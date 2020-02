Quoi de neuf sur Disney + | Shop Class & 101 Dalmatian Street

C’est vendredi et il est temps pour un nouveau contenu Disney +, qui comprend une toute nouvelle série Disney + Original appelée Shop Class, ainsi que de nouveaux épisodes de Disney Fairy Tale Weddings et Star Wars: The Clone Wars. Et il y a aussi un nouvel ajout à la bibliothèque Disney + pour les États-Unis et le Canada.

Et bien qu’elle n’ait pas été officiellement annoncée, la série animée du 101 Dalmatian Street a été ajoutée.

Voici le récapitulatif complet:

Classe de magasin

Première série – Épisode 101 – «Hole-In-Won»

Une nouvelle série de compétitions mettant en vedette des équipes de jeunes constructeurs, chargés de concevoir, de construire et de tester des créations uniques. Dans chaque épisode, un panel d’experts évaluera et testera leur travail en fonction de la créativité de conception et de la création de fonctionnalités. Dans l’épisode final, une équipe sera nommée «Shop Class» Champs.

Les équipes doivent concevoir et construire leurs propres trous de mini-golf.

Journal d’un futur président

Épisode 107 – «Relations étrangères»

Elena veut désespérément aller à sa première danse du collège avec Joey, seulement pour découvrir qu’il préfère aller avec une fille de huitième année. Bobby et Liam se rendent à Jupiter pour participer à un tournoi de tennis, mais trouvent leurs plans contrecarrés. Gabi est enfin prête à donner le dernier des biens de son défunt mari, mais ses sentiments changent quand elle trouve un vieux souvenir.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 702 – «Un écho lointain»

Anakin Skywalker, Rex et le Bad Batch font une découverte choquante sur Skako Minor.

Mariages de conte de fées de Disney

Épisode 203 – «Une proposition flashy»

Billy se donne beaucoup de mal pour poser la question à sa petite amie avec un flash mob musical à Disneyland. Jordan et Matthew célèbrent leurs racines italiennes lors de leur mariage avec une sérénade de la sensation d’opéra Jackie Evancho.

Dimanches en famille Disney

Épisode 117 – «Lion King: Paint Pour Artwork»

La famille Green est impatiente de faire partie de ce vaisseau inspiré du «Roi Lion».

Marvel’s Hero Project

Épisode 117 – «Superior Salvador»

Salvador savait qu’il était l’une des personnes chanceuses de Porto Rico dont le pouvoir n’a pas été terriblement affecté par l’ouragan Maria, mais ne pouvait pas comprendre pourquoi il fallait tant de temps pour aider ceux qui n’étaient pas aussi chanceux. Il a donc mis en œuvre un plan pour collecter des fonds pour acheter et distribuer des lampes à énergie solaire aux familles de l’île qui vivent toujours dans l’obscurité. Pour ces actes héroïques, c’est un vrai super héros Marvel.

Un jour à Disney

Épisode 113 – «Lupe de Santiago: Couturière»

Couturière au Disneyland Resort, Lupe de Santiago considère son travail comme une passion plutôt que comme un travail. Lupe réalise son rêve de travailler au parc en créant et en conservant tous les costumes pour des attractions comme It’s a Small World et The Haunted Mansion. Lupe se tient à un niveau de perfection alors qu’elle s’efforce de préserver l’héritage de la troupe emblématique de couturières de Disneyland Resort.

J’ai capturé le roi des lutins

Dans les coulisses de Darby O’Gill et le petit peuple

Imagination Moves (Saison 1-3)

Sortez avec Imagination Movers, le groupe alternatif préféré de Disney Junior pour les enfants d’âge préscolaire! Rich, Scott, Dave et Smitty sont des brainstormers qui travaillent dans un entrepôt d’idées et réfléchissent ensemble pour résoudre les «urgences d’idées» avec leurs amis Nina et Warehouse Mouse. Chaque épisode présente des chansons originales interprétées par le groupe.

Marvel’s Future Avengers (Saison 1)

Future Avengers de Marvel suit un jeune garçon nommé Makoto, qui acquiert des super pouvoirs en raison d’une expérience de manipulation de gènes maléfique. Makoto et d’autres jeunes enfants dotés de pouvoirs rejoignent les Avengers en tant qu’apprentis nommés “Future Avengers”.

Phineas et Ferb: Star Wars

Phineas et Ferb se rendent dans une galaxie très lointaine pour aider certains héros rebelles.

101 Dalmatian Street

Toute la première saison a été ajoutée, qui suit les aventures de Dolly et Dylan et de leurs 97 frères et sœurs, ainsi que maman Delilah et papa Doug.

Que regarderez-vous ce week-end sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.