

LA VIE EST RUFF

TAILLE VIE 2

LILO & STITCH

LILO & STITCH 2: STITCH HAS A GLITCH (2005)

UNE VEINE DE COCU

MALÉFIQUE

MARS A BESOIN DE MAMANS

MARY POPPINS (1964)

RETOURS DE MARY POPPINS

LE GRAND DÉPLACEMENT DE MAX KEEBLE

MCFARLAND, USA

RENCONTREZ LES DEEDLES

RENCONTREZ LES ROBINSONS

TEMPS DE MÉLODIE

MICKEY, DONALD, GOOFY: LES TROIS MOUSQUETAIRES

MICKEY IL ÉTAIT UNE FOIS UN NOËL

MICKEY’S TWICE UPON UN NOEL (2004)

MIGHTY JOE YOUNG

BRAS DE MILLIONS DE DOLLARS

MIRACLE

MIRACLE À MINUIT

MIRACLE IN LANE 2

MOANA (AKA: VAIANA)

MAMAN A OBTENU UNE DATE AVEC UN VAMPIRE

ROYAUME DES SINGES

MOTOCROSSÉ (FKA: 12ÈME TOUR)

MONSIEUR. BOOGEDIE

MONSIEUR. MAGOO

MULAN (1998)

MULAN II (2005)

ÎLE MUPPET TREASURE

MUPPETS LES PLUS RECHERCHÉS

MON MARTIEN FAVORI

TRÉSOR NATIONAL

TRÉSOR NATIONAL: LIVRE DE SECRETS

NOUVELLES

NOUVELLES: LA MUSIQUE BROADWAY

MAINTENANT VOUS LE VOYEZ (DISNEY CHANNEL)

VIEUX CHIENS

VIEUX CRIEUR

OLIVER & COMPANY

UNE FOIS SUR UN MATELAS

UN CENT ET UN DALMATIEN (1961)

UN NOËL MAGIQUE

OPÉRATION DUMBO DROP

OZ LE GRAND ET PUISSANT

PERRI

PETE’S DRAGON (1977)

PETE’S DRAGON (2016)

PETER PAN (1953)

FANTÔME DU MEGAPLEX

LE GRAND FILM DE PIGLET

PINOCCHIO (1940)

PIRATES DES CARAÏBES: AU BOUT DU MONDE

PIRATES DES CARAÏBES: LE COFFRE DU MORT

PIRATES DES CARAÏBES: LES HOMMES MORTS NE DISENT PAS DE CONTES

PIRATES DES CARAÏBES: LA FONTAINE DE JOUVENCE

PIRATES DES CARAÏBES: LA MALÉDICTION DE LA PERLE NOIRE

PIXEL PARFAIT (AKA: LORETTA MODERN)

AVIONS

AVIONS: INCENDIE ET ​​SAUVETAGE

POCAHONTAS

POCAHONTAS II: VOYAGE DANS UN NOUVEAU MONDE

BÉAT

GRANDE AVENTURE DE POOH: LA RECHERCHE DE CHRISTOPHER ROBIN

FILM HEFFALUMP DE POOH

PRINCE DE PERSE: LES SABLES DU TEMPS

BAL DE PROMO

REINE DE KATWE

QUINTUPLÉS

RACE TO WITCH MOUNTAIN

RALPH BRISE L’INTERNET

LIT ÇA ET PLEURE

PRÊT À COURIR

RÉCRÈS: TOUS GRANDIS

SÉJOUR: L’ÉCOLE EST SORTIE

SÉJOUR: PRENDRE LA 5e ANNÉE

SOUVENEZ-VOUS DES TITANS

RETOUR DE WITCH MOUNTAIN

RETOUR À HALLOWEENTOWN

RETOUR À JAMAIS LA TERRE

RETOUR À OZ

DROIT SUR LA PISTE (AKA: LES SOEURS ENDER)

RIP GIRLS

ROBIN HOOD (1973)

PONTS EN RUBIS

PLANÈTE SACRÉE

SALUDOS AMIGOS (1943)

SAMMY, LE JOINT DE SORTIE

SANTA BUDDIES

LA CLAUSE DE SANTA

SANTA PAWS 2: LES SANTA PUPS

SAUVER MR. BANQUES

SECRÉTARIAT

SECRETS DE VIE

EXPÉDIÉ

CIEL HAUT

LA BELLE AU BOIS DORMANT

MAISON INTELLIGENTE

CHIENS DE NEIGE

LÉOPARDS DES NEIGES: LES FANTÔMES DES MONTAGNES

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NOURRITURES

SNOWBALL EXPRESS

ESPACES BUDDIES

STARSTRUCK

Demi-soeur de Planet Weird

POINT! LE FILM

Coincé dans les banlieues

SULTAN ET LA ROCK STAR

SUPER BUDDIES

LA FAMILLE SUISSE ROBINSON (1960)

TALL TALE

TANGLED (2010)

TARZAN (1999)

TARZAN II (2005)

CETTE FÊTE DE CHAT (1997)

QUE GAGNER LE CHAT! (1965)

LE PROFESSEUR ABSENT-ESPRIT

LES AVENTURES DE BULLWHIP GRIFFIN

LES AVENTURES DE HUCK FINN

LES AVENTURES D’ICHABOD ET MR. CRAPAUD

LE LION AFRICAIN

LE GANG DE DUMPLING AUX POMMES

LE GANG DE DUMPLING DE POMME REPREND

LES ARISTOCATS

LES OURS ET MOI

LE GRAND VERT

LE BISCUIT MANGEUR

LE CHAUDRON NOIR

LE TROU NOIR (1979)

LES GARÇONS: L’HISTOIRE DES FRÈRES SHERMAN

LE CASWAY COWBOY

LE CHAT DE L’ESPACE EXTÉRIEUR

LES FILLES GUÉPARDS

LES FILLES DE CHEETAH 2

L’ÉTOILE DE NOËL

LES CHRONIQUES DE NARNIA: PRINCE CASPIAN

LES CHRONIQUES DE NARNIA: LE LION, LA SORCIÈRE ET L’ARMOIRE

LA COULEUR DE L’AMITIÉ (DISNEY CHANNEL)

LES CHAUSSURES DE TENNIS INFORMATIQUES

LES OURS DU PAYS

LA NOUVELLE ROUTINE DE L’EMPEREUR

LE MÊME FILM STEVENS (DISNEY CHANNEL)

