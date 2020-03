Quoi de neuf sur Disney + | Soyez notre chef (États-Unis / Canada / Australie / Nouvelle-Zélande)

C’est vendredi et cela signifie qu’il est temps pour quelques nouveaux Disney + Originals, y compris une toute nouvelle série appelée “Be Our Chef”. Aux États-Unis, de nouveaux ajouts à la bibliothèque, Wicked Tuna, auraient dû être publiés il y a quelques semaines.

Soyez notre chef – (Global)



Première – Épisode 101 – «Bibbidi Bobbidi Bon Appetit»

Dans ce défi inspiré de «Cendrillon», les deux premières familles, la famille Merrill et la famille Robbins, sont invitées à transformer comme par magie un aliment classique réconfortant en un repas gastronomique.

Star Wars: The Clone Wars (États-Unis / Canada / Australie / Nouvelle-Zélande)



Épisode 706 – «Deal No Deal»

Trace prend une décision imprudente après avoir appris ce qu’ils transportent pour le Syndicat Pyke.

Disney Insider – Épisode 2 (Global)

L’écrivaine Ilana Pena nous raconte comment elle a transformé son journal de la vie réelle en émission à succès de Disney + «Journal d’un futur président». La réalisatrice Niki Caro nous raconte comment elle a créé son nouveau film «Mulan». Les animateurs légendaires de Disney Burny Mattinson et Andreas Deja nous emmènent à l’intérieur du Walt Disney Animation Vault.

Mariages de conte de fées de Disney (États-Unis / Canada / Australie / Nouvelle-Zélande)



Épisode 207 – «Te Amo, Mi Amor, encore!»

Survivante de l’ouragan Maria, Gloriene surprend son mari de 13 ans avec un renouvellement de vœux et une performance grésillante du gagnant du Grammy latin Pedro Capo. Brieanna & Tyler célèbrent un conte de fées avec un mariage sur le thème d’Alice au pays des merveilles.

Shop Shop (Global)



Épisode 105 – «Boulder Bash»

Les équipes doivent relever le défi de mettre une touche moderne sur la table de pique-nique classique.

Dimanches en famille Disney (mondial)



Épisode 121 – «Ratatouille: chapeau de chef»

Ce métier inspiré de la “Ratatouille” de Pixar va être un vieux chapeau pour la famille Crownholm.

Un jour à Disney (mondial)



Épisode 117 – «Morgan Pope: R&D Imagineer»

Imagineer Morgan Pope, Recherche et Développement, aide à créer la prochaine génération de robotique. En se concentrant sur les mouvements contrôlés avec précision pour faire progresser la façon dont les robots pourraient être utilisés dans les parcs, Morgan anticipe toujours la prochaine grande percée qui étonnera les amateurs de parcs Disney.

Thon méchant (S3-8) (États-Unis)

La pêche est une vie difficile, et plus difficile avec des stocks de thon rouge épuisés. À Gloucester, dans le Massachusetts, il existe une race spéciale de pêcheurs. Pendant des générations, ils ont utilisé canne et moulinet pour attraper le thon rouge insaisissable. Ils dépendent de ces poissons pour leur subsistance et la concurrence est brutale. Au cours des 10 prochaines semaines, les pêcheurs les plus qualifiés partiront dans les eaux glaciales de l’Atlantique Nord dans l’espoir de capturer le précieux thon rouge. Lorsqu’un thon rouge peut rapporter jusqu’à 20 000 $, il fera tout ce qu’il faut pour se connecter.

Thon méchant: Outer Banks (S1-6) (États-Unis)

Les pêcheurs de thon rouge s’aventurent sur les lieux de pêche dangereux de Caroline du Nord, les Outer Banks, où ils se battent pour le prix le plus lucratif de l’océan.

