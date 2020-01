Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 31 janvier 2020

Il y a 41 nouveaux titres fantastiques à découvrir sur Netflix Australie cette semaine. Avec des Originaux vraiment exceptionnels, vous n’aurez que l’embarras du choix ce week-end. Voici les nouveautés de Netflix Australie cette semaine pour le 31 janvier 2020.

Tout d’abord, voici les meilleurs moments de la semaine dernière sur Netflix Australia:

Nuit sur Terre: Série limitée N

Netflix a apporté des documentaires tout simplement incroyables à ses abonnés au fil des ans, et déjà 2020 démarre de façon incroyable avec Night on Earth. Photographiez des images captivantes du royaume animal la nuit, nous avons droit à des images vraiment étonnantes de notre monde et du leur la nuit.

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) N

Sur le dos du succès du Jurassic World des années 2015, Fallen Kingdom est le deuxième de la nouvelle trilogie des épopées de dinosaures par Universal. En redonnant vie aux dinosaures, les effets visuels du film ont époustouflé le public.

Après les événements désastreux qui ont conduit à la fermeture de Jurassic World, les dinosaures désormais libres sont menacés d’extinction alors que le volcan d’Isla Nublar menace d’éclater. Owen et Claire s’associent à l’ancien partenaire de John Hammond pour sauver les dinosaures.

Pieds heureux (2006)

Avec une distribution de stars qui met en vedette les voix de Robin Williams, Nicole Kidman, Steve Irwin et Elijah Wood, la comédie musicale Penguin a été un succès retentissant au milieu des années 2000.

Grâce à leur beau chant, une colonie de pingouins Emporer retrouve leurs âmes sœurs. C’est un problème pour le bébé pingouin Mumble, qui ne peut pas chanter une seule note. Malgré son manque de voix, il est particulièrement doué pour ses pieds. par le pouvoir de la danse, Mumble essaie de gagner le respect de la colonie et de changer leurs traditions anciennes et dépassées.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine

22 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

37 secondes (2020) N

Arhur 3: La guerre des deux mondes (2010)

Arthur et la vengeance de Maltazard (2009)

Ben est de retour (2018)

Fermer les ennemis (2018) N

Parents ivres (2019)

Gang des Caraïbes (2016)

Pieds heureux (2006)

Heureux deux pieds (2011)

Nuits chaudes d’été (2017)

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

La vie même (2018)

Logan chanceux (2017)

LÓI: ÞÚ FLýGUR ALDREI EINN (2018)

Shimla Mirchi (2020)

Sillu Karupatti (2019)

Le 15:17 à Paris (2018)

La loi sur les enfants (2017)

La légende de Tarzan (2016)

Jouets et animaux domestiques (2017)

Pourquoi est-ce que je me suis marié aussi avec Tyler Perry? (2010)

Gemmes non coupées (2020) N

10 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Bojack Horseman: Saison 6 N

Diablero: Saison 2 N

Trouvez-vous: Saison 1

Luna Nera: Saison 1 N

Omniscient: Saison 1 N

Ragnarok: Saison 1 N

Sonic X: 2 saisons

L’ÉTRANGER: Saison 1 N

Vie non autorisée: saison 2 N

Quand appelle le cœur: Saison 6

4 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

Miss Americana (2020) N

Nuit sur Terre: tourné dans le noir N

JE SUIS UN TUEUR: Saison 2 N

Night on Earth: série limitée N

3 nouvelles séries Reality ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Ainori Love Wagon: Saison 1 N

Next in Fashion: Saison 1 N

Quel amour! avec Karan Johar: Saison 1 N

2 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Kevin Hart: Je suis un petit homme adulte (2009)

Vir Das: pour l’Inde (2020) N