LES MEILLEURES HEURES

LE RENARD ET LE CHIEN DE CHASSE

LE RENARD ET LE CHIEN 2

LE PLAN DE JEU

LES FANTÔMES DE BUXLEY HALL

LE DÉTECTEUR DE LA GRANDE SOURIS (AKA: AVENTURES DU DÉTECTEUR DE LA GRANDE SOURIS)

LA GRANDE CAPER MUPPET

LE PLUS GRAND JEU JAMAIS JOUÉ

LA MAISON HANTÉE (2003)

LE HUNCHBACK DE NOTRE DAME (ANIMÉ) (1996)

LE HUNCHBACK DE NOTRE DAME II

LE VOYAGE INCROYABLE (’63)

LE VOYAGE DE NATTY GANN

LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016)

LE LIVRE DE LA JUNGLE (ANIM) (1967)

LE LIVRE DE LA JUNGLE 2

LE LIVRE DE LA JUNGLE: L’HISTOIRE DE MOWGLI

Le roi lion (1994)

LE ROI LION (2019)

LE LION ROI 1 1/2 (2004)

LE LION ROI II: LA FIERTÉ DE SIMBA (1998)

La petite sirène (1989)

LA PETITE MERMAID II: RETOUR À LA MER

LA PETITE MERMAID: LE DÉBUT D’ARIEL

LE DÉSERT VIVANT

LE FILM DE LIZZIE MCGUIRE

Le solitaire (2013)

LE BUG DE L’AMOUR

LES NOMBREUSES AVENTURES DE WINNIE THE POOH

LES PUISSANTS CANARDS

LE MILLION DE DOLLARS DE CANARD

LE MUPPET NOËL CAROL

LE FILM MUPPET

LES MUPPETS

LE CAUCHEMAR AVANT NOËL (TIM BURTON’S)

Le casse-noisette et les quatre royaumes

LA DRÔLE DE VIE DE TIMOTHY GREEN

L’AUTRE MOI

LE PACIFISTE

LE PIÈGE DES PARENTS (1961)

LE PIÈGE DES PARENTS (1998)

LA PIRATE FAIRY (AKA: TINKER BELL ET LA PIRATE FAIRY)

L’HISTOIRE PIXAR

LE POOF POINT

LE PRINCE ET LE PAUVRE

LE PRINCE ET LE PAUPER (FEATURETTE)

LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE

LE JOURNAL D’UNE PRINCESSE

THE PRINCESS DIARIES 2: ENGAGEMENT ROYAL

LE FIER FILM DE LA FAMILLE

LE DRAGON RELUCTANT

LES SECOURISTES

LES SAUVETTES EN BAS

LE RETOUR DE JAFAR

LE ROCKETEER

LA RECRUE

LA CLAUSE SANTA 2

LA CLAUSE 3 DE SANTA: LA CLAUSE D’ÉVASION

L’ÉQUIPE SCREAM

LA RECHERCHE DE SANTA PAWS

LE SECRET DE LA MAGIE GOURDE

LE SHAGGY D.A.

LE CHIEN SHAGGY (1959)

APPRENTICE DU SORCIER (2010)

L’HISTOIRE DE ROBIN HOOD ET DE SES HOMMES MERRIE

L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE

L’ÉPÉE DANS LA PIERRE

LA TREIZIÈME ANNÉE (DISNEY CHANNEL)

LES TROIS CABALLEROS

LES TROIS MOUSQUETAIRES (1993)

LE FILM TIGGER

Le laid teckel

LE CADEAU DE NOËL ULTIME

LA PRAIRIE QUI ÉVOLUE

LA SAUVAGE (2006)

LE JEUNE ÉTALON NOIR

CES VOYAGES

TIGER CRUISE (AKA: VOYAGE)

TINI: EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTA

FÉE CLOCHETTE

TINKER BELL ET LE SAUVETAGE DE LA GRANDE FÉE

TINKER BELL ET LA LÉGENDE DU NEVERBEAST

CLOCHETTE ET LE TRÉSOR PERDU

TOM ET HUCK

TOMORROWLAND

BUDDIES AU TRÉSOR

ÎLE AU TRÉSOR

TRÉSOR DE MATECUMBE

PLANÈTE DU TRÉSOR

TRON

TRON L’HÉRITAGE

TRU CONFESSIONS (DISNEY CHANNEL)

TUCK EVERLASTING

C’était la nuit ……. (CHAINE DISNEY)

TWITCHES

TWITCHES TOO

UNDERDOG

ODDBALL VOLANT NON IDENTIFIÉ

HAUT, HAUT ET LOIN (CANAL DISNEY)

WAKING SLEEPING BEAUTY

WENDY WU: HOMECOMING WARRIOR

WHISPERS: LE CONTE D’UN ÉLÉPHANT

CROC BLANC

AILES DE VIE (AKA: POLLEN)

WINNIE L’OURSON

WINNIE THE POOH: UNE ANNÉE TRÈS JOYEUSE

WINNIE THE POOH: SPRINGTIME AVEC ROO (HOME VIDEO) (2004)

WRECK-IT RALPH

XIONG MAO HUI JIA LU (AKA: TRAIL OF THE PANDA)

CUBES YELLOWSTONE

VOUS CHIEN CHANCEUX

TU SOUHAITES! (2003) (DISNEY CHANNEL)

ZAPPÉ

ZENON: FILLE DU 21E SIECLE (DISNEY CHANNEL)

ZENON: LE ZEQUEL (DISNEY CHANNEL)

ZENON: Z3

ZOOTOPIE (AKA: ZOOTROPOLIS)

SÉRIES

GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 1 1993/94 EPS 1-22)

GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 2 1994/95 EPS 23-45)

GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 3 1995/96 EPS 46-67)

GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 4 1996/97 EPS 68-89)

GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 5 1997/98 EPS 90-113)

GARÇON RENCONTRE LE MONDE (YR 6 1998/99 EPS 114-135)

GARÇON RENCONTRE LE MONDE (AN 7 1999/00 23 EPS 136-158)

RANGERS DE SAUVETAGE CHIP ‘N’ DALE ‘(YR 1 1989/90 EPS 1-65)

CANARD NOIR (YR 1 1991/92 EPS 1-78)

CANARD FONCÉ (YR 2 1992/93 EPS 79-91)

DISNEY ANDI MACK (YR 1 2016/17 EPS 1-13)

DISNEY ANDI MACK (2 AN 2017/18 EPS 14-39)

DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 1 2011/12 EPS 1-19)

DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 2 2012/13 EPS 20-45)

DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 3 2013/14 EPS 46-67)

DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 4 2014/15 EPS 68-87)

LES MEILLEURS AMIS DISNEY N’IMPORTE QUAND (AN 1 2015/16 EPS 1-19)

LES MEILLEURS AMIS DISNEY N’IMPORTE QUAND (AN 2 2016/17 EPS 20-32)

DISNEY BIG CITY GREENS (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-7)

DISNEY BIG HERO 6 LA SÉRIE (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-6)

DISNEY BIG HERO 6 LA SÉRIE (YR 1 2017/18 EPS 1-25)

DISNEY BIZAARDVARK (YR 1 2015/16 EPS 1-21)

DISNEY BIZAARDVARK (YR 2 2016/17 EPS 22-42)

DISNEY BUNK’D (YR 1 2014/15 EPS 1-21)

DISNEY BUNK’D (YR 2 2015/16 EPS 22-42)

DISNEY BUNK’D (YR 3 2017/18 EPS 43-58)

DISNEY CAPTAIN JAKE ET LES NEIR LAND PIRATES (YR 4 2014/15 EPS 101-120)

DISNEY DESCENDANTS: WICKED WORLD (SHORTS) (YR 1 2015/16 EPS 1-18)

DISNEY DESCENDANTS: WICKED WORLD (SHORTS) (YR 2 2016/17 EPS 19-36)

DISNEY DOC MCSTUFFINS (YR 1 2011/12 EPS 1-26)

DISNEY DOC MCSTUFFINS (YR 2 2013/14 EPS 27-63)

DISNEY DOC MCSTUFFINS (YR 3 2014/15 EPS 64-92)

DISNEY DOC MCSTUFFINS: TOY HOSPITAL (YR 4 2015/16 EPS 93-120)

DISNEY DUCKTALES (SHORT) (YR 1 2016/17 EPS 1-15)

DISNEY DUCKTALES (YR 1 2016/17 EPS 1-25)

DISNEY ELENA OF AVALOR (SHORT) (YR 1 2016/17 EPS 1-10)

DISNEY ELENA OF AVALOR (YR 1 2015/16 EPS 1-26)

DISNEY GIRL MEETS WORLD (YR 1 2013/14 EPS 1-21)

DISNEY GIRL MEETS WORLD (YR 2 2014/15 EPS 22-51)

DISNEY GIRL MEETS WORLD (YR 3 2015/16 EPS 52-72)

DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 1 2009/10 EPS 1-26)

DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 2 2010/11 EPS 27-56)

DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 3 2011/12 EPS 57-79)

DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 4 2012/13 EPS 80-100)

DISNEY GRAVITY FALLS (SHORTS) (YR 1 2012/13 EPS 1-17)

DISNEY GRAVITY FALLS (YR 1 2011/12 EPS 1-20)

DISNEY GRAVITY FALLS (YR 2 2013/14 EPS 21-41)

DISNEY HANNAH MONTANA (YR 1 2005/06 EPS 1-26)

DISNEY HANNAH MONTANA (YR 2 2006/07 EPS 27-56)

DISNEY HANNAH MONTANA (YR 3 2008/09 EPS 57-86)

DISNEY HANNAH MONTANA FOREVER (AN 4 2009/10 EPS 87-101)

DISNEY HENRY HUGGLEMONSTER (YR 1 2012/13 EPS 1-26)

DISNEY HENRY HUGGLEMONSTER (YR 2 2014/15 EPS 27-49)

DISNEY JAKE ET LES PIRATES DE NEVER LAND (YR 1 2010/11 EPS 1-26)

DISNEY JAKE ET LES PIRATES NEVER LAND (YR 2 2011/12 EPS 27-64)

DISNEY JAKE ET LES PIRATES NEVER LAND (YR 3 2013/14 EPS 65-100)

DISNEY JESSIE (YR 1 2011/12 EPS 1-26)

DISNEY JESSIE (YR 2 2012/13 EPS 27-54)

DISNEY JESSIE (3 AN 2013/14 EPS 55-81)

DISNEY JESSIE (YR 4 2014/15 EPS 82-101)

DISNEY JUNIOR MUPPET BABIES (YR 1 2017/18 EPS 1-20)

DISNEY JUNIOR MUPPET BABIES SHOW AND TELL (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-10)

DISNEY JUNIOR MUSIC NURSERY RHYMES (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-20)

DISNEY K.C. UNDERCOVER (YR 1 2014/15 EPS 1-29)

DISNEY K.C. UNDERCOVER (YR 2 2015/16 EPS 30-55)

DISNEY K.C. UNDERCOVER (YR 3 2016/17 EPS 56-81)

DISNEY KICKIN ’IT (YR 1 2010/11 EPS 1-21)

DISNEY KICKIN ’IT (YR 2 2011/12 EPS 22-45)

DISNEY KICKIN ’IT (YR 3 2012/13 EPS 46-67)

DISNEY KICKIN ’IT (YR 4 2013/14 EPS 68-85)

RATS DISNEY LAB (YR 1 2011/12 EPS 1-20)

RATS DISNEY LAB (YR 2 2012/13 EPS 21-46)

RATS DISNEY LAB (YR 3 2013/14 EPS 47-72)

RATS DISNEY LAB: ÎLE BIONIQUE (AN 4 2014/15 EPS 73-98)

DISNEY LAB RATS: ELITE FORCE (YR 1 2015/16 EPS 1-16)

DISNEY LEGEND OF THE TROIS CABALLEROS (YR 1 2017/18 EPS 1-13)

DISNEY LIV ET MADDIE (YR 1 2013/14 EPS 1-21)

DISNEY LIV ET MADDIE (YR 2 2014/15 EPS 22-45)

DISNEY LIV ET MADDIE (YR 3 2015/16 EPS 46-65)

DISNEY LIV ET MADDIE: CALI STYLE (YR 4 2016/17 EPS 66-80)

DISNEY MICKEY ET LES COUREURS ROADSTER (YR 1 2016/17 EPS 1-26)

DISNEY MICKEY MOUSE (SHORT) (YR 1 2012/13 EPS 1-19)

DISNEY MICKEY MOUSE (SHORT) (YR 2 2013/14 EPS 20-39)

DISNEY MICKEY MOUSE (SHORT) (YR 3 2014/15 EPS 40-57)

