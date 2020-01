Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 17 janvier 2020

Il y a 39 nouveaux titres flambant neufs sur Netflix Australia cette semaine. Les fans seront ravis du retour de certaines des séries de comédies originales bien-aimées de Netflix, sans oublier quelques excellentes nouvelles docuseries à apprécier. Voici les nouveautés sur Netflix Australie du 17 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

La malédiction de La Llorona (2019)

Situé dans l’univers toujours croissant The Conjuring Universe, la franchise est déterminée à couvrir différents folklores à travers le monde. S’installant sur le folklore mexicain de La Lorona (The Weeping Woman), le sixième opus de la franchise a été réalisé par Michael Chaves. Bien que le film n’ait pas connu le même niveau de succès commercial, il a quand même rapporté plus de 122 millions de dollars sur un budget de 9 millions de dollars.

Au cours d’une enquête sur les enfants disparus d’un client, Anna Tate-Garcia ignore les avertissements de la mère douloureuse dont les enfants ont été hantés par le mauvais esprit La Llorona. Lorsqu’Anna capte accidentellement l’attention de La Llorona, ses deux fils sont entraînés dans une chasse tordue alors que l’esprit tente de les assassiner. Le dernier espoir de la famille repose entre les mains d’un ancien prêtre, Rafael, qui pratique le mysticisme pour éloigner le mal.

Education sexuelle: Saison 2 N

Il est de retour! Après une année complète, Otis est de retour pour aider les élèves de l’école secondaire Moordale avec la thérapie sexuelle.

Après avoir finalement conclu une relation pour la première fois, Otis doit maintenant accepter les luttes et les pressions qui accompagnent le fait d’être dans une relation de lycée. De nouveaux étudiants arrivent à Mooredale qui menacent le statu quo, et une épidémie de chlamydia a amené les étudiants à s’interroger sur la santé sexuelle.

Le géant de fer (1999)

L’un des films d’animation les plus aimés et sous-estimés des années 90, The Iron Giant est un favori personnel. Bien que l’animation ne réalise rien de trop révolutionnaire, l’histoire est saine et parfaite pour toute la famille à regarder ensemble. En tant que personnage, The Iron Giant est maintenant dans le cœur de beaucoup, et ironiquement est l’un des meilleurs rôles de Vin Diesel, qui est parallèle à son personnage bien-aimé Marvel Groot, qui est aimé par les fans du monde entier.

Après le lancement du satellite Spoutnik 1 par les Russes, un gros objet descend de l’espace et s’écrase dans l’océan au large d’une petite ville du Maine appelée Rockwell. Lorsque Hogarth Hughes, neuf ans, enquête, il découvre une grande créature extraterrestre, ressemblant à un robot géant dans les bois. Devenant rapidement des amis, Hogarth commence à enseigner au géant de fer la Terre et comment être une bonne personne, mais le gouvernement américain est à ses trousses.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine

26 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Une histoire de Cendrillon (2004)

Une chute de grâce (2020) N

Betty White: Première dame de la télévision (2018)

Blood Diamond (2006)

Bulbul peut chanter (2018)

Berceau 2 la tombe (2003)

Deadcon (2019)

Date d’échéance (2010)

Oeil pour oeil (2019) N

HELL DRIVER (2011)

Patrons horribles (2011)

Horrible Bosses 2 (2014)

Jézabel (2019)

Journey 2: The Mysterious Island (2012)

Fabriqué en Chine (2019)

NiNoKuni (2019) N

Prisonniers (2013)

Sauver Zoé (2019)

Tad l’explorateur perdu et le secret du roi Midas (2017)

Le brave (2019)

The Bucket List (2007)

La malédiction de La Llorona (2019)

L’incroyable Burt Wonderstone (2013)

Le géant de fer (1999)

Nous sommes Marshall (2006)

Femmes de Mafia 2 (2019)

9 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Ares: Saison 1 N

Booba: 3 saisons

Brooklyn Nine-Nine: Saison 6

Grace et Frankie: Saison 6 N

De beaux frères et sœurs: Saison 1 N

Kipo et l’âge des merveilles: Saison 1 N

Éducation sexuelle: saison 2 N

Les pouvoirs de guérison de Dude: Saison 1 N

The Ollie & Moon Show: Saison 1

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix Australie cette semaine:

Leslie Jones: Time Machine (2020) N

2 nouvelles Docuseries ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Hip-Hop Evolution: Saison 4 N

Killer Inside: l’esprit d’Aaron Hernandez: série limitée N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix Australie cette semaine:

J’y suis arrivé! Allemagne: Saison 1 N

Qu’allez-vous regarder sur Netflix Australia? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!