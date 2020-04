Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 3 avril 2020

C’est un début de mois fructueux sur Netflix Australie, alors que nous accueillons 109 nouveaux titres massifs dans la bibliothèque. Avec plus de 80 films à regarder, vous n’aurez que l’embarras du choix cette semaine. Voici les nouveautés de Netflix Australie cette semaine pour le 3 avril 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Sauver le soldat Ryan (1998)

1998 a été une année incroyablement forte pour les films, mais celui qui s’est démarqué parmi la foule a été Saving Private Ryan de Steven Speilberg. Le drame de guerre a été nettoyé au box-office et aux Oscars, gagnant 482,3 millions de dollars dans le monde et remportant cinq des onze prix académiques pour lesquels il a été nominé.

Après avoir réussi à capturer Omaha Beach lors de l’invasion de la Normandie, le capitaine John H.Miller du 2e Bataillon des Rangers et sept de ses hommes sont enrôlés pour aider à retrouver le soldat James Ryan et le ramener à la maison après que trois de ses frères ont été tués au combat.

Kung Fu Panda (2008)

L’un des meilleurs de Dreamworks, Kung Fu Panda est Jack Black à son meilleur, incarnant le panda Po obsédé par le kung-fu. Un pour la famille, vous pouvez également profiter de Kung Fu Panda 2 qui est également arrivé sur Netflix Australia cette semaine.

Lorsqu’un Panda obèse nommé Po est sélectionné pour devenir le Dragon Warrior, il commence sa formation avec la célèbre équipe de kung-fu Furious Five et Master Shifu. Après son évasion de prison, le guerrier sauvage Tai Lung cherche le guerrier dragon pour se battre dans une confrontation culminante.

Pokemon la série: Sun & Moon: Saison 3

Fort de plus de 1000 épisodes, Pokemon continue d’être l’une des franchises les plus polarisantes de la planète.

Ash et Pikachu poursuivent leur aventure alors qu’ils se dirigent vers la région d’Alola pour attraper plus de Pokémon et combattre de puissants entraîneurs Pokémon.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine

83 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Une mère véridique (2019)

Agneepath (1990)

Un officier et un gentleman (1982)

Annie (1982)

Mauvais garçons (1995)

Bad Boys 2 (2003)

Bataille: Los Angeles (2011)

Film d’abeille (2007)

Pont vers Terebithia (2007)

Frères (2015)

Chhota Bheem et la malédiction de Damyaan (2012)

Cofee & Kareem (2020) N

Fou, stupide, amour (2011)

Ne respirez pas (2016)

Dostana (2008)

Le chat dans le chapeau du Dr Seuss (2003)

Duniya (1984)

Dupliquer (1998)

Vol (2012)

Flushing Away (2006)

Vendredi (1995)

Vendredi après prochain (2002)

Amitié (1980)

From Up on Poppy Hill (2011)

Gori Tere Pyaar Mein (2013)

Gumrah (1993)

Heureusement, jamais après (2006)

Hasee Toh Phasee (2014)

Comment perdre un gars en 10 jours (2003)

Comment dresser votre dragon (2010)

Château en mouvement de Howl (2004)

Humpty Sharma Ki Dulhania (2014)

Kaal (2005)

Kabhi Alvida Naa Kehna (2006)

Kabhi Khusji Kabhie Gham (2001)

Kal Ho Naa Ho (2003)

Kapoor & Sons (2016)

Kuch Kuch Hoto Hai (1998)

Kung Fu Panda (2008)

Kung Fu Panda 2 (2011)

Lion (2016)

Madagascar (2005)

Madagascar (2012)

Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Madeline (1998)

Magnifique (2015)

Megamind (2010)

Mighty Raju Rio Calling (2014)

Monstre de l’argent (2016)

Muqaddar ka Faisla (1987)

Vendredi prochain (2000)

Au-dessus de la haie (2006)

Paharganj (2019)

Paul Blart: Mall Cop (2009)

Pom Poko (1994)

Ponyo (2008)

Le chat botté (2011)

Rise of the Guardians (2012)

Les Razmoket à Paris: le film (2000)

Sauver le soldat Ryan (1998)

SETHUM AAYIRAM PON (2020)

Conte de requin (2004)

Sniper: Legacy (2014)

Sol Levante (2020) N

Le retour de Superman (2006)

Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

C’est mon garçon (2012)

Le chasseur de primes (2010)

La lumière froide du jour (2012)

Le premier club des épouses (1996)

Le fugitif (1993)

Le septième signe (1988)

La princesse cygne (1994)

Le touriste (2010)

Le vent se lève (2013)

Ungli (2014)

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019)

Wallace & Gromit: La malédiction du lapin-garou (2005)

Quand un étranger appelle (2006)

Quand Marnie était là (2014)

Quand le jeu est grand (2014)

Murmure du cœur (1995)

19 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Akbar Birbal: 1 saison

Bal Ganesh: Saison 1

Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts: 1 saison

Communauté: 6 saisons

David Batra: Elefanten i rummet (2020) N

Kim’s Convience: 4 saisons

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: 5 Seasons

Money Heist: Saison 4 N

Pajanimals: Saison 1

Pokemon la série: Soleil et lune: 3 saisons

Saint Seiya: 6 saisons

Sid the Science Kid: 1 saison

Space Racers: 1 saison

Spirit Riding Free: Académie d’équitation: Partie 1 N

Starbeam: Saison 1 N

The Iliza Shlesinger Sketch Show: Saison 1 N

The Windsors: Saison 3

Tree House Tales: 1 saison

Amour bien intentionné: Saison 2 N

5 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Julian Schnabel: Un portrait privé (2017)

Money Heist: The Phenomenon (2020) N

À travers les yeux de mon père: l’histoire de Ronda Rousey (2019)

Comment réparer un scandale de drogue: série limitée N

Sunderland ‘Til I Die: 2 saisons N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix Australie cette semaine:

1 nouveau stand up spécial ajouté à Netflix Australie cette semaine:

Dave Chappelle: le prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’humour américain