DISNEY MICKEY MOUSE (SHORT) (YR 4 2016/17 EPS 58-76)

DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 2 2007/08 EPS 27-65)

DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 3 2009/10 EPS 66-100)

DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 4 2011/12 EPS 101-122)

DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 5 2013/14 EPS 123-132)

DISNEY MILES DE TOMORROWLAND (YR 1 2014/15 EPS 1-30)

DISNEY MILES DE TOMORROWLAND (YR 2 2015/16 EPS 31-55)

LOI DISNEY MILO MURPHY (YR 1 2016/17 EPS 1-21)

BOW-TOONS DE DISNEY MINNIE (SHORTS) (YR 1 2011/12 EPS 1-10)

BOW-TOONS DE DISNEY MINNIE (SHORTS) (YR 2 2012/13 EPS 11-20)

BOW-TOONS DE DISNEY MINNIE (SHORTS) (YR 3 2013/14 EPS 21-40)

DISNEY MUPPET MOMENTS (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-41)

DISNEY PHINEAS ET FERB (YR 1 2007/08 EPS 1-26)

DISNEY PHINEAS ET FERB (YR 2 2008/09 EPS 27-65)

DISNEY PHINEAS ET FERB (YR 3 2010/11 EPS 66-100)

DISNEY PHINEAS ET FERB (YR 4 2012/13 EPS 101-136)

DISNEY PUPPY DOG PALS (YR 1 2016/17 EPS 1-25)

DISNEY RANDY CUNNINGHAM: 9E GRADE NINJA (YR 1 2011/12 EPS 1-26)

DISNEY RANDY CUNNINGHAM: 9E GRADE NINJA (YR 2 2013/14 EPS 27-50)

MAISON DE DISNEY RAVEN (YR 1 2016/17 EPS 1-13)

MAISON DE DISNEY RAVEN (YR 2 2017/18 EPS 14-34)

DISNEY SHAKE IT UP (YR 1 2010/11 EPS 1-21)

DISNEY SHAKE IT UP (YR 2 2011/12 EPS 22-52)

DISNEY SHAKE IT UP (YR 3 2012/13 EPS 53-78)

DISNEY SHERIFF CALLIE’S WILD WEST (YR 1 2013/14 EPS 1-23)

DISNEY SHERIFF CALLIE’S WILD WEST (YR 2 2014/15 EPS 24-45)

DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 1 2012/13 EPS 1-25)

DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 2 2013/14 EPS 26-56)

DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 3 2014/15 EPS 57-86)

DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 4 2015/16 EPS 87-116)

DISNEY STAR VS. LES FORCES DU MAL (1ER ANNÉE 2014/15 EPS 1-13)

DISNEY STAR VS. LES FORCES DU MAL (2 AN 2015/16 EPS 14-35)

DISNEY PREND DEUX AVEC PHINEAS ET FERB (SHORT) (YR 1 2010/11 EPS 1-10)

DISNEY TANGLED: THE SERIES – SHORT COUTS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4)

DISNEY TANGLED: LA SÉRIE (YR 1 2016/17 EPS 1-25)

DISNEY THE LION GUARD (YR 1 2015/16 EPS 1-28)

DISNEY THE LODGE (YR 1 EPS 1-10)

DISNEY THE LODGE (YR 2 EPS 11-25)

DISNEY THE SUITE LIFE OF ZACK & CODY (YR 3 2006/07 EPS 66-87)

DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (YR 1 2008/09 EPS. 1-21)

DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (YR 2 2009/10 EPS 22-51)

DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (YR 3 2010/11 EPS 52-73)

DISNEY TRON: UPRISING (YR 1 2011/12 EPS 1-18)

DISNEY VAMPIRINA (YR 1 2017/18 EPS 1-25)

DISNEY VAMPIRINA GHOUL GIRLS ROCK! (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-7)

DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 1 2007/08 EPS 1-21)

DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 2 2008/09 EPS 22-51)

DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 3 2009/10 EPS 52-81)

DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 4 2010/11 EPS 82-110)

LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 1 1985/86 EPS 1-13) (BVI-TV)

LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 2 1986/87 EPS 14-21) (BVI-TV)

LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 3 1987/88 EPS 22-29) (BVI-TV)

LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 4 1988/89 EPS 30-39) (BVI-TV)

LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 5 1989/90 EPS 40-47) (BVI-TV)

LES AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 6 1990/91 EPS 48-65) (BVI-TV)

DISNEY’S DOUG (YR 1 1996/97 EPS 1-26)

DISNEY’S DOUG (YR 2 1997/98 EPS 27-34)

DISNEY’S DOUG (YR 3 1998/99 EPS 35-65)

DISNEY’S DUCKTALES (YR 1 1987/88 EPS 1-65)

DISNEY’S DUCKTALES (YR 2 1989/90 EPS 66-95)

DISNEY’S DUCKTALES (YR 3 1990/91 EPS 96-100)

MARIAGES DISNEY’S FAIRY TALE (YR 1 2017/18 EPS 1-6)

DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 1 2001/02 EPS 1-21)

DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 2 2002/03 EPS 22-52)

DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 3 2004/05 EPS 53-65)

DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 4 2006/07 EPS 66-87)

DISNEY’S LILO & STITCH: THE SERIES (YR 1 2003/04 EPS 1-39)

DISNEY’S LILO & STITCH: THE SERIES (YR 2 2004/05 EPS 40-65)

DISNEY’S MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 1 2005/06 EPS 1-26)

DISNEY’S MIGHTY DUCKS (YR 1 1996/97 EPS 1-26)

DISNEY’S QUACK PACK (YR 1 1996/97 EPS 1-39)

DISNEY’S RECESS (VERSION INTL) (YR 1 1997/98 EPS 1-13)

DISNEY’S RECESS (INTL VERSION) (YR 2 1998/99 EPS 14-26)

DISNEY’S RECESS (VERSION INTL) (YR 3 1999/00 EPS 27-65)

PET DE DISNEY’S TEACHER’S (YR 1 2000/01 EPS 1-13)

PET DE DISNEY’S TEACHER’S (YR 2 2001/02 EPS 14-39)

DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (YR 1 1992/93 EPS 1-13)

DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (YR 2 1993/94 EPS 14-22)

DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (YR 3 1994/95 EPS 23-30)

CHEFS DE PREMIÈRE CLASSE: STYLE FAMILIAL (YR 1 2015/16 EPS 1-10)

GARGOUILLES (YR 1 1994/95 EPS 1-13)

