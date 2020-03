Quoi de neuf sur Netflix Australie cette semaine: 6 mars 2020

Il y a un nombre incroyable de 76 nouveaux titres parmi lesquels choisir sur Netflix Australia cette semaine. Avec une pléthore de choix, vous aurez du mal à vous ennuyer ce week-end. Voici les nouveautés de Netflix Australie cette semaine pour le 6 mars 2020.

Tout d’abord, voici les faits saillants de la semaine dernière:

Les huit haineux (2015)

Quentin Tarantino a poursuivi sa belle forme de réalisation de films avec son deuxième western, The Hateful Eight. Un classique moderne, l’histoire pourrait être confondue avec une pièce de théâtre grâce à la façon dont l’histoire est écrite. Merveilleusement joué, avec quelques scènes qui vous laissent sur le fil du rasoir, The Hateful Eight est une pièce de cinéma fantastique qui mérite de nombreuses ré-montres.

Sur le chemin de la ville de Red Rock pour livrer trois primes, le major Marquis Warren. En chemin, Warren permet à son compagnon de chasse aux primes John Ruth et à sa fugitive Daisy Domergue capturée de le rejoindre, ainsi qu’au nouveau shérif de Red Rock, l’ancien soldat confédéré Chris Mannix. Quand une forte tempête de neige oblige le groupe à rester à la mercerie de Minnie, les tensions montent alors que Warren et John essaient de déterminer lesquels des clients de la mercerie travaillent secrètement pour libérer Daisy Domergue.

Spirited Away (2003)

Un lot de films du Studio Ghibli est arrivé le 1er mars, dont la sortie du film oscarisé Spirited Away. Sans doute l’étalon-or de la réalisation de films d’anime, le Studio Ghibli a impressionné le public du monde entier, générant plus de 347,7 millions de dollars dans le monde.

Faisant un mauvais tour dans leur voyage vers leur nouvelle maison dans la campagne japonaise, Chihiro Ogino, 10 ans, et ses parents découvrent un parc d’attractions abandonné. Lorsque ses parents sont transformés en porcs après avoir mangé dans un restaurant vacant, Chihiro n’a plus d’autre choix que de trouver du travail et signe un contrat avec Yubaba, la sorcière qui gère la maison de bains locale. Signer son nom dans le cadre du contrat, le seul espoir que Chihiro ait d’échapper au monde étrange habité par des esprits, des démons et des dieux est de rompre le contrat et de se souvenir de son nom.

Paradise PD: Partie 2 N

La discrétion du spectateur est conseillée alors que le service de police de la ville de Paradise revient pour provoquer encore plus de chaos.

Le Kingpin a finalement été révélé, c’est au Paradise PD de vaincre le seigneur du crime et de retirer la méth Argyle de la rue.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Australia cette semaine

53 nouveaux films ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

93 jours (2016)

Alakada Reloaded (2017)

Tout sur l’amour (2017)

Toujours une demoiselle d’honneur (2019)

Angu Vaikuntapurathu (2020)

Tout dimanche donné (1999)

Arrietty (2010)

Barnyard (2006)

Bhangra Paa Le (2019)

Beauté collatérale (2016)

La maison de papa (2015)

Double Jeopardy (1999)

S’échapper d’Alcatraz (1979)

Focus (2015)

Année de première année (2019)

De temps en temps (2009)

Coupable (2020) N

Hôtel Transylvanie (2012)

Je suis Jonas (2019) N

Moi, Frankenstein (2014)

Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

Jackass: Number Two: Version non classée (2006)

Jackass présente: Bad Grandpa (2013)

Lil Peep: Everybody’s Everything (2019)

Luccas Neto dans: La fin de Noël (2019)

Miles Davis: Naissance du cool (2019)

Moneyball (2011)

Mes voisins les Yamadas (1999)

Nausicaä de la vallée du vent (1984)

Pop, Lock’n Roll (2017)

La princesse Mononoke (1997)

Resident Evil: Apocalypse (2004)

École de rock (2003)

Spenser Confidential (2020) N

Spirited Away (2001)

Familles sylvaniennes: le grand rêve de chacun volant dans le ciel (2019)

Team America: World Police (2004)

Le grand malade (2017)

Le chat revient (2002)

La tour sombre (2017)

Le dictateur (2012)

L’exorcisme d’Emily Rose (2005)

Les huit haineux (2015)

Le Karaté Kid (2010)

La dernière bombe de la Seconde Guerre mondiale (2019)

Le conte de la princesse Kaguya (2013)

Tom et Jerry: le film (1992)

Tootsies & The Fake (2019)

Meurtres jumeaux: le silence de la ville blanche (2020) N

Découvert (2019)

Impardonnable (1992)

Velvet Colección: Grand Finale (2020)

Où sont les choses sauvages (2009)

17 nouvelles émissions télévisées ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Akame Ga Kill !: 1 saison

Babylon Berlin: Saison 3 N

Bakugan: Battle Planet: 1 saison

Castlevania: Saison 3 N

DC Super Hero Girls: 1 saison

Heartland: Saison 13

Kid-E-Cats: 1 saison

Mighty Little Bheem: Festival des couleurs: 1 collection N

Paradise PD: Partie 2 N

Secret City: 2 saisons

Sylvanian Families Mini Episodes Clover: 1 saison

The Break: Saison 2

The Lady in Dignity: 1 saison

Le protecteur: 3 saisons N

Toot-Too Cory Carson: Saison 2 N

Velvet: Saison 4

Voix: 1 saison

3 nouvelles documentaires et documentaires ajoutés à Netflix Australie cette semaine:

ZZ TOP: CETTE PETITE BANDE D’OL DU TEXAS (2019)

Formule 1: Drive to Survive: Saison 2 N

The Investigator: A British Crime Story: 2 Seasons

2 nouvelles promotions Stand Up ajoutées à Netflix Australie cette semaine:

Fat Ballerina – David A. Arnold (2019)

Taylor Tomlinson: Crise du quart de vie (2020) N

1 nouvelle série Reality ajoutée à Netflix Australie cette semaine:

Ugly Delicious: Saison 2 N

