Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 28 février 2020

Le mois de mars approche à grands pas et alors que nous disons au revoir à un autre février, il y a 32 nouveaux titres à découvrir depuis la semaine dernière. Voici les nouveautés sur Netflix Australie du 28 février 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Altered Carbon: Saison 2 N

Cela a été une longue attente de deux ans, mais Altered Carbon revient enfin pour sa deuxième saison sur Netflix! Anthony Mackie a rejoint le casting pour la saison 2, remplaçant Joel Kinnaman en tant que Takeshi Kovacs. Nous pouvons nous attendre à des développements énormes et passionnants au cours de la deuxième saison, donc il ne faut absolument pas les manquer!

Dans un avenir pas trop lointain, l’humanité est vaincue par le transfert de sa conscience dans un nouveau corps. Connus sous le nom de «manches», ces corps proviennent de détenus et d’autres déviants. Se réveillant d’un sommeil de 100 ans, Takeshi Kovacs est recruté par l’homme le plus riche du monde pour résoudre son propre meurtre.

Godzilla: Roi des monstres (2019)

La suite de Godzilla des années 2014, le roi des monstres est revenu pour affronter certains de ses plus grands et classiques ennemis. La préférée des fans de Stranger Things, Millie Bobby-Brown, joue dans son premier grand rôle au cinéma. Les fans peuvent se réjouir du prochain film Godzilla vs. Kong, dont la sortie est prévue plus tard cette année.

Après le réveil de Godzilla, les «Titans» de la Terre ont également commencé à monter. Lorsqu’une équipe d’éco-terroristes libère le titan Ghidorah, la créature extraterrestre géante utilise son pouvoir pour réveiller les Titans restants à travers le monde. Avec Ghidorah revendiquant les trônes en tant que roi des monstres pour lui-même, son influence sur les Titans menace de détruire le monde. Dans une confrontation épique avec Ghidora, le sort de l’humanité repose désormais entre les mains de Godzilla.

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum (2019)

Dans son film le plus percutant à ce jour, Keanu Reeves pousse le personnage de John Wick à l’extrême lors de sa troisième sortie.

Après avoir tué un membre de la table haute, John Wick est dépouillé des services de l’organisation et une prime est placée sur sa tête. Blessé, fatigué et saignant, John a une prime de 14 millions de dollars sur la tête que beaucoup de ses collègues assassins sont plus qu’heureux d’essayer de retirer.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine

17 nouveaux films sur Netflix Australie cette semaine:

Tous les endroits brillants (2020) N

Quelques jours (2016)

Chaque fois que je meurs (2019)

Gbomo Gbomo Express (2015)

Fille au troisième étage (2019)

Godzilla: Roi des monstres (2019)

Dans Ala Vaikunthapurramuloo (2020)

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum (2019)

Pokemon: Mewtwo contre-attaque – Evolution (2019) N

Six fenêtres dans le désert: saison 1

Gratte-ciel (2018)

Chauffeur de taxi (2015)

L’arbitrage (2016)

La tranchée sans fin (2019) N

La première purge (2018)

La visite (2015)

Quand l’amour se produit (2014)

11 nouvelles émissions de télévision sur Netflix Australie cette semaine:

Altered Carbon: Saison 2 N

Always a Witch: Saison 2 N

Abonnés: Saison 1 N

Salut au revoir, maman!: Saison 1 N

Hyena: Saison 1 N

Je ne suis pas d’accord avec ça: Saison 1 N

Julius Jr .: 2 saisons

Queen Sono: Saison 1 N

Toy Boy: Saison 1 N

Unabomber – Dans ses propres mots: Saison 1

Unstoppable: Saison 1 N

2 nouvelles promotions Stand Up sur Netflix Australie cette semaine:

Amit Tandon: Family Tandoncies (2019) N

Pete Davidson: Vivant de New York (2020) N

1 Nouvelles Docuseries sur Netflix Australie cette semaine:

Les épreuves de Gabriel Fernandez: série limitée N

1 nouvelle série Reality sur Netflix Australie cette semaine:

Restaurants on the Edge: Saison 1 N