GARGOUILLES (YR 2 1995/96 EPS 14-65)

GARGOUILLES (YR 3 1996/97 EPS 66-78)

GOOF TROOP (YR 1 1992/93 EPS 1-78)

LEGO DISNEY FROZEN: NORTHERN LIGHTS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4)

LION KING’S TIMON & PUMBAA (VERSION INTL.) (YR 1 1995/96 EPS 1-25)

LION KING’S TIMON & PUMBAA (VERSION INTL.) (YR 2 1996/97 EPS 26-46)

LION KING’S TIMON & PUMBAA (VERSION INTL.) (YR 3 1998/99 EPS 47-85)

LIZZIE MCGUIRE (YR 1 2000/01 EPS 1-31)

LIZZIE MCGUIRE (YR 2 2001/02 EPS 32-65)

MIRACULOUS TALES OF LADYBUG & CAT NOIR (YR 2 2017/18 EPS 27-52)

MASQUES PJ (YR 1 2015/16 EPS 1-26)

PJ MASKS (YR 2 2017/18 EPS 27-52)

SO WEIRD (YR 01 1998/99 EPS 01-13)

SO WEIRD (YR 02 1999/00 EPS 14-39)

SO WEIRD (YR 03 2000/01 EPS 40-65)

SOY LUNA (YR 1 2015/16 EPS 1-80)

C’EST SI RAVEN (YR 1 2002/03 EPS 1-21)

C’EST SI RAVEN (YR 2 2003/04 EPS 22-43)

C’EST SI RAVEN (YR 3 2004/05 EPS 44-78)

C’EST SI RAVEN (YR 4 2005/06 EPS 79-100)

LES MUPPETS (YR 1 2015/16 EPS 1-16)

LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (YR 2 1989/90 EPS 27-32)

LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (YR 3 1990/91 EPS 33-42)

LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (YR 4 1991/92 EPS 43-50)

LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (VERSION INTL) (YR 1 1988/89 EPS 1-26)

LA VIE DE SUITE DE ZACK & CODY (YR 1 2004/05 EPS 1-26)

LA VIE DE SUITE DE ZACK & CODY (YR 2 2005/06 EPS 27-65)

VIOLETTA (YR 1 2011/12 EPS 1-80)

COURT

L’ART DU SKI

LE CONCERT DU GROUPE

PIQUE-NIQUE DE PLAGE

BEARLY ENDORME

BEEZY BEAR

LE GRAND MÉCHANT LOUP

CONSTRUCTEURS DE BATEAUX

BONE BANDIT

CADINE CANIN

CHEF DONALD

CHIP AN ’DALE

NETTOYEURS D’HORLOGE

CHIPS DE MAÏS

DESTINO

JEU DE GOLF DE DONALD

PANNES DE PNEUS DE DONALD

FERDINAND LE TAUREAU

FLEURS ET ARBRES

ALIMENT POUR FEUDIN »

FRANKENWEENIE (1984)

FIÈVRE CONGELÉE

LA DÉESSE DU PRINTEMPS

LE TOUCHER D’OR

GRAND CANYONSCOPE

GRASSHOPPER ET LES FOURMIS

VACANCES HAWAÏENNES

LE CHAMP DE HOCKEY

COMMENT PECHER

COMMENT NAGER

TRAVAUX INTÉRIEURS

PRÊTEZ UNE PAW

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES

LE PETIT TOURBILLON

Fantômes solitaires

MICKEY DOWN SOUS

FÊTE D’ANNIVERSAIRE DE MICKEY

MICKEY’S CHRISTMAS CAROL (FEATURETTE)

DATE RETARDÉE DE MICKEY

MICKEY’S RIVAL

REMORQUE MICKEY

MONSIEUR. DUCK SORTIE

MONSIEUR. LA SOURIS FAIT UN VOYAGE

L’AVENTURE SURGELÉE DE L’OLAF (THÉÂTRE)

LE VIEUX MOULIN

LE CHAMP OLYMPIQUE

PLUTO ET LE GOPHER

ARBRE DE NOËL DE PLUTO

FORFAIT SURPRISE DE PLUTO

PULL PLUTO

RESCUE DOG

ATELIER DE SANTA

LES CHOSES SIMPLES

SALON DES CHIENS DE LA SOCIÉTÉ

STEAMBOAT WILLIE

SUPER RHINO

LA TORTUE ET LE LIÈVRE

THE UGLY DUCKLING (COLOR REMAKE-1939)

LA PETITE POULE SAGE

TROIS MUSEKETETE AVEUGLES

TROIS PETITS PORCS (1933)

TROIS PETITS LOUPS

PAR LE MIROIR

RETOURS TORTOISE TOBY

CORNE DE REMORQUE

TUGBOAT MICKEY

STOCKAGE D’HIVER

YE OLDEN DAYS

SPÉCIAL

JOURNAL DU CHATEAU D’ARENDELLE

DÉCORATION DE DISNEY: MAGIE DES VACANCES

DISNEY PHINEAS ET FERB: PHINEAS ET FERB STAR WARS (SPÉCIAL TV)

LE RETOUR DE DISNEY THE WIZARDS: ALEX VS. ALEX (SPÉCIAL TV)

DISNEY SOUS LA MER: UNE HISTOIRE DESCENDANTE

MARIAGES DISNEY’S FAIRY TALE

DISNEY’S FAIRY TALE WEDDINGS: MAGIE DES FÊTES

LE MONDE MERVEILLEUX DE DISNEY: LA PETITE MERMAID LIVE!

PIXAR

FILM

LA VIE D’UN INSECTE

COURAGEUX

VOITURES

VOITURES 2

VOITURES 3

COCO

TROUVER DORY

LE MONDE DE NEMO

INCRÉDIBLES 2

À L’ENVERS

UNIVERSITÉ DE MONSTRES

MONSTERS INC.

RATATOUILLE

LE BON DINOSAURE

LES INCROYABLES

HISTOIRE DE JOUET

JOUET HISTOIRE 2

TOY STORY 3

JOUET HISTOIRE 4

UP

WALL-E

COURT

LES AVENTURES D’ANDRE & WALLY B.

AUNTIE EDNA

BAO

LE PARAPLUIE BLEU (2013)

BOUNDIN »

BUGGED

BURN-E

JOUR NUIT

LA MISSION SPÉCIALE DE DUG

EL MATERDOR

POUR LES OISEAUX

GEORGE ET A.J.

