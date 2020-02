Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 21 février 2020

La quantité n’est pas à vanter cette semaine sur Netflix Australia avec 19 nouveaux titres, mais il y a encore beaucoup de qualité à apprécier. Voici les nouveautés de Netflix Australie cette semaine pour le 21 février 2020!

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Gentefied: Saison 1 N

Basée sur un court métrage numérique qui a fait ses débuts il y a quelques années, la série de comédie produite par America Ferrera (Ugly Betty) pourrait être l’une des meilleures de Netflix à ce jour.

Trois cousins ​​se regroupent pour garder la boutique de tacos populaire Boyle Heights de leur grand-père en activité alors que le quartier devient plus embourgeoisé. Tout au long de la première saison de l’émission, les cousins ​​confrontent leurs différences dans leurs liens avec leur communauté, leur héritage et leur engagement dans l’entreprise familiale, tout en naviguant sur des thèmes plus larges de la gentrification et de la marginalisation de Latinx en Amérique.

Godzilla (2014)

En choisissant de revenir au design classique du kaiju japonais bien-aimé, Godzilla (2014) a fait un film bien meilleur que son homologue des années 90.

En 1999, un mystérieux accident dans une centrale nucléaire japonaise a entraîné la mort de l’épouse de Joe Brody, Sandra. Des années plus tard, Joe est obsédé par la découverte de la cause de l’accident, et avec l’aide de son fils Ford, ils découvrent qu’un organisme terrestre non identifié massif (MUTO) avait attaqué l’installation, mangeant son rayonnement. Lorsque la créature se réveille, l’ancien lézard géant Godzilla fait de même, les humanités ne peuvent qu’espérer abattre le MUTO.

Beetlejuice (1988)

L’un des classiques les plus appréciés de Tim Burton, Beetlejuice est un film marquant de la fin des années 80. Mettant en vedette Michael Keaton pré-Batman et une adolescente Winona Ryder, si vous n’avez pas encore donné une montre à Beetlejuice, c’est une incontournable pour vous ce week-end.

Le couple récemment décédé Barbara et Adam sont horrifiés d’apprendre que la famille Deetz a emménagé dans leur maison. Dites aux autorités d’un autre monde qu’elles doivent rester la maison pendant 125 ans ou faire fuir la famille Deetz. Lorsque toutes leurs tentatives pour effrayer la famille Deetz échouent, Barbara et Adam font appel à Beetlegeuse, un bio-exorciste au comportement brut et morbide.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine

9 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Beetlejuice (1988)

Godzilla (2014)

Love Dot Com: l’expérience sociale (2019)

Pretville (2012)

Le corps (2019)

La dernière chose qu’il voulait (2020) N

Pur-sang (2017)

Roumanie sauvage (2018)

Yeh Ballet (2020) N

7 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Gentefied: Saison 1 N

Glitch Techs: Saison 1 N

On the Real: Saison 1

Puerta 7: Saison 1 N

Pup Academy: Saison 1 N

Spectros: Saison 1 N

L’univers en expansion d’Ashley Garcia: Partie 1 N

2 nouvelles émissions de téléréalité ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Passion. Panache. Pep: Saison 1

The Chef Show: Volume 3 N

1 nouvelles Docuseries ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Qu’allez-vous regarder sur Netflix Australia cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!