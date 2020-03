Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 27 mars 2020

Il y a 39 nouveaux titres à découvrir sur Netflix Australie cette semaine. Donc, si vous êtes coincé à l’intérieur, assurez-vous de suivre toutes les nouveautés de Netflix Australia cette semaine pour le 27 mars 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Annabelle rentre à la maison (2019)

Le troisième de la trilogie Annabelle, la fin culminante de la poupée vengeresse, a rapporté un total combiné de 792,2 millions de dollars sur les trois films. Un chiffre incroyable, si l’on considère que les trois films ont été réalisés pour un tout petit chiffre de 52 millions de dollars.

Après avoir réussi à capturer la poupée Annabelle, le retour de Warren chez eux et réussir à enfermer la poupée possédée. De nombreux autres objets maudits, capturés par les Warrens, sont également conservés dans la même pièce qu’Annabelle. Lorsque les Warrens partent pour enquêter sur un nouveau cas, leur fille Judy reste avec sa baby-sitter, Mary Ellen. Mais lorsque l’amie de Judy, Daniela, se faufile dans la salle des artefacts, elle déchaîne inconsciemment Annabelle et d’autres esprits vengeurs et malveillants.

Le Post (2017)

Réalisé par le légendaire Steven Speilberg, et mettant en vedette l’excellent combo de Tom Hanks et Meryl Streep, The Post, a été nominé pour 2 Oscars.

Deux employés du Washington Post risquent leur carrière pour découvrir les secrets scandaleux de la guerre du Vietnam.

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon (2020) N

La franchise bien-aimée How to Train Your Dragon continue avec les contes des jeunes enfants des Rescue Riders.

C’est la chasse au trésor d’une vie pour les cavaliers de sauvetage, qui doivent courir pour trouver un précieux œuf de dragon d’or et le protéger des pirates maléfiques.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine

16 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Ana e Vitória (2018)

Annabelle rentre à la maison (2019)

Curtiz (2018) N

Dolphin Tale (2011)

Flatliners (2017)

Bonne année (2019)

Marque du diable (2020) N

Maska (2020) N

Maya l’abeille: les jeux du miel (2018)

Le déclin (2020) N

L’occupant (2020) N

Le Post (2017)

Il y a quelque chose dans l’eau (2019)

Trixie Mattel: Pièces mobiles (2019)

Vrai: Wuzzle Wegg Day (2020) N

Débouchonné (2020) N

10 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

7 Graines: Partie 2 N

Black Lightning: Saison 3 N

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon (2020) N

Freud: Saison 1 N

Ladies Up: Saison 1 N

Ozark: Saison 3 N

The Blacklist: Saison 7

The Mire (Rojst): Saison 1 N

Unorthodox: série limitée N

YooHoo à la rescousse: Saison 3 N

3 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Crip Camp: A Disability Revolution (2020) N

Rendre peu orthodoxe (2020) N

Le jour le moins attendu: à l’intérieur de l’équipe Movistar 2019: Saison 1

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix Australie cette semaine:

Car Masters: Rust to Riches: 2 saisons N

1 nouveau spécial stand-up ajouté à Netflix Australie cette semaine:

Tom Segura: Ball Hog (2020) N