JEU DE GERI

VACANCES HAWAÏENNES

MATIÈRE MÉTALLIQUE LOURDE

HICCUPS

JACK-JACK ATTACK

OBJET DÉCORATIF

LA LUNA

LAVE

LIFTED

LOU

LUXO JR.

MATER AND THE GHOSTLIGHT

MATER PRIVY EYE

MATER THE GREATER

LA NOUVELLE VOITURE DE MIKE

MONSTER TRUCK MATER

MOON MATER

ONE MAN BAND

PARTIELLEMENT NUAGEUX

PARTY CENTRAL

PARTYSAURUS REX

CORNEMUSEUR

PRESTO

RESSORTS DE RADIATEUR 500 1/2

RED’S DREAM

RESCUE SQUAD MATER

PREMIÈRE DATE DE RILEY?

SUPER ÉQUIPE DE SANJAY

PETITE FRISE

FILAGE

LA LÉGENDE DE MOR’DU

MATÉRIEL DE VOYAGE DANS LE TEMPS

JOUET EN ÉTAIN

TOKYO MATER

MATIÈRE VOLANTE NON IDENTIFIÉE

VOTRE AMI LE RAT

MERVEILLE

FILM

L’HOMME FOURMI

ANT-MAN ET LA GUÊPE

AVENGERS: INFINITY WAR

AVENGERS: ENDGAME

PANTHÈRE NOIRE

CAPITAINE AMERIQUE: GUERRE CIVILE

CAPITAINE AMERIQUE: LE PREMIER AVENGER

CAPITAINE AMÉRIQUE: LE SOLDAT DE L’HIVER

CAPITAINE MARVEL

DOCTEUR STRANGE

FANTASTIC FOUR: LA MONTÉE DU SURFER EN ARGENT

GARDIENS DE LA GALAXIE

GARDIENS DE LA GALAXIE VOL. 2

HOMME DE FER

L’HOMME DE FER 2

IRON MAN 3

MARVEL RISING: SECRET WARRIORS

MARVEL STUDIOS: ASSEMBLER UN UNIVERS

AVENTURES SUPER HERO MARVEL: COMBAT GIVRÉ!

MERVEILLE: 75 ANS, DE LA PATE À LA POP!

MARVEL’S AVENGERS: AGE OF ULTRON

MARVEL’S HULK: OERE MONSTERS DWELL

MARVEL’S IRON MAN & CAPTAIN AMERICA: HEROES UNITED

MARVEL’S IRON MAN & HULK: HEROES UNITED

MARVEL’S THE AVENGERS

THOR

THOR: RAGNAROK

THOR: LE MONDE DES TÉNÈBRES

Le Wolverine (2013)

X2

X MEN

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST

X-MEN: L’AFFRONTEMENT FINAL

SÉRIES

LES AVENGERS: LES PLUS PETITS HÉROS DE LA TERRE (YR 1 2010/11 EPS 1-26)

LES AVENGERS: LES PLUS PETITS HÉROS DE LA TERRE (AN 2 2011/12 EPS 27-52)

FANTASTIC FOUR (YR 1 1994/95 EPS 1-26)

HULK ET LES AGENTS DE S.M.A.S.H. (YR 1 2012/13 EPS 1-26)

HULK ET LES AGENTS DE S.M.A.S.H. (YR 2 2014/15 EPS 27-52)

IRON MAN (YR 1 1994/95 EPS 1-26)

MARVEL COMICS SPIDER-MAN (1995) (YR 1 1995/96 EPS 1-65) AKA NEW SPIDER-MAN

MARVEL COMICS THE INCREDIBLE HULK (YR 1 1996/97 EPS 1-21)

MARVEL COMICS X-MEN (YR 1 1992/93 EPS 1-13)

MARVEL COMICS X-MEN (YR 2 1993/94 EPS 14-26)

MARVEL COMICS X-MEN (YR 3 1994/95 EPS 27-45)

MARVEL COMICS X-MEN (YR 4 1995/96 EPS 46-70)

MARVEL COMICS X-MEN (YR 5 1996/97 EPS 71-76)

MARVEL RISING: INITIATION (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-6)

MARVEL SUPER HERO ADVENTURES (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-10)

MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN (YR 1 2011/12 EPS 1-26)

MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN (YR 2 2012/13 EPS 27-52)

MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN: WEB-WARRIORS (YR 3 2013/14 EPS 53-78)

AGENT CARTER DE MARVEL (YR 1 2014/15 EPS 1-8)

AGENT CARTER DE MARVEL (YR 2 2015/16 EPS 9-18)

LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 1 2013/14 EPS 1-22)

LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 2 2014/15 EPS 23-44)

LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 3 2015/16 EPS 45-66)

LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 4 2016/17 EPS 67-88)

LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 5 2017/18 EPS 89-110)

MARVEL’S ANT-MAN (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6)

ASSEMBLEE AVENGERS DE MARVEL (YR 1 2012/13 EPS 1-26)

ASSEMBLEE AVENGERS DE MARVEL (YR 2 2014/15 EPS 27-52)

MARVEL’S AVENGERS: SECRET WARS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6)

MARVEL’S AVENGERS: SECRET WARS (YR 4 2016/17 EPS 79-104)

MARVEL’S AVENGERS: ULTRON REVOLUTION (YR 3 2015/16 EPS 53-78)

AVENGERS FUTURS DE MARVEL (YR 1 2016/17 EPS 1-26)

LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-10)

LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (SHORTS) (YR 2 2016/17 EPS 11-16)

LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (YR 1 2015/16 EPS 1-26)

LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (YR 2 2016/17 EPS 27-52)

MARVEL’S INHUMANS (YR 1 2017/18 EPS 1-8)

MARVEL’S ROCKET & GROOT (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-12)

MARVEL’S SPIDER-MAN (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6)

MARVEL’S SPIDER-MAN (YR 1 2016/17 EPS 1-26)

MARVEL’S ULTIMATE COMICS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4)

MARVEL’S ULTIMATE SPIDER-MAN VS. LE SINISTER 6 (AN 4 2015/16 EPS 79-104)

MARVEL’S RUNAWAYS (YR 1 2017/18 EPS 1-10)

MARVEL’S RUNAWAYS (YR 2 2018/19 EPS 11-23)

SURFER ARGENTÉ (YR 1 1997/98 EPS 1-13)

SPIDER-MAN (1981) (YR 1 1981/82 EPS 1-26) (alias SPIDER-MAN 5000)

