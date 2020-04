Quoi de neuf sur Disney + (Royaume-Uni / Irlande) | Star Wars: La guerre des clones

Vendredi, c’est l’heure des nouveaux contenus sur Disney + au Royaume-Uni et en Irlande, avec cette semaine un tout nouvel épisode de “Star Wars: The Clone Wars”. Les finales de la saison de «Pick of the Litter» et «The Imagineering Story» sont également disponibles aujourd’hui.

Voici le récapitulatif complet:

Star Wars: La guerre des clones – Épisode 710 – «L’apprenti fantôme»

Ahsoka et les forces de la République affrontent Maul sur Mandalore.

Dimanches en famille Disney – Épisode 125 – «MUR • E: Conteneur de recyclage»

En l’honneur du Jour de la Terre, la famille Mai construit un métier éco-conscient inspiré du «Wall • E» de Pixar.

Un jour à Disney – Épisode 121 – «Tia Kratter: Pixar University»

Tia Kratter, Manager of Art and Film Education at Pixar University, aide les artistes Pixar à perfectionner leur art. Kratter met en lumière les détails artistiques incommensurables qui se retrouvent dans chaque film et diffuse sa richesse de connaissances aux employés de Pixar ainsi qu’à d’autres qui souhaitent poursuivre leur éducation créative.

Soyez notre chef – Épisode 105 – «Au-delà du récif»

La famille Merrill et la famille Wells cherchent à repartir avec une victoire dans le défi «Moana». Tout comme Moana a su allier sa vie insulaire à ses aventures en mer, nos familles doivent désormais créer un plat qui rapproche harmonieusement terre et mer. Les familles se rendent au Land Pavilion à Epcot et rencontrent Moana elle-même au Magic Kingdom Park pour un peu d’inspiration terrestre et maritime.

Disney Insider Episode 104 – «Mélanger un chef-d’œuvre, habiller Minnie, Disney Heroes»

Cette semaine sur Disney Insider, nous vous donnons un aperçu de la façon dont le légendaire département Encre et Peinture de Walt Disney Animation Studios continue de créer des moments Disney classiques dans des couleurs vibrantes. Le créateur de mode Guo Pei crée des looks exclusifs du Nouvel An lunaire pour Mickey et Minnie. Pour célébrer le 25e anniversaire et le mois de la Terre du Disney Conservation Fund, «Disney Insider» suit l’un des héros de la conservation de l’année.

Chapitre 7: Mandalorien

L’épisode de cette semaine voit un ancien rival inviter le Mandalorien à faire la paix.

High School Musical: La comédie musicale: la série

Épisode 106 – «Quelle équipe?»

Lorsque Mlle Jenn est placée en congé temporaire et que les répétitions sont suspendues, les étudiants se rassemblent pour défendre leur professeur de théâtre.

Pick of the Litter – Finale – Episode 106 – «Enfin ensemble»

Les chiens diplômés rencontrent leurs éleveurs de chiots avant de rentrer chez eux avec leurs nouveaux partenaires.

Projet de héros de Marvel – Épisode 106 – «Place à Jahkil»

Jahkil voulait aider les sans-abri qu’il a remarqués dans sa ville, alors il a commencé à distribuer ses sacs de bénédiction pleins d’articles essentiels. Alors qu’il fixe de nouveaux objectifs pour atteindre encore plus de personnes qui pourraient utiliser son soutien, Jahkil ne s’écarte jamais de son objectif initial – montrer aux gens, quelle que soit leur situation, qu’ils méritent la gentillesse et la dignité. C’est ce qui fait de Jahkil un véritable super héros Marvel.

L’histoire de l’imagination

Final – Partie 6 – «Vers l’infini et au-delà»



Bob Iger dirige personnellement son travail d’amour, le Shanghai Disney Resort. Les Imagineers personnalisent un nouveau parc à thème ambitieux pour s’adapter à la culture chinoise, symbole de patience et de collaboration. Pendant ce temps, grâce à une technologie innovante et à une création de lieux immersive, les mondes de la culture pop bien-aimés d’Avatar, Marvel et Star Wars prennent vie.

Mariages de conte de fées Disney – Épisode 206 «Objectifs de mariage!»

Joi et Lexie, coéquipières du Collège, ont un mariage de conte de fées à Disneyland avec la championne de la Coupe du monde Brandie Chastain et la sensation de chanteuse Colbie Caillat et son groupe «Gone West». Nathan surprend Krystal avec une proposition à Paris et l’aide de Adventures By Disney.

Journal d’un futur président

Épisode 106 – «Habeas Corpus»

Quand Elena obtient la détention, elle découvre un nouveau groupe d’enfants qui sont bien plus que leur réputation. Bobby est impatient de regarder un classique culte avec ses copains, mais il est surpris quand le film l’oblige à révéler un aspect de sa vie qu’il n’était pas prêt à partager. Pendant ce temps, Gabi est déçu d’avoir perdu un dossier important au profit d’une plus grande entreprise, pour ensuite être considérablement encouragé par Sam.

Forky pose une question – “Qu’est-ce qu’un ordinateur?”

Trixie explique à Forky ce que fait un ordinateur alors qu’il subit les contraintes courantes de la technologie.

SparkShorts – “Vent”

Situé dans un monde de réalisme magique, «Wind» voit une grand-mère et son petit-fils piégés au fond d’un gouffre sans fin, récupérant les débris qui les entourent pour réaliser leur rêve d’évasion vers une vie meilleure.

