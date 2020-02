Quoi de neuf sur Disney + | Star Wars: The Resistance Saison Deux

Aujourd’hui, Disney a ajouté la deuxième saison de la série animée «Star Wars: The Resistance» à Disney + aux États-Unis. La deuxième saison se compose de 19 épisodes et vient de terminer sa première diffusion sur Disney Channel en janvier.

La nouvelle saison se déroule pendant les événements de “The Last Jedi” menant à “The Rise of Skywalker”, alors que Kaz et l’équipe continuent de lutter contre la menace du Premier Ordre, culminant dans une finale épique.

L’histoire reprend après une terrible fuite du Premier Ordre, alors que le Colosse et tous ses résidents se retrouvent perdus dans l’espace, poursuivis par l’agent Tierny et le commandant Pyre. Kaz et son équipe sont également confrontés à une multitude de nouveaux dangers en cours de route, notamment des chasseurs de primes, un Hutt suspect, le général Hux et le chef suprême Kylo Ren. Pendant ce temps, Tam se débat avec son avenir et où réside sa véritable allégeance, avec ses amis ou le Premier Ordre. La saison finale passionnante montrera comment les héros les plus incroyables peuvent aider à susciter l’espoir à travers la galaxie.

Allez-vous regarder la deuxième saison de “Star Wars: La Résistance” sur Disney +?

