Quoi de neuf sur Disney + | Toy Story 4

Disney a ajouté l’un des plus gros films de l’année dernière, Pixar’s Toy Story 4 à Disney + aux États-Unis et au Canada.

Dans Toy Story 4, Woody, Buzz Lightyear et le reste du gang se lancent dans un road trip avec Bonnie et un nouveau jouet nommé Forky. Le voyage aventureux se transforme en retrouvailles inattendues alors que le léger détour de Woody le conduit à son ami perdu depuis longtemps Bo Peep. Alors que Woody et Bo discutent du bon vieux temps, ils commencent bientôt à se rendre compte qu’ils sont des mondes à part quand il s’agit de ce qu’ils veulent de la vie en tant que jouet.

Les trois films précédents sont également disponibles sur Disney +, plus le short Lamp Life et Forky pose une question sont également exclusifs à Disney +.

Allez-vous regarder Toy Story 4 cette semaine?