SPIDER-MAN ET SES AMIS ÉTONNANTS (YR 1 1982/83 EPS 1-24)

SPIDER-MAN UNLIMITED (YR 1 1999/00 EPS 1-13)

SPIDERWOMAN (YR 1 1979/80 EPS 1-16)

LE SUPER HERO SQUAD SHOW (YR 1 2009/10 EPS 1-26)

LE SUPER HERO SQUAD SHOW (YR 2 2010/11 EPS 27-52)

SPÉCIAL

DISNEY PHINEAS ET FERB: MISSION MARVEL (TV SPECIAL)

MARVEL RISING: CHASING GHOSTS

GUERRES DES ÉTOILES

FILM

EMPIRE OF DREAMS: L’HISTOIRE DE LA TRILOGIE STAR WARS (VERSION HV ÉTENDUE)

ROGUE ONE: UNE HISTOIRE DE STAR WARS

SOLO: UNE HISTOIRE DE STAR WARS

STAR WARS: UN NOUVEL ESPOIR

STAR WARS: ATTAQUE DES CLONES

STAR WARS: RETOUR DU JEDI

STAR WARS: REVENGE OF THE SITH

STAR WARS: LA GUERRE DES CLONES

STAR WARS: L’EMPIRE REVIENT

STAR WARS: LA FORCE S’ÉVEILLE

STAR WARS: LE DERNIER JEDI

STAR WARS: LA MENACE FANTÔME

SÉRIES

LEGO STAR WARS: DROID TALES (YR 1 2014/15 EPS 1-5)

LEGO STAR WARS: THE FREEMAKER ADVENTURES (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-5)

LEGO STAR WARS: LES AVENTURES DU FREEMAKER (YR 1 2015/16 EPS 1-13)

LEGO STAR WARS: THE FREEMAKER ADVENTURES (YR 2 2016/17 EPS 14-26)

LEGO STAR WARS: THE RESISTANCE RISES (SHORTS) (YR 1 2015/16 EPS 1

STAR WARS FORCES OF DESTINY (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-16)

STAR WARS FORCES OF DESTINY (SHORTS) (YR 2 2017/18 EPS 17-32)

STAR WARS REBELS (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-4)

STAR WARS REBELS (YR 1 2014/15 EPS 1-15)

STAR WARS REBELS (YR 2 2015/16 EPS 16-37)

STAR WARS REBELS (YR 3 2016/17 EPS 38-59)

STAR WARS REBELS (YR 4 2017/18 EPS 60-74)

STAR WARS: THE CLONE WARS – LES MISSIONS PERDUES (2014/15 EPS 1-13)

STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 1 2008/09 EPS 1-22)

STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 2 2009/10 EPS 23-44)

STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 3 2010/11 EPS 45-66)

STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 4 2011/12 EPS 67-88)

STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 5 2012/13 EPS 89-108)

SPÉCIAL

STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – LE CHOC DES SKYWALKERS

STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – DUEL DES SKYWALKERS

STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – ÉVASION DU TEMPLE JEDI

STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – COURSE POUR LES HOLOCRONS

STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – RAID ON CORUSCANT

GÉOGRAPHIE NATIONALE

FILM

ATLANTIS RISING

AVANT L’INONDATION

DIANA: DANS SES PROPRES MOTS

EXPÉDITION MARS: ESPRIT ET OPPORTUNITÉ

L’INONDATION

SOLO GRATUIT

DANS LE GRAND CANYON

JEANNE

ROYAUME DE LA BALEINE BLEUE

MIRACLE ATTERRISSANT SUR L’HUDSON

PARIS À PITTSBURGH

EXPO-SCIENCES

SÉRIES

PARCS NATIONAUX D’AMÉRIQUE (YR 1 EPS 1-8)

JEUX DU CERVEAU (YR 1 2011/12 EPS 1-3)

JEUX DU CERVEAU (YR 2 2012/13 EPS 4-15)

JEUX DU CERVEAU (YR 3 2013/14 EPS 16-25)

JEUX DU CERVEAU (YR 4 2013/14 EPS 26-35)

JEUX DU CERVEAU (YR 5 2014/15 EPS 36-45)

JEUX DU CERVEAU (YR 6 2014/15 EPS 46-51)

JEUX DU CERVEAU (7 AN 2015/16 EPS 52-57)

CONTINENT 7: ANTARCTIQUE (YR 1 2016/17 EPS 1-6)

COSMOS: UNE ODYSSÉE SPATIALE (YR 1 2013/14 EPS 1-13)

DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 1 2014/15 EPS 1-6)

DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 2 2015/16 EPS 7-14)

DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 3 2015/16 EPS 15-22)

DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 4 2016/17 EPS 23-30)

DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 5 2017/18 EPS 31-40)

DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 1 2013/14 EPS 1-6)

DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 2 2014/15 EPS 7-16)

DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 3 2015/16 EPS 17-24)

DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 4 2016/17 EPS 25-32)

DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 5 2017/18 EPS 33-40)

DRAIN THE OCEANS (YR 1 2017/18 EPS 1-10)

GRANDES MIGRATIONS (YR 1 2010/11 EPS 1-6)

L’INCROYABLE DR. POL (YR 1 2011/12 EPS 1-4)

L’INCROYABLE DR. POL (YR 2 2011/12 EPS 5-20)

L’INCROYABLE DR. POL (YR 3 2012/13 EPS 21-26)

L’INCROYABLE DR. POL (YR 4 2013/14 EPS 27-36)

L’INCROYABLE DR. POL (YR 5 2013/14 EPS 37-46)

L’INCROYABLE DR. POL (YR 6 2014/15 EPS 47-56)

ONE STRANGE ROCK (YR 1 2017/18 EPS 1-10)

ORIGINES: LE VOYAGE DE L’HUMANITÉ (YR 1 2016/17 EPS 1-8)

SAUVETAGE D’ANIMAUX DE ROCKY MOUNTAIN (YR 1 2017/18 EPS 1-6)

SUPERCAR MEGABUILD (YR 1 2015/16 EPS 1-10)

SUPERCAR MEGABUILD (YR 2 2016/17 EPS 11-18)

PIERRE JAUNE SAUVAGE (YR 1 2015/16 EPS 1-2)

MILLION D’ANNÉES (YR 1 2016/17 EPS 1-6)

