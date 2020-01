Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 24 janvier 2020

Une semaine beaucoup plus calme sur Netflix Australia avec l’ajout de 23 nouveaux titres à diffuser. Il y a plein de nouvelles séries télévisées à grignoter qui devraient, espérons-le, vous satisfaire jusqu’à la fin janvier! Voici les nouveautés de Netflix Australie cette semaine pour le 24 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Aventures effrayantes de Sabrina: Partie 3 N

La dernière fois que nous avons vu Sabrina était en avril 2019, il y a longtemps, il y aura beaucoup de fans ravis de voir la sorcière adolescente revenir pour plus d’aventures.

Sabrina Spellman, une jeune sorcière qui vit avec ses tantes Zelda et Hilda doit décider de son seizième anniversaire si elle choisit ou non le chemin de la nuit ou de la lumière.

Shameless (États-Unis): Saison 9

Avec la finale américaine de la dixième saison ce week-end, les fans australiens peuvent enfin regarder la neuvième saison de Shameless.

Dans la ville de Chicago, une famille américano-irlandaise, les Gallaghers sont une famille dysfonctionnelle qui s’occupe de la vie dans le sud de Chicago. Frank, le père de six enfants, est un clochard alcoolique qui ne tire pas son poids autour de la maison, laissant le rôle de chef de famille à sa fille aînée Fiona, qui s’occupe de ses cinq frères et sœurs plus jeunes, Lip, Ian, Debbie, Carl et Liam.

Saint Seiya: Chevaliers du Zodiaque: Saison 2 N

Une attente plus courte que prévu, la deuxième saison de Saint Seiya est désormais disponible en streaming sur Netflix Australie!

Le jeune orphelin Seiya, alors qu’il est contraint de se rendre dans un sanctuaire en Grèce pour obtenir l’étoffe de bronze de la constellation de Pégase. Le tissu est, en fait, une armure de protection portée par la déesse grecque Athéna et ses 88 guerriers connus sous le nom de Saints. Seiya devient bientôt le Saint Pégase et part à la recherche de sa sœur disparue.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine

7 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Un soleil (2019) N

Die Ontwaking (2015)

KD (A) Karuppudurai (2019)

Motichoor Chaknachoor (2019)

S.W.A.T .: Under Siege (2017)

Le fantôme et le tout (2018)

QU’A FAIT JACK? (2020) N

10 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Saint Seiya: Chevaliers du Zodiaque: Saison 2 N

Mode avion (2020) N

Aventures effrayantes de Sabrina: Partie 3 N

Réunion de famille: partie 2 N

Octobre Faction: Saison 1 N

Shameless (États-Unis): Saison 9

La mariée fantôme: Volume 1 N

Le Ranch: partie 8 N

Word Party (2020): Saison 4 N

Vous ne pouvez pas cacher: Saison 1

3 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

La Reine (1968)

Pandémie: comment prévenir une épidémie: saison 1 N

Rise of Empires: Ottoman: Saison 1 N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix cette semaine:

the goop lab avec Gwyneth Paltrow: Saison 1 N

2 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Alex Fernandez: le meilleur comédien du monde (2020) N

Fortune Feimster: sucré et salé (2020) N

