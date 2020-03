Quoi de neuf sur Disney + | Star Wars: The Clone Wars & Shop Class

C’est vendredi et l’heure est venue pour certains nouveaux contenus Disney + et Disney a ajouté de nouveaux épisodes de ses originaux, notamment Star Wars: The Clone Wars, Disney’s Fairy Tale Weddings et le nouveau spectacle, Shop Class.

Voici le récapitulatif des nouveaux ajouts d’aujourd’hui:

Journal d’un futur président

Épisode 108 – «Questions de diplomatie»

Alors qu’elle se prépare pour la grande danse, Elena est choquée de découvrir qu’elle a une «moustache». Les tentatives de correction ne font qu’empirer les choses, la forçant à «s’approprier» son look. Bobby et ses copains prévoient une farce pour la danse, mais quand cela ne se passe pas comme prévu, Bobby s’en prend à Liam. L’inconfort de Gabi avec sa nouvelle relation ne fait que grandir lorsque sa mère invite toute la famille à rencontrer Sam.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 703 – «Sur les ailes des Keeradaks»

Après leur évasion, Anakin Skywalker et les clones défendent un village local.

Marvel’s Hero Project

Épisode 118 – «Genius Gitanjali»

Lorsque Gitanjali a découvert qu’il y avait des personnes vivant sans eau potable, elle était déterminée à trouver une solution. Grâce à des séries d’essais et d’erreurs et à la recherche d’un laboratoire qui permettrait à un collégien de l’utiliser, Gitanjali a inventé un appareil qui pourrait tester les contaminants dans l’eau. Incitée à créer de nouveaux outils qui profitent aux autres, son mélange de science et de gentillesse est ce qui fait d’elle un héros.

Mariages de conte de fées de Disney

Épisode 204 – «Mariage pandoran»

Patrice et Dontrell deviennent le premier couple jamais marié à Pandora, The World of Avatar. Alyssa et Scott honorent des générations de «ohana» à Aulani, A Disney Resort & Spa, avec une performance surprise de la chanteuse et guitariste Kina Grannis.

Classe de magasin

Épisode 102 – «Le plus grand fan de Justin»

Les équipes sont confrontées au défi de concevoir et de mettre leur propre approche unique sur Little Free Libraries.

Dimanches en famille Disney

Épisode 118 – «Zootopie: Bracelets»

Les dames Pyle-Lawrence se joignent à Amber pour un projet inspiré de «Zootopia» de Disney.

Un jour à Disney

Épisode 114 – «Kris Becker: gardien d’animaux»

Depuis plus de 20 ans, Kris Becker fournit des soins de premier ordre aux animaux du parc Disney Kingdom Animal Kingdom. Grâce à un lien unique et émotionnel, Becker est capable de prendre soin de ces créatures exotiques grâce à un soutien nutritionnel et de bien-être. Au cours de sa journée, Becker est également en mesure d’interagir avec les clients en les aidant à les éduquer sur les animaux et les importants efforts de conservation.

Trois en fuite

Deux jeunes frères forment une équipe improbable de chiens afin qu’ils puissent participer à une prestigieuse course par équipes de traîneau locale

Finest Hours (US)



La Garde côtière fait une tentative de sauvetage audacieuse au large de Cape Cod après la destruction d’une paire de pétroliers lors d’un blizzard en 1952.

D’autres ajouts incluent:

Le Sandlot 2

Le Sandlot: rentrer à la maison

Pixar dans la vraie vie – courageux

Qu’allez-vous regarder sur Disney + ce week-end?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.