SPÉCIAL

BIZARRE DINOSAURS

BREAKING2

TERRE EN DIRECT

ÎLE DE PÂQUES NON RÉSOLUE

GÉANTS DU BLEU PROFOND

COMMENT LES CHIENS ONT OBTENU LEUR FORME

INCROYABLE! L’HISTOIRE DU DR. POL

L’INCROYABLE DR. POL: BLUE RIBBON KIDS

L’INCROYABLE DR. POL: JINGLE POLS

VOYAGE POUR SHARK EDEN

ROYAUME DES SINGES: LIGNES DE BATAILLE

L’HOMME PARMI LES CHEETAHS

MARS: INSIDE SPACEX

MISSION AU SOLEIL

PLANÈTE DES OISEAUX

MER D’ESPOIR: LES TRÉSORS SOUS-MARINS DE L’AMÉRIQUE

SECRETS OF CHRIST’S TOMB: SPÉCIAL EXPLORER

SECRETS DU ROI COBRA

REQUINS DE L’ILE PERDUE

STONEHENGE DÉCODÉ: DES SECRETS RÉVÉLÉS

LA TOMBE PERDUE D’ALEXANDRE LE GRAND

TITANIC: 20 ANS PLUS TARD AVEC JAMES CAMERON

TREE CLIMBING LIONS

WINGED SEDUCTION: BIRDS OF PARADISE

WORLD’S GREATEST DOGS

AUTRE

MOVIE

10 THINGS I HATE ABOUT YOU

12 DATES OF CHRISTMAS

ADVENTURES IN BABYSITTING (1987)

ALIENS OF THE DEEP

AVATAR

BECAUSE OF WINN-DIXIE

BIG BUSINESS

CAMP NOWHERE

CHEAPER BY THE DOZEN (2003)

CHEAPER BY THE DOZEN 2

DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES

DOCTOR DOLITTLE (1998)

DOCTOR DOLITTLE 2

FLICKA

GARFIELD A TAIL OF TWO KITTIES

HOME ALONE

HOME ALONE 2: LOST IN NEW YORK

HOME ALONE 3

ICE AGE

ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT

ICE AGE: THE MELTDOWN

JACK

JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH

LIFE WITH MIKEY

MRS. DOUBTFIRE

NEVER BEEN KISSED

NIGHT AT THE MUSEUM: BATTLE OF THE SMITHSONIAN

RICHIE RICH’S CHRISTMAS WISH (1998) (AKA: A CHRISTMAS STORY)

ROOKIE OF THE YEAR

ROVING MARS

SISTER ACT

SISTER ACT 2: BACK IN THE HABIT

SPLASH

STRANGE MAGIC

SWISS FAMILY ROBINSON (1940)

TEEN SPIRIT

THE LAST SONG

THE MISTLE-TONES

THE SIMPSONS MOVIE

THE SOUND OF MUSIC

THREE DAYS (2001)

THREE MEN AND A BABY

THREE MEN AND A LITTLE LADY

TURNER & HOOCH

WHILE YOU WERE SLEEPING

WHO FRAMED ROGER RABBIT

WILLOW

YOU AGAIN

SERIES

JUST LIKE ME! (YR 1 2015/16 EPS 1-21)

JUST LIKE ME! (YR 2 2016/17 EPS 22-71)

MIRACULOUS TALES OF LADYBUG & CAT NOIR (YR 1 2017/18 EPS 1-26)

THE SIMPSONS (YR 1 1989/90 EPS 1-13)

THE SIMPSONS (YR 2 1990/91 EPS 14-35)

THE SIMPSONS (YR 3 1991/92 EPS 36-59)

THE SIMPSONS (YR 4 1992/93 EPS 60-81)

THE SIMPSONS (YR 5 1993/94 EPS 82-103)

THE SIMPSONS (YR 6 1994/95 EPS 104-128)

THE SIMPSONS (YR 7 1995/96 EPS 129-153)

THE SIMPSONS (YR 8 1996/97 EPS 154-178)

THE SIMPSONS (YR 9 1997/98 EPS 179-203)

THE SIMPSONS (YR 10 1998/99 EPS 204-226)

THE SIMPSONS (YR 11 1999/00 EPS 227-248)

THE SIMPSONS (YR 12 2000/01 EPS 249-269)

THE SIMPSONS (YR 13 2001/02 EPS 270-291)

THE SIMPSONS (YR 14 2002/03 EPS 292-313)

THE SIMPSONS (YR 15 2003/04 EPS 314-335)

THE SIMPSONS (YR 16 2004/05 EPS 336-356)

THE SIMPSONS (YR 17 2005/06 EPS 357-378)

THE SIMPSONS (YR 18 2006/07 EPS 379-400)

THE SIMPSONS (YR 19 2007/08 EPS 401-420)

THE SIMPSONS (YR 20 2008/09 EPS 421-441)

THE SIMPSONS (YR 21 2009/10 EPS 442-465)

THE SIMPSONS (YR 22 2010/11 EPS 466-487)

THE SIMPSONS (YR 23 2011/12 EPS 488-509)

THE SIMPSONS (YR 24 2012/13 EPS 510-531)

THE SIMPSONS (YR 25 2013/14 EPS 532-553)

THE SIMPSONS (YR 26 2014/15 EPS 554-575)

THE SIMPSONS (YR 27 2015/16 EPS 576-597)

THE SIMPSONS (YR 28 2016/17 EPS 598-619)

THE SIMPSONS (YR 29 2017/18 EPS 620-640)

THE SIMPSONS (YR 30 2018/19 EPS 641-663)

SPECIAL

ICE AGE: A MAMMOTH CHRISTMAS

ICE AGE: THE GREAT EGG-SCAPADE

ORIGINALS

MOVIE

LADY AND THE TRAMP

ONE DAY

STAR GIRL

TIMMY FAILURE

TOGO

SERIES

BE OUR CHEF (27 MAR)

CLONE WARS

DIARY OF A FUTURE PRESIDENT

DISNEY FAIRYTALE WEDDINGS

DISNEY INSIDER

ENCORE!

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES: THE SPECIAL

THE IMAGINEERING STORY

THE MANDALORIAN

MARVEL HERO PROJECT

PICK OF THE LITTER

SHOPCLASS

WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM

SHORTS

FAMILY SUNDAYS

FORKY ASKS A QUESTION

LAMP LIFE

ONE DAY AT DISNEY

PIXAR IN REAL LIFE

SHORT CIRCUIT

SPARKSHORTS

.