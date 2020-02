Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 14 février 2020

Une semaine plus calme que la précédente, qui n’a pas empêché certains nouveaux titres de qualité de faire leur chemin vers Netflix Australia cette semaine. Vous aurez beaucoup à vous occuper tout au long de la semaine avec de superbes Originals de retour, et tout ce qui est nouveau sur Netflix Australia cette semaine pour le 14 février 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Heureux Gilmore (1996)

Avec l’annonce récente qu’Adam Sandler a consacré plus de son avenir créatif à Netflix, il ne devrait pas être surprenant de voir une partie de son travail classique faire son chemin vers Netflix. L’un de ses films les plus célèbres du milieu des années 90 est l’hilarant Happy Gilmore.

Afin de sauver la maison de sa grand-mère, le joueur de hockey Happy Gilmore se joint à la tournée P.G.A pour gagner le prix en argent. Avec son club de hockey de confiance en main, Happy va avoir besoin de plus d’un entraînement solide s’il a un espoir d’enfer de battre les meilleurs joueurs du tournoi.

Van Helsing: Saison 4 N

La télévision coupable à son meilleur est ce qui décrit parfaitement Van Helsing. Un jeu et des histoires ringards avec une pincée de sang et d’horreur font une série parfaitement divertissante. Si vous n’avez pas encore regardé Van Helsing, vous avez maintenant 4 saisons à dépenser.

Après un événement apocalyptique qui enveloppe le monde du soleil, les vampires se lèvent de l’ombre et conquièrent le monde. Alors que l’humanité est au bord de l’extinction, c’est à Vanessa Helsing, descendante d’Abraham Van Helsing, en tant que seul remède contre le vampirisme, de sauver le monde.

Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004)

À une époque où Jim Carrey était plus connu pour ses côtelettes comiques, Eternal Sunshine of the Spotless Mind était un rôle très à gauche pour le comédien. Malgré le changement de genre, Carrey a excellé et est sans doute l’un de ses plus grands rôles, sans parler de Kate Winslet, qui était également exceptionnelle, a obtenu une nomination aux Oscars pour son rôle de Clementine.

Joël et Clémentine, deux amants croisés étoiles ont commencé une nouvelle relation ensemble après s’être rencontrés dans un voyage en train, ignorant le fait qu’ils avaient déjà été en couple auparavant, auparavant soumis au processus minutieux d’avoir leurs souvenirs l’un de l’autre effacés.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine

26 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

American Pie Presents: The Book of Love (2009)

Météo câlin (2019)

Dragon Quest Your Story (2019) N

Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004)

Evan tout-puissant (2007)

Fanatyk (2017)

Pain perdu (2015)

Heureux Gilmore (1996)

Salut Arnold! Le film (2002)

Hot Fuzz (2007)

Je vous prononce maintenant Chuck et Larry (2007)

Isi et Ossi (2020) N

Liefling (2010)

L’amour ne coûte rien (2003)

L’amour à vendre 2 (2019)

Notting Hill (1999)

Panipat – La grande trahison (2019)

Polaroid (2019)

Smokin ’Aces (2006)

Step Up: Revolution (2012)

Les Chroniques de Riddick (2004)

Le jeu le plus froid (2019) N

L’Aigle (2011)

Le fantôme et le tout (2018)

Thottappan (2019)

Tower Heist (2011)

9 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Cable Girls: Saison 5 N

Captain Underpants Epic Choice-o-Rama (2020) N

Castle and Castle: Saison 1

El final del paraiso: Saison 1

Narcos: Mexique: Saison 2 N

Sleepless Society: Insomnia: Saison 1

Taj Mahal 1989: Saison 1 N

À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020)

Van Helsing: Saison 4 N

2 nouvelles séries Reality ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Hôtel instantané: 2 saisons

Love Is Blind: Saison 1 N

1 nouvelles Docuseries ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

