Quoi de neuf sur Disney + | Russie sauvage, Randy Cunningham: Ninja de 9e année et plus

Disney a ajouté une nouvelle collection d’émissions de Disney Channel et National Geographic aujourd’hui. Ces titres devaient initialement arriver plus tôt ce mois-ci, mais Disney a déplacé tous ces titres au milieu du mois pour les étaler.

Ces titres sont disponibles aux États-Unis, généralement ces titres finissent par se déployer dans d’autres pays en quelques jours.

Voici le récapitulatif des nouvelles versions d’aujourd’hui:

Parcs nationaux américains (saison 1)

Le public fera l’expérience des merveilles naturelles de l’Amérique du Nord avec sa faune emblématique comme vous ne les avez jamais vues auparavant. Une narration forte a permis au public de découvrir les interactions fascinantes dans les habitats sauvages qu’ils pensaient connaître.

Continent 7: Antarctique (Saison 1)

Dans un environnement peu propice à la survie humaine, il est facile de comprendre pourquoi «Continent 7» est la toute première série documentaire mondiale de longue durée filmée en Antarctique. Des scientifiques et des experts en survie unissent leurs forces sur la glace, en dessous et au sommet de sommets montagneux – combattant des conditions brutales en cours de route – pour mener des recherches qui changent la vie. Ces scientifiques et la communauté jouent un rôle vital dans de nombreux domaines scientifiques urgents, du changement climatique aux études sur le mouvement des glaciers, les volcans actifs et la recherche et le marquage de la mégafaune marine qui appelle cette patrie de glace. La série de six épisodes rend également hommage aux alpinistes, aux marins et aux pilotes d’hélicoptères, entre autres, qui contribuent à assurer la sécurité des scientifiques au travail.

Dog: Impossible (Saison 1)

Le spécialiste du comportement canin Matt Beisner et son équipe aident les propriétaires à apprendre à gérer leurs animaux agressifs et incompris, et à sauver et réhabiliter les chiens dans des abris locaux qui ont été refoulés par d’autres installations.

Marvel Super Hero Adventures (Shorts) (Saison 2-3)

Spider-Man fait équipe avec d’autres héros Marvel, dans cette série courte, pour enseigner les avantages de l’amitié, de la coopération et de l’héroïsme.

Muppet Babies Show and Tell (Shorts) (Saison 1)

Prenez une chaise et rejoignez Miss Nanny pendant que les bébés Muppet l’emmènent dans la salle de jeux et au-delà pour un spectacle et un spectacle incroyables!

Randy Cunningham: Ninja de 9e année (saison 1-2)

Randy Cunningham est un élève de neuvième qui est un héros improbable avec un costume de ninja surhumain, le NinjaNomicon. Randy utilise le costume et l’aide de son meilleur ami, Howard, pour combattre le mal tout en essayant de survivre au lycée et de garder son identité secrète – tout en essayant de protéger son école et le monde de certaines destructions. On dirait une vie moyenne pour un étudiant de première année du secondaire, non?

The Lodge (Saison 2)

Après la mort de sa mère, l’adolescente Skye retourne avec son père au North Star Lodge, l’hôtel familial où sa mère a été élevée des années plus tôt, pour prendre un nouveau départ. Elle se lie rapidement d’amitié avec les habitants qui vivent et travaillent au Country Lodge. Skye doit compter sur ses nouveaux amis pour obtenir de l’aide lorsqu’elle apprend que son père prévoit de vendre le lodge. Parce qu’il contient tellement de souvenirs pour sa famille, Skye est déterminée à changer d’avis de son père et à garder l’hôtel dans la famille.

Wild Russia (Saison 1)

Wild Russia est une série haute définition historique qui trace un voyage à travers cette vaste terre qui s’étend de l’Europe à l’océan Pacifique.

Couvrant 11 fuseaux horaires, cet immense pays contient une richesse de étendues naturelles préservées – au-delà des grandes villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, un monde primitif avec des sommets montagneux accidentés, des rivières sauvages et une flore et une faune inégalées se révèle.

Grâce à un accès sans précédent, nous présentons le spectacle sauvage qu’est le continent russe. À travers six épisodes dramatiques, nous explorons ce pays diversifié et même exotique. La Russie est un lieu de superlatifs prouvant que la taille importe. Peu de pays abritent des mammifères aussi extraordinaires: le tigre de l’amour est le plus gros chat du monde; l’ours polaire est le plus grand prédateur terrestre du monde; des ours bruns massifs parcourent les rivières à la recherche de saumons. Le ciel russe abrite le plus grand hibou du monde et des aigles de mer majestueux. Dans les eaux glaciales du nord, les morses et les bélugas chassent le poisson. Il fournit également un refuge pour certains pour certaines espèces incroyablement rares – y compris le beau et insaisissable léopard de l’Amour.

Allez-vous regarder l’un de ces nouveaux ajouts cette semaine?

