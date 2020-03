Quoi de neuf sur Disney + | Soyez notre chef et le chapitre mandalorien 3 (Europe)

C’est vendredi et cela signifie qu’il est temps pour quelques nouveaux Disney + Originals, y compris une toute nouvelle série appelée “Be Our Chef” et “Shop Class”. L’Europe reçoit également plus d’épisodes d’émissions telles que “The Mandalorian”, “The Clone Wars” et “High School Musical: The Musical – The Series”. La disponibilité des titres variera selon les pays.

Soyez notre chef – (Global)



Première – Épisode 101 – «Bibbidi Bobbidi Bon Appetit»

Dans ce défi inspiré de «Cendrillon», les deux premières familles, la famille Merrill et la famille Robbins, sont invitées à transformer comme par magie un aliment classique réconfortant en un repas gastronomique.

Disney Insider – Épisode 2 (Global)

L’écrivaine Ilana Pena nous raconte comment elle a transformé son journal de la vie réelle en émission à succès de Disney + «Journal d’un futur président». La réalisatrice Niki Caro nous raconte comment elle a créé son nouveau film «Mulan». Les animateurs légendaires de Disney Burny Mattinson et Andreas Deja nous emmènent à l’intérieur du Walt Disney Animation Vault.

Disney’s Fairy Tale Weddings Épisode 202 «L’Alaska pour m’épouser»

Dans une proposition élaborée, Jesse surprend sa petite amie Alyssa avec beaucoup de glace au sommet d’un glacier. Kylee et Ty célèbrent leur mariage devant le château de Cendrillon avec la star de country primée Chris Janson et une danse assez impressionnante!

Shop Shop (Global)



Épisode 105 – «Boulder Bash»

Les équipes doivent relever le défi de mettre une touche moderne sur la table de pique-nique classique.

Dimanches en famille Disney (mondial)



Épisode 121 – «Ratatouille: chapeau de chef»

Ce métier inspiré de la “Ratatouille” de Pixar va être un vieux chapeau pour la famille Crownholm.

Un jour à Disney (mondial)



Épisode 117 – «Morgan Pope: R&D Imagineer»

Imagineer Morgan Pope, Recherche et Développement, aide à créer la prochaine génération de robotique. En se concentrant sur les mouvements contrôlés avec précision pour faire progresser la façon dont les robots pourraient être utilisés dans les parcs, Morgan anticipe toujours la prochaine grande percée qui étonnera les amateurs de parcs Disney.

Le Mandalorien – Chapitre 3 – (Europe)

Le Mandalorien battu retourne à son client pour une récompense.

Star Wars: The Clone Wars Episode 703 «Sur les ailes Keeradaks» (Europe)

Jedi Anakin Skywalker et les clones échappent au piège de Wat Tambor et aident à défendre un village local contre une attaque ordonnée par l’amiral séparatiste Trench.

Star Wars: The Clone Wars Episode 704 «Affaires inachevées» (Europe)

Alors que Jedi Mace Windu et Obi-Wan Kenobi mènent une attaque contre les forces séparatistes sur Anaxes, le Bad Batch et Anakin Skywalker infiltrent un vaisseau ennemi pour assurer la victoire de la République.

High School Musical: La comédie musicale: la série – Épisode 102 – «L’Audition» (Europe)



E.J. est jaloux et chancelant après avoir perdu le rôle principal de «Troy» au profit de Ricky, et Mlle Jenn dit à la principale dame en conflit, Nini, de «faire confiance au processus».

Projet de héros de Marvel – Épisode 102 – «Incroyable Élie» – (Europe)



L’empathie extraordinaire d’Elie est sa superpuissance. S’exprimant pour prévenir la maltraitance des enfants, il a incité les enfants, les adultes et les fonctionnaires à se joindre à lui dans son cri de ralliement pour protéger les membres les plus vulnérables de la société. Elijah est déjà un héros dans sa communauté, et maintenant, en reconnaissance de son engagement à aider les enfants, Marvel fait de lui un super héros.

L’histoire de l’imagination – Partie 2 – «Que ferait Walt?» (L’Europe )



Sans les conseils de Walt, le développement de Walt Disney World en Floride est une entreprise risquée, mais Roy O. Disney répond au souhait de son frère. Une deuxième génération de designers réalise la dernière des idées de Walt – EPCOT, où les Imagineers atteignent un objectif supérieur au-delà du divertissement. Simultanément, le premier parc international s’ouvre au Japon. Aucun plan futur ne menace la survie de l’entreprise.

Forky pose une question – “Qu’est-ce qu’un ami?” (L’Europe )

Forky partage ses réflexions sur ce qui fait un bon ami sur la base de son exposition limitée à l’intérieur de la maison de Bonnie.

Choix de la litière – Épisode 102 – «Off to Puppy College» (Europe)



Les chiens disent au revoir à leurs éleveurs de chiots et se préparent pour une formation formelle.

Journal du futur président – Épisode 102 – «Le New Deal» (Europe)

Après avoir appris que Gabi a un nouveau petit ami, Elena s’inquiète de maintenir son rôle dans la famille. Bobby rencontre son match sur le court de tennis, et Sam aide Gabi à faire face à la perte de son sandwich préféré lorsqu’il est brusquement retiré du menu du déjeuner.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d'objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What's On Disney Plus & DisKingdom.

