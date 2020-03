Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 13 mars 2020

La bibliothèque Netflix Australia propose 28 nouveaux titres. Voici les nouveautés de Netflix Australie cette semaine pour le 13 mars 2020.

Tout d’abord, voici les meilleurs moments de la semaine:

Mamma Mia: Here We Go Again (2018)

Dix ans après le premier film, le casting de Mamma Mia revient pour reprendre les chansons classiques du groupe des années 70 ABBA.

Cinq ans après les événements du premier film, Sophie revient pour la grande réouverture de l’hôtel Bella Donna. Alors que la soirée d’ouverture approche, Sophie continue d’en apprendre davantage sur le passé de sa mère.

BEASTARS: Saison 1 N

Après des mois et des mois d’attente, BEASTARS est enfin arrivé! L’anime très attendu est comparable à Zootopia de Disney, sauf qu’il a certainement des thèmes plus matures.

Dans une société d’animaux anthropomorphes, la culture est divisée entre herbivores et carnivores. À la Cherryton Academy, Legosi, un grand loup timide et calme est membre du club de théâtre de l’école, travaillant comme machiniste. Le club est dirigé par l’élève vedette Louis, un cerf rouge. Après la mort et la dévoration d’un élève, l’alpaga Tem, une vague de méfiance secoue l’école alors que les herbivores et les carnivores sont en désaccord. Pour rendre la vie encore plus compliquée pour Legosi, il a une rencontre fatidique avec le lapin nain Haru et développe rapidement des sentiments très compliqués pour elle.

Dirty Money: Saison 2 N

La série qui explore les mauvaises pratiques commerciales des grandes entreprises et des dirigeants d’entreprises est de retour pour exposer tout leur argent sale.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia

13 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Toussaint (2017)

Aurore (2010)

Délivrez-nous du mal (2014)

Justine (2019)

Dernier ferry (2019)

Filles perdues (2020) N

Mamma Mia! C’est reparti (2018)

Miracle dans la cellule n ° 7 (2019)

Réveillon du Nouvel An (2011)

Le peuple animal (2019)

La mort de M. Lazarescu (2005)

Le film Emoji (2017)

Le vendeur (2018)

9 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

BEASTARS: Saison 1 N

Bloodride: Saison 1 N

Elite: Saison 3 N

Fary: Hexagone: Saison 1

Playlist de l’hôpital: Saison 1 N

Kingdom: Saison 2 N

On My Block: Saison 3 N

Sitara: laissez les filles rêver (2020) N

Les meurtres de Valhalla: Saison 1 N

3 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Q Ball (2019)

100 Humans: Saison 1 N

Dirty Money: Saison 2 N

1 nouvelle offre interactive interactive ajoutée à Netflix Australie cette semaine:

Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler (2020) N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix Australie cette semaine:

The Circle Brazil: Saison 1 N

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix Australia cette semaine:

Marc Maron: End Times Fun (2020) N